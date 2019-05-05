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Karnına saplanan zıpkınla hastaneye kaldırıldı

Samsun'da bir kişinin elindeki zıpkın yere düşünce mekanizmasından kurtularak fırlayıp karnına saplandı.
 05 Mayıs 2019 16:40
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Karnına saplanan zıpkınla hastaneye kaldırıldı

Samsun'da bir kişinin elindeki zıpkın yere düşünce mekanizmasından kurtularak fırlayıp karnına saplandı. Zıpkın karnına saplanmış halde hastaneye kaldırılan şahsın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde öğlen saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kıyı Emniyeti Samsun Müdürlüğünde teknisyen olarak görev yapan Semih Demir (31) gece nöbetten çıktı. Hobi olarak zıpkınla balık avlayan Demir, nöbet çıkışı dalgıç kıyafetlerini giyerek zıpkınla balık avlamak için görev yaptığı yerin sahilinde denize daldı. Denizden çıktığında elindeki zıpkını yere atan Demir, zıpkının bulunduğu mekanizmadan kurtulması sonucu karnından yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerini arayarak yardım isteyen Demir, karnına saplanmış 1 metre 10 santim uzunluğundaki zıpkınla ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastane girişinde karnına saplanan zıpkının uzun olmasından dolayı acil servisin kapısının üst kısmına çarpıp içeri sokulamayınca altındaki tekerlekli sedye alınıp üzerine yattığı tahta sedye ile içeri taşınan Semih Demir'in uğraşlar sonucu acil servis kapısından içeri girişi sağlandı. Zıpkın doktorlar tarafından acil serviste karnından çıkartılan Demir, ameliyata alındı. Semih Demir'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
İhlas Haber Ajansı
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