İmamoğlu, 'İstanbul Gönüllüleriyle' bir araya geldi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yüksek Seçim Kurulunun yarın İstanbul seçimleri için vereceği karara ilişkin, "Yüksek Seçim Kuruluna itirazda bulunmuş olabilirler ama YSK, demokrasi, ülkenin ve şehrin geleceği, bu ülkenin uluslararası alanda demokrat bir ülke olduğunun ispatı adına yarın en doğru kararı verecek ve Türkiye'nin önünü açacaktır." dedi.

Ekrem İmamoğlu, Yenikapı'daki Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezinde düzenlenen "İstanbul Gönüllüleri" etkinliğine katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte konuşan İmamoğlu, terör saldırıları sonucu şehit olan askerlere rahmet dileyerek, "Teröre karşı kol kola olmak zorunda olduğumuzu biliyorum. Kol kola, omuz omuza olacağız, barışı, sevgiyi ve saygıyı bu şehirde hakim kılacağız. Terörü yok edeceğiz. Terörün, şu şehirde ve ülkede asla yeri olmayacak. Terörü hep birlikte yok edeceğiz." diye konuştu.

- "İftar ve sahur sofralarımızı paylaşalım"

Ramazan ve Hıdırellez'in aynı güne denk geldiğini, insanların Hıdırellez'de fırsat bulup eğlenmelerini, ramazanı ise güzel manevi duygularla idrak etmelerini isteyen İmamoğlu, ramazanın bolluğuyla bereketiyle Türkiye'ye hayırlar getirmesini diledi.

İmamoğlu, insanlara iftar ve sahur sofralarında bir araya gelme çağrısı yaparak, "Ramazan hissetme ve paylaşma ayıdır. Ramazan aynı zamanda aydınlanma ve arınma ayıdır. Sizlerden bir söz alacağım. Sofraları paylaşma inanılmaz bir duygudur. Bu güzel ayda, gidin komşunuzun kapısını çalın ve bir bardak suyuna eşlik edin. İftar ve sahur sofralarımızı paylaşalım." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı tüm İstanbullularla birlikte en güzel şekilde kutlamak için ellerinden gelen çabayı göstereceklerini söyleyen İmamoğlu, YSK'nın İstanbul Seçimleriyle ilgili vereceği karara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

- "Bir oyla da bir milyon oy farkla da seçilirsiniz"

"Yarın ile ilgili bir sürecimiz var" diyen İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Seçim biteli yaklaşık 36 gün oldu. İstanbul'da seçimin sonuçlanmaması adına birileri ellerinden geleni yapıyor. Yuh çekmek yok. Çünkü, birilerinin söylediklerine dışarıdaki kargalar bile gülüyor. Siz de gülün. Tepkilerimizi gülerek göstereceğiz. 'Bir oyla bile seçilsen belediye başkansın' dediler. Sonra, '14 - 15 bin farkla belediye başkanı mı olunurmuş' dediler. Bazılarının bizi düşürmek istedikleri ortamlara düşmeyeceğiz. Bir oy farkla bile seçilirsiniz. Bundan bir medet ummak kadar aklı kıt bir şey olunamaz. Üzülüyorum. Bir oyla da, bir milyon oy farkla da seçilirsiniz. Bir kişi size fazla oy vermişse seçimi kazandınız demektir. Yüksek Seçim Kuruluna bir sürü itirazda bulundular. Elbette itiraz etmek demokratik bir haktır. Bunu anlıyoruz. Yalnız, her gün başka bir bahane bulmak, inanın bin yıl düşünsem aklıma gelmeyecek kavramlar üzerinden tartışmalar açtırlar. Hatta bu tartışmalar üzerinde en son şu var: 'Bir şeyler oldu ama tam anlatamıyoruz. Bir şeyler var. Aslında Cumhuriyet Halk Partisi de bir şey yapmadı ama yine de bir şeylerin olduğunu düşünüyoruz. Böyle bir komedi dünya tarihinde yok."

- "YSK en doğru kararı verecektir"

Tek zarfta dört farklı seçim için oy kullanıldığını, muhtarlık, ilçe belediye meclisi ve ilçe belediye başkanlığı seçimleri için kullanılan oylarda bir sakınca görülmediğini fakat İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için sorun varmış gibi gösterildiğini kaydeden İmamoğlu, "Bir zarfta dört seçim için oy kullandık. İBB Başkanlığında kendi istedikleri seçilmedi diye, neymiş 'İBB Başkanlık seçimleri şaibeli'ymiş. 'İstanbul adına doğru karar olmamış.' Yapmayın, etmeyin, sizin adayınız seçilmedi diye bir seçime 'şaibeli' diyemezsiniz. Kavgadan, tartışmalardan, kötü dilden, münakaşalardan bu millet bıktı, usandı. Dolayısıyla bu seçim bitmiştir. Bu seçimin sonucu nettir. Yüksek Seçim Kuruluna itirazda bulunmuş olabilirler ama YSK, demokrasi, ülkenin ve şehrin geleceği, bu ülkenin uluslararası alanda demokrat bir ülke olduğunun ispatı adına yarın en doğru kararı verecek ve Türkiye'nin önünü açacaktır. Bu kadar net." şeklinde konuştu.

- İsrafın önüne geçeceğiz"

İmamoğlu, ramazan ayının çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini ve özellikle de israfın önüne geçilmesi gerektiğine dikkati çekerek, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve diğer kurumlarda israf olabilir. İsrafın önüne geçeceğiz. İsraf yok. Sizin paranızı çarçur etme dönemi bitmiştir. Bu kadar nettir. Her kuruşunuza sahip çıkacağız. Kim israf yapıyorsa, takip edeceğiz. Makam araçlarıymış, şatafatmış, oymuş, buymuş, bu dönemin bittiğini İstanbul'dan Türkiye'ye göstereceğiz. Size söz veriyorum. Bunu siyasi sorumluluğumla yapacağım. Bunu Allah'a olan inancımdan ve korkumdan yapacağım. Kul hakkı yemeyeceğiz." ifadelerini kullandı.