Giresun'da tek örneği bulunan cami ibadete açıldı

Giresun'un Dereli ilçesi Pınarlar köyünde yapımı tamamlanan Göksu Cami düzenlenen törenle açıldı.

Yörede ilk cami izlerinin 1300'lü yıllara kadar dayandığını belirten tarihçi Mehmet Fatsa, "Uzun zamandır yöremizdeki camilerle ilgili araştırmalarımız devam etmektedir. Bir süre sonra kitap haline getireceğimiz araştırmamızda yer alacağı gibi bu yöredeki cami izlerine 1300'lü yıllarda rastlayabiliyoruz. Camilerimizin izleri 1300'lü yıllara kadar giderken, kilise izlerine ise 1800'lü yıllarda rastlanmaktadır. Dolayısıyla bu topraklara Müslümanlar 1300'lü yıllarda gelip camilerle mührünü vurmuşlardır. Ancak ne yazık ki biz bu tarihi camilerimizi kendi ellerimizle yıkıp modern mimari anlayışıyla yenilerini yapmışız. Oysaki as olan yıkıp yenisini yapmak değil, var olanı restore ederek tarihi mührümüzü günümüze taşıyabilmektir. Bu gün açılışını yaptığımız camimiz bin 300'lü yıllarda bu yörede yapılan camilerin mimari özelliğiyle yapılan tek örneği bulunan bir camidir" dedi.

AK Parti Giresun Milletvekilli Sabri Öztürk, Kadir Aydın ve Vali Harun Sarıfakıoğulları'nın yaptığı konuşmaların ardından cami İl Müftüsü Muhittin Oral'ın dualarıyla ibadete açıldı. Açılışa Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, AK Parti Giresun Milletvekilleri Kadir Aydın, Sabri Öztürk, Dereli Kaymakamı Emre Yeşilbaş, AK Parti İl Başkanı Kenan Tatlı, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.