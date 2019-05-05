Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'ramazan' paylaşımı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:- "Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş olan Ramazan-ı Şerif, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olsun. Cenab-ı Allah ibadetlerimizi kabul eylesin, bizleri birlik ve beraberlik içinde Ramazan Bayramı'na kavuştursun"
|05 Mayıs 2019 16:19
|Yazdır
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş olan Ramazan-ı Şerif, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olsun." paylaşımında bulundu.
Erdoğan, ramazan dolayısıyla Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş olan Ramazan-ı Şerif, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olsun. Cenab-ı Allah ibadetlerimizi kabul eylesin, bizleri birlik ve beraberlik içinde Ramazan Bayramı'na kavuştursun."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|İmamoğlu, 'İstanbul Gönüllüleriyle' bir araya geldi
05 Mayıs 2019 16:17
|AK Partili Yavuz: YSK'ya ek dilekçe vereceğiz
05 Mayıs 2019 15:39
|Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye
05 Mayıs 2019 15:01
|Albayrak: İsrail'in AA'ya gerçekleştirdiği saldırıyı kınıyorum
05 Mayıs 2019 15:00
|Bahçeli: İstanbul'da seçimin yenilenmesinden yanayız
05 Mayıs 2019 13:46
|Geleceğin teknoloji yıldızları aranıyor
05 Mayıs 2019 13:44
|Oktay: S-400'le ilgili karar verilmiştir
05 Mayıs 2019 12:56
|'Soykırım iddialarını çürütecek belgelere ulaştım'
05 Mayıs 2019 12:16
|TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
05 Mayıs 2019 11:11
|Akar: Türkiye, KKTC halkının haklarını her zaman korumaya kararlıdır
05 Mayıs 2019 10:25