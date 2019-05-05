İzmir'de vapur seferleri iptal edildi
İzmir'de olumsuz hava koşulları nedeniyle yolcu ve arabalı vapur seferleri iptal edildi.
|05 Mayıs 2019 16:08
|Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Giresun'da tek örneği bulunan cami ibadete açıldı
05 Mayıs 2019 15:58
|Muradiye Şelalesi ilgi görüyor
05 Mayıs 2019 15:27
|5 bin yıllık Troya, kayıp hazinelerini bekliyor
04 Mayıs 2019 23:30
|Arı ölümlerine 'arı otu' çare olacak
04 Mayıs 2019 21:38
|İstanbul'un doğal parfümü mor salkımlar
04 Mayıs 2019 21:30
|Kayseri'de kurşunlanan trafik levhaları sergilendi
04 Mayıs 2019 18:31
|Yağmur altında temizlik yapan işçi takdir edildi
04 Mayıs 2019 17:25
|Göynük Kanyonu ziyaretçilerini 'büyülüyor'
04 Mayıs 2019 16:37
|Başkan borçları binaya astı, eski başkan tepki gösterdi
04 Mayıs 2019 16:21
|Dört asırlık cami ramazanda ibadete açılacak
04 Mayıs 2019 16:16