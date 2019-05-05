Kızının tacize uğradığını öğrenen baba emekli polisi vurdu
|05 Mayıs 2019 16:00
|Yazdır
Manisa'da, çiğ köfteci dükkanı işletmecisi emekli polis Muaviye D. (45), iddiaya göre Mehmet A.'nın (45) lise öğrencisi kızını taciz etti. Mehmet A., Muaviye D.'nin iş yerinin camlarını kırıp, ayağından tabancayla vurdu.
Olay, saat 17.30 sıralarında Manisa'nın Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinin birleştiği noktada Arda Mahallesi Kenzi Caddesi üzerindeki bir çiğköfteci dükkanında meydana geldi. Kız çocuğunun bir çiğ köfteci işletmecisi tarafından taciz edildiğini ileri süren baba Mehmet A., dükkanın önüne gelerek önce dışarıda bulunan cisimle iş yerinin camlarını kırdı, daha sonra ise dükkana girerek iş yeri sahibi emekli polis Muaviye D. ile tartışmaya başladı.
Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Mehmet A., yanında getirdiği tabancayla Muaviye D.'yi sağ ayağından tek el ateş ederek yaraladı.
GENÇ KIZ ŞİKAYETÇİ OLDU
İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı iş yeri sahibi Muaviye D.'yi Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne kaldırırken, öfkeli baba ise polise teslim oldu. İş yeri çevresinde geniş güvenlik önlemleri alan polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, liseli kızın iş yeri sahibi hakkında şikayetçi olduğu öğrenildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Foseptik çukuruna düşen 5 yaşındaki çocuk öldü
05 Mayıs 2019 15:33
|Lise öğrencisi denizde boğulma tehlikesi geçirdi
05 Mayıs 2019 15:12
|Traktör römorku işçilerin üzerine devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
05 Mayıs 2019 14:43
|Mülteciye işkence eden 2 kişi tutuklandı
05 Mayıs 2019 14:25
|Denizli'de zimmetine para geçiren memur tutuklandı
05 Mayıs 2019 14:01
|Kalp krizi geçiren uzman çavuş hayatını kaybetti
05 Mayıs 2019 13:13
|Yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 3 ağır 42 yaralı
05 Mayıs 2019 13:11
|Okulda asansör boşluğuna düştü
05 Mayıs 2019 10:52
|Ordu'da yangında yaşlı çift hayatını kaybetti
05 Mayıs 2019 10:42
|Kimlik soran polise silah doğrultan şüpheli tutuklandı
05 Mayıs 2019 09:55