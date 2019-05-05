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Kakava-Hıdrellez Şenlikleri bereketiyle geldi

Kakava-Hıdrellez Şenlikleri nedeniyle Edirne'ye gelen yerli ve yabancı turistler, kenti hareketlendirdi- Ünü sınırları aşan tava ciğercilerin önünde uzun kuyruklar oluştu
 05 Mayıs 2019 16:23
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Kakava-Hıdrellez Şenlikleri bereketiyle geldi

Kakava - Hıdrellez Şenlikleri nedeniyle Edirne'ye gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, turizmi hareketlendirdi.

Romanların Kakava olarak adlandırdıkları Hıdrellez Şenlikleri kutlamaları, her yıl olduğu gibi bu yıl da kenti canlandırdı.

Hem resmi programları hem de cadde ve sokaklardaki etkinlikleri izlemek isteyen binlerce turist şehre geldi.

Tur şirketlerinin özel "Kakava turlarıyla" Edirne'ye taşıdığı yerli turistlerin yanı sıra pek çok yabancı turist de kenti ziyaret etti.

Her sokak başında bir eğlencenin olduğu şehirde, Roman müzisyenlerin ezgilerine turistler de eşlik ediyor. Rengarenk giysileriyle kente gelen pek çok turist, başlarına taktıkları çiçek taçlarıyla, kulak arkalarına koydukları güllerle dans ediyor, şarkı söylüyor.

Kenti ziyaret edenler, tava ciğeri satan restoranların önünde de yoğunluk oluşturdu.

Ünü sınırları aşan tava ciğercilerin önünde uzun kuyruklar oluştu. Turistler, ciğerin tadına bakmak için kimi zaman bir saate yakın kuyruk beklemek zorunda kaldı.

Bu akşam tarihi Sarayiçi'nde yakılacak Kakava ateşine kadar eğlenceler kentin cadde ve sokaklarında devam edecek.

Anadolu Ajansı
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