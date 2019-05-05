Ukraynalı askerin hayatı Türk sistemine emanet

Türk savunma sanayisinde yeni geliştirilen bir ürün daha ihracat başarısı yakaladı.

Güvenlik güçlerini, zırhlı kara araçlarına yönelik olası saldırılara karşı korumak amacıyla çeşitli çözümler geliştiren Nero Endüstri, son olarak bunlara Lazer Tespit ve Sis Havanı Sistemi'ni ekledi.

Sistem, zırhlı kara araçlarının lazer güdümlü füzelere karşı savunma kabiliyetini maliyet etkin olarak artırıyor. Araca yöneltilen lazer sinyalleri algılanarak araç üzerindeki sis havanları, lazerin geldiği ve dolayısıyla potansiyel bir tehdidin bulunduğu yöne doğru otomatik olarak ateşleniyor. Böylelikle lazerin araçla teması kesilerek füzenin güdüm özelliği bertaraf ediliyor.

Sistem, ilk prototiplerinin tamamlanmasından kısa süre sonra 14. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF'19) tanıtıldı. Nero Endüstri, ilk sipariş sözleşmesini de fuarda imzalayarak seri üretim aşamasına geçti.

Nero Endüstri Yönetim Kurulu Başkanı Alican Ökçün, AA muhabirine, imzaladıkları sözleşmenin kendileri için çok önemli olduğunu ve ilk kez bu kadar ileri ve sofistike bir teknolojiyi Ukrayna'ya ihraç ettiklerini söyledi.

Ukrayna ile yaklaşık 4 yıllık geçmişleri olduğunu ifade eden Ökçün, "Bize bu konularda çok fazla güveniyorlar. Ukrayna'ya yaklaşık binin üzerinde sistem ihracı yaptık. Bu yeni sistem de bize olan güvenlerini ve başarımızı göstermiş oldu." dedi.

Hayati süreler kazandıracak

Sis havanı lançerleri ve sis havanı lazer tespit sistemleriyle Ukrayna'nın araçlarına daha büyük bir koruma sistemi sağlayacaklarını vurgulayan Ökçün, şöyle konuştu:

"Özellikle taktik tekerlekli 6x6 ve 8x8 araçlarında kullanılan bu sistemlerle araçlardaki personelin hayatta kalma kabiliyetini artırmayı amaçlıyorlar. Bu nedenle birçok tedarikçi ve ülke arasından bizi seçtikleri için gurur duyduk. Ukrayna çok iyi bir partnerimiz ve onlara en iyi sistemleri sağlamaya devam edeceğiz. Bu sistemlerin en büyük özelliği düşük maliyetli olmaları, 15 derecelik hassasiyetle 2 kilohertze kadar birçok farklı antitank mühimmatını tespit etmeleri, türüne göre bunları ayırt edip bilgi vermeleri, 5-10 saniye zaman kazandırmaları. Böylece sistem, aracın güvenli, personelin hayatta kalmasını sağlayabiliyor."

Ökçün, sistemle ilgili 2 yıldır saha çalışması yaptıklarını, birçok farklı sistem ve kaynaktan veriler sağladıklarını, kütüphaneler oluşturduklarını, sahada testler gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Ukrayna'nın ilk müşterileri olduğunu ve bu ülkeyle atılan imzanın ekonomik büyüklüğünün yaklaşık 1 milyon avroyu geçtiğini belirten Ökçün, şunları kaydetti:

"Bu sistemler ilk kez Ukrayna ordusunda kullanılıyor olacak. Böylece farklı ülkelerdeki tecrübelerimizle kendi kalifikasyon seviyemizi daha iyi artırmış olacağız. Sistemler ilk etapta 30 araca entegre edilecek. Sonrasında devamının geleceğini umuyoruz. Bundan 4-5 yıl önce 10 araçla başladığımız iş birliğinde bugün binleri telaffuz ediyoruz. Bu sistemde de aynı rakamları görebileceğimizi umuyoruz."