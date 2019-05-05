Giresun'da tek örneği bulunan cami ibadete açıldı
|05 Mayıs 2019 15:58
|Yazdır
Giresun'un Dereli ilçesi Pınarlar köyünde yapımı tamamlanan Göksu Cami düzenlenen törenle açıldı.
Yörede ilk cami izlerinin 1300'lü yıllara kadar dayandığını belirten tarihçi Mehmet Fatsa, "Uzun zamandır yöremizdeki camilerle ilgili araştırmalarımız devam etmektedir. Bir süre sonra kitap haline getireceğimiz araştırmamızda yer alacağı gibi bu yöredeki cami izlerine 1300'lü yıllarda rastlayabiliyoruz. Camilerimizin izleri 1300'lü yıllara kadar giderken, kilise izlerine ise 1800'lü yıllarda rastlanmaktadır. Dolayısıyla bu topraklara Müslümanlar 1300'lü yıllarda gelip camilerle mührünü vurmuşlardır. Ancak ne yazık ki biz bu tarihi camilerimizi kendi ellerimizle yıkıp modern mimari anlayışıyla yenilerini yapmışız. Oysaki as olan yıkıp yenisini yapmak değil, var olanı restore ederek tarihi mührümüzü günümüze taşıyabilmektir. Bu gün açılışını yaptığımız camimiz bin 300'lü yıllarda bu yörede yapılan camilerin mimari özelliğiyle yapılan tek örneği bulunan bir camidir" dedi.
AK Parti Giresun Milletvekilli Sabri Öztürk, Kadir Aydın ve Vali Harun Sarıfakıoğulları'nın yaptığı konuşmaların ardından cami İl Müftüsü Muhittin Oral'ın dualarıyla ibadete açıldı. Açılışa Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, AK Parti Giresun Milletvekilleri Kadir Aydın, Sabri Öztürk, Dereli Kaymakamı Emre Yeşilbaş, AK Parti İl Başkanı Kenan Tatlı, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|İzmir'de vapur seferleri iptal edildi
05 Mayıs 2019 16:08
|Muradiye Şelalesi ilgi görüyor
05 Mayıs 2019 15:27
|5 bin yıllık Troya, kayıp hazinelerini bekliyor
04 Mayıs 2019 23:30
|Arı ölümlerine 'arı otu' çare olacak
04 Mayıs 2019 21:38
|İstanbul'un doğal parfümü mor salkımlar
04 Mayıs 2019 21:30
|Kayseri'de kurşunlanan trafik levhaları sergilendi
04 Mayıs 2019 18:31
|Yağmur altında temizlik yapan işçi takdir edildi
04 Mayıs 2019 17:25
|Göynük Kanyonu ziyaretçilerini 'büyülüyor'
04 Mayıs 2019 16:37
|Başkan borçları binaya astı, eski başkan tepki gösterdi
04 Mayıs 2019 16:21
|Dört asırlık cami ramazanda ibadete açılacak
04 Mayıs 2019 16:16