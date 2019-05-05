Ankara'da Hatimle Teravih, Mukabele, İtikaf, İftar verilecek Camiler
|05 Mayıs 2019 16:59
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Oruç ayı Ramazan'ın ilk teravih namazı bugün kılınacak. Ramazan ayı planlamasında Ankara'da hatimle teravih namazı kılınacak camiler de belirlendi.
Bu yıl Başkentin merkez ve ilçelerinde toplam 38 camide teravih namazının hatimle kılınması kararlaştırıldı. Ayrıca, Çankaya ilçesi Balgat Mahallesi'ndeki Hamidiye Camii'nde cemaatle teheccüd namazı da kılınacak.
Ankara Mukabele Okunan Camiler
Ankara Kadir Gecesinde Sabaha Kadar Acik Olan Camiler
ANKARA 2019 YILI HATİMLE TERAVİH NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ
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İLÇESİ
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ADI
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ADRESİ
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ADI-SOYADI-ÜNVANI
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AKYURT
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BEYAZIT C.
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BEYAZIT MAH. KIRKKIZ CAD. NO:19 AKYURT/ANKARA
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MUHAMMED GÜVEN - Öğretmen
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ALTINDAĞ
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ASLANHANE C.
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ZÜBEYDE HANIM MAHALLESİ İSTANBUL CADDE ALTINDAĞ / ANKARA
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TEVFİK CAN - M.K.
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ALTINDAĞ
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BEŞİKKAYA MH. ANAHATUN C
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BEŞİKKAYA MAHALLESİ 1916 CADDE NO: 83 ALTINDAĞ / ANKARA
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BİLAL AKSAKAL - İ.H.
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ALTINDAĞ
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KARDEŞLER MESCİD
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GÜNEŞEVLER MAHALLESİ 125/3 SOKAK ALTINDAĞ / ANKARA
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MUSTAFA YAMAN - Vaiz
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ALTINDAĞ
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DİRİLİŞ C.
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BEŞİKKAYA MAHALLESİ ORHAN KEMAL CADDE ALTINDAĞ / ANKARA
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EKREM SARITAŞ - K.K.Ö.
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ALTINDAĞ
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MELİKE HATUN C.
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ANAFARTALAR MAHALLESİ A.ADNAN SAYGUN CADDE ALTINDAĞ / ANKARA
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İBRAHİM YILMAZ - Eğitim Mrk.Md.
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AYAŞ
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BÜNYAMİN C.
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DERVİŞİMAM MAHALLESİ BÜNYAMİN SOKAK AYAŞ / ANKARA
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SEYİT ÇİFTOĞLU - M.K.
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BEYPAZARI
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HACIKARA MH.FATİH C.
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HACIKARA MAHALLESİ CEVAT KÖPRÜCÜ CADDE BEYPAZARI / ANKARA
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AHMET KAVAS - Baş İ.H.
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ÇAMLIDERE
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İHL TATBİKAT C.
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ÖMERAĞA MAHALLESİ HACI KARA AHMET SOKAK NO: 7 ÇAMLIDERE / ANKARA
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FAYSAL ALP - K.K.Ö.
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ÇANKAYA
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KIZILAY YÜKSEL ÇARŞISI MESCİDİ
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ATATÜRK BULVARI YÜKSEL KUYUMCULAR ÇARŞISI ÇANKAYA
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SÜLEYMAN ÇAKIR - Uzm.İ.H.
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ÇANKAYA
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HASAN TANIK C.
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KIZILAY MAHALLESİ ATATÜRK BULVAR ÇANKAYA / ANKARA
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MAHMUT CANOĞLU - İ.H.
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ÇANKAYA
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SEBAHATTİN YILDIZ C.
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KIZILIRMAK MAHALLESİ 1425 CADDE ÇANKAYA / ANKARA
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ABDULLAH TUTAR
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ÇANKAYA
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ÇAYYOLU HACI İBRAHİM AYDIN C.
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ÇAYYOLU MAHALLESİ ÇAYYOLU KÜME EVLER NO: 37 ÇANKAYA / ANKARA
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YAKUP KÜÇÜKSARIYILDIZ - İ.H.
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ÇUBUK
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KUBA C.
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CUMHURİYET MAHALLESİ MEHMET AKİF ERSOY. CADDE ÇUBUK / ANKARA
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EMRE DÖVÜŞKAYA - İ.H.
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ELMADAĞ
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MÜFTÜLÜK C.
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İSMETPAŞA MAHALLESİ ARİF ÇALIŞ CAD. NO:36 ELMADAĞ
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RAMAZAN ÜNAL - İ.H.
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ETİMESGUT
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YEŞİLOVA MH.C.
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YEŞİLOVA MAHALLESİ YEŞİLOVA KÜME EVLER NO: 303 ETİMESGUT / ANKARA
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MEMET ÖLMEZ - İ.H.
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ETİMESGUT
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ERYAMAN YAVUZ SULTAN SELİM C.
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ALTAY MAHALLESİ ORHAN BEY CADDE NO: 50 ETİMESGUT / ANKARA
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MUSTAFA ÇELİK - İ.H.
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ETİMESGUT
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SEYYİDE HATUN C.
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PİYADE MAHALLESİ 2022 CADDE NO: 8 A ETİMESGUT / ANKARA
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AHMET ŞAHİN - İ.H.
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ETİMESGUT
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ELVAN MEVLANA C.
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ATAKENT MAHALLESİ 1468 CADDE NO: 1 ETİMESGUT / ANKARA
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MEHMET KAPUKAYA - Din İşl.Yük.Krl.Üyesi
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ETİMESGUT
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TURKUAZ MERKEZ C.
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TURKUAZ MAHALLESİ FATİH CADDE NO: 16 ETİMESGUT / ANKARA
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HAKKI SARI - İ.H.
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GÖLBAŞI
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KUBA MESCİDİ
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BAHÇELİEVLER MAHALLESİ 274/1 SOKAK GÖLBAŞI / ANKARA
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ADEM TURAN - M.K.
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KAHRAMANKAZAN
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CEMİLE HATUN MESCİDİ
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ATATÜRK MAHALLESİ İBRAHİM ÇAVUŞ CADDE NO: 5 KAHRAMANKAZAN / ANKARA
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HASAN AVCI - K.K.Ö.
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KEÇİÖREN
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MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK C.
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23 NİSAN MAHALLESİ KAVŞAK SOKAK KEÇİÖREN / ANKARA
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MUSTAFA ESAD HASÇİÇEK - İ.H.
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KEÇİÖREN
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ETLİK YAYLA MAH.YEŞİL C.
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YAYLA MAHALLESİ 1394 SOKAK KEÇİÖREN / ANKARA
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MEHMET AYGÜL - İ.H.
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KEÇİÖREN
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HACI NİNELER C.
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ÇALDIRAN MAHALLESİ 490 CADDE NO: 1 KEÇİÖREN / ANKARA
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MEHMET ÇINAR - Şube Md.
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KEÇİÖREN
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SAKA MESCİDİ
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KAFKAS MAHALLESİ BAĞLUMNO: 92 F KEÇİÖREN / ANKARA
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ABDULLAH ÇELEBİ - M.K.
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KEÇİÖREN
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MUSTAFA ASIM KÖKSAL C.
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TEPEBAŞI MAHALLESİ FATİH CADDE NO: 99 KEÇİÖREN / ANKARA
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SİNAN ALTEMİR - İ.H.
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MAMAK
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AKTAŞ KÖPRÜBAŞI C.
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DEMİRLİBAHÇE MAHALLESİ PLEVNENO: 18 MAMAK / ANKARA
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MEHMET DEMİRKIRAN
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MAMAK
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GÜLVEREN MERKEZ C.
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ALTINEVLER MAHALLESİ PLEVNE CADDE MAMAK / ANKARA
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ABDULLAH YURDAKUL - İ.H.
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MAMAK
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OSMANLI C.
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YEŞİLBAYIR MAH. SAĞDUYU CAD. NO:38 MAMAK / ANKARA
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FEHMİ DÖNMEZ - İ.H.
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MAMAK
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YEŞİLBAYIR EBUBEKİRİ SIDDIK C.
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YEŞİLBAYIR MAHALLESİ ŞEHİT ALİ İHSAN OKATAN CADDE MAMAK / ANKARA
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NAZIM CÜR - İ.H.
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NALLIHAN
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HACIBEY MH.C.
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HACIBEY MAH. NİLÜFER SOK.
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SERHAN ERSEYMEN - 4/B İ.H.
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NALLIHAN
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ÇAYIRHAN MH.BARIŞ C.
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ÇAYIRHAN MAHALLESİ YUNUS SOKAK NO: 10 NALLIHAN / ANKARA
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MEHMET KAHRAMAN - M.K.
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POLATLI
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FAHRİ ALTAN C.
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ŞEHİTLİK MAHALLESİ SEYRAN SOKAK NO: 10 POLATLI / ANKARA
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ŞIH MEHMET EMEKTAR - K.K.Ö.
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PURSAKLAR
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MEHMET ATIF C.
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YUNUS EMRE MAHALLESİ MİTHAT PAŞA SOKAK NO: 22 PURSAKLAR / ANKARA
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MELİH ALBAYRAKOĞLU - M.K.
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SİNCAN
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YENİKENT AKŞEMSETTİN C.
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MUSTAFA KEMAL MAHALLESİ PALMİYE SOKAK SİNCAN / ANKARA
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Eyüphan erdoğan
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SİNCAN
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YENİ ÇİMŞİT MH.C.
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YENİÇİMŞİT MAHALLESİ ÇİMŞİT KÜME EVLER NO: 30 SİNCAN / ANKARA
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UĞUR YILDIRIM
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SİNCAN
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ANDİÇEN C.
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ATATÜRK MAHALLESİ İNAL CADDESİ SİNCAN / ANKARA
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ALİ AYHAN - M.K.
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SİNCAN
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HACI ALİ VE EMİNE YÜCEL C.
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ANDİÇEN MAHALLESİ GÖKTUĞ SOKAK NO:22/B SİNCAN/ANKARA
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ÖMER FARUK ASLANTÜRKOĞLU
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SİNCAN
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CEMALULLAH MESCİDİ
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PLEVNE MAHALLESİ DOĞU CADDESİ NO: 24 SİNCAN / ANKARA
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ÖMER KILIÇ - İ.H.
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SİNCAN
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KUBA C.
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PINARBAŞI MAH.ÖZKAN SOK. NO= 20 SİNCAN/ANKARA
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YUNUS AYHAN - İ.H.
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SİNCAN
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KOCATEPE C.
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SELÇUKLU MAHALLESİ KAR SOKAK NO:4/A SİNCAN -ANKARA
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SADIK TAMİR - İ.H.
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SİNCAN
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TEMELLİ MEVLANA C.
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GAZİ MAHALLESİ MEDRESE SOKAK NO: 3 SİNCAN / ANKARA
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MEHMET EMİN ÖZTÜRK
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SİNCAN
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OSMANLI C.
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FATİH MAHALLESİ MEHMET AKİF ERSOY CADDE SİNCAN / ANKARA
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MEHMET AKMAN
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SİNCAN
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ÇOĞLU MESCİDİ AKSA C.
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ÇOĞLU MAHALLESİ ADALET CADDE SİNCAN / ANKARA
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OZAN AYUN
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ŞEREFLİKOÇHİSAR
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SULTAN ALAADDİN C.
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SARIKAYA MAHALLESİ GÜNDOĞAN ŞEREFLİKOÇHİSAR / ANKARA
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MAHMUT SAMİ YENİ - K.K.Ö.
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YENİMAHALLE
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BATIKENT YUNUS EMRE C.
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İNÖNÜ MAHALLESİ 1710 CADDE NO: 98 A YENİMAHALLE / ANKARA
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CAFER KARA - İ.H.
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YENİMAHALLE
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OSTİM ABDULKADİR GEYLANİ C.
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ABDULKADİRGEYLANİ CADE NO:1 OSTİM/ANKARA
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ÖMER GÜLDEMİR - K.K.Ö.
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YENİMAHALLE
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DEMETGÜL C.
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DEMETGÜL MAHALLESİ ŞEHİT HÜSEYİN AÇIKBAŞ CADDE NO: 86 YENİMAHALLE / ANKARA
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MUHAMMED ODACIOĞLU
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YENİMAHALLE
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DEMETEVLER ANADOLU İHL TATBİKAT C.
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ÖZEVLER MAHALLESİ İVEDİK CADDE NO: 243 YENİMAHALLE / ANKARA
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ABDULHEKİM AĞIRBAŞ - Eğitim Uzmanı
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YENİMAHALLE
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İHL HACI DURALİ AKAN C.
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SİLAHTAR CADDESİ NO:11 GAZİMAHALLESİ YENİMAHALLE ANKARA
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BİLAL ERFİDAN
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YENİMAHALLE
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GÖZDEEVLER MESCİDİ
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SUSUZ MAHALLESİ GÖKAY CADDESİ GÖZDEVELER SİTESİ YENİMAHALLE / ANKARA
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MUSTAFA UZUN - İ.H.
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YENİMAHALLE
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ÇİĞDEMTEPE BİLALİ HABEŞİ C.
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BİLAL-İ HABEŞİ CAMİİ ÇİĞDEMTEPE MAH.KERMES SOK.NO:65 YENİMAHALLE/ANKARA
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HALİL İBRAHİM AKIN - M.K.
ANKARA 2019 YILI MÜŞTEMİLATINDA HER GÜN İFTAR VERİLECEK CAMİLER LİSTESİ
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ALTINDAĞ
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YENİ TURAN KÖPRÜBAŞI C
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ANAFARTALAR MAHALLESİ KARACAOĞLAN CADDE NO: 116 ALTINDAĞ / ANKARA
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19970039 - HAKAN TURAK - M.K.
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BEYPAZARI
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KARGI MH.C.
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KARGI MAHALLESİ KARGI SOKAK BEYPAZARI / ANKARA
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200713308 - MEHMET ALİ ERTÜRK - İ.H.
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ÇANKAYA
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KOCATEPE C.
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KÜLTÜR MAHALLESİ DR.MEDİHA ELDEM SOKAK ÇANKAYA / ANKARA
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20000382 - ADEM KEMANECİ - İ.H.
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ÇUBUK
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YENİCE MH.C.
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YENİCE MAHALLESİ SITMAPINAR KÜME EVLER ÇUBUK / ANKARA
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20082652 - AHMET KÖKSAL - İ.H.
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ETİMESGUT
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HACI FATMA NİĞMET KAHRAMAN C.
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AYYILDIZ MAHALLESİ 1649 CADDE NO: 16 ETİMESGUT / ANKARA
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20137909 - BEKİR GÜNDOĞAN - M.K.
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EVREN
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ÇATALPINAR MH.YAYLASI C.
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ÇATALPINAR MAHALLESİ ÇİMKALESİ SOKAK EVREN / ANKARA
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19872603 - MUAMMER BAYSAL - İ.H.
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EVREN
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DEMİRAYAK MH.C.
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DEMİRAYAK MAHALLESİ DEMİRAYAK SOKAK EVREN / ANKARA
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20188688 - AHMET KILIÇ - 4/B İ.H.
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GÖLBAŞI
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HACI HASAN MH.C.
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HACIHASAN MAHALLESİ 1717 SOKAK GÖLBAŞI / ANKARA
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20120170 - ABDULKERİM BOZKOÇ - M.K.
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KAHRAMANKAZAN
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BİTİK MH.C.
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BİTİK MAHALLESİ BİTİK KÜME EVLER KAHRAMANKAZAN / ANKARA
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19872655 - OSMAN ÜZÜM - İ.H.
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KAHRAMANKAZAN
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EMİRGAZİ MH.C.
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EMİRGAZİ MAHALLESİ EMİRGAZİ KÜME EVLER KAHRAMANKAZAN / ANKARA
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19951703 - SATILMIŞ UYGUR - İ.H.
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KALECİK
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KEKLİCEK MH.C.
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ARKBÜRK MAHALLESİ ARKBÜRK KÜME EVLER NO: 46 KALECİK / ANKARA
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20043569 - ADEM KÖSE - İ.H.
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KEÇİÖREN
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MUSTAFA ASIM KÖKSAL C.
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TEPEBAŞI MAHALLESİ FATİH CADDE NO: 99 KEÇİÖREN / ANKARA
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20021859 - ALİ GÖKTEKE - M.K.
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KIZILCAHAMAM
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AKDOĞAN MH.C.
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AKDOĞAN MAHALLESİ AKDOĞAN SOKAK KIZILCAHAMAM / ANKARA
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19976544 - İSA TEPE - İ.H.
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KIZILCAHAMAM
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BAŞAĞAÇ MH.C.
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BAŞAĞAÇ KÖYÜ KIZILCAHAMAM ANKARA
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20120179 - YAKUP BULUT - İ.H.
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KIZILCAHAMAM
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KURUMCU MH.C.
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KURUMCU MAHALLESİ KURUMCU SOKAK KIZILCAHAMAM / ANKARA
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20137309 - ABDULKADİR CAN - İ.H.
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KIZILCAHAMAM
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YAĞCI HÜSEYİN MH.C.
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YAĞCIHÜSEYİN MAHALLESİ YAĞCIHÜSEYİN SOKAK NO: 35 KIZILCAHAMAM / ANKARA
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20151998 - ÖMER FARUK MOTCU - 4/B İ.H.
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MAMAK
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DEMİRLİBAHÇE İHLAS C.
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ŞAFAKTEPE MAHALLESİ HAKAN CADDE MAMAK / ANKARA
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19810384 - MEHMET ALİ KÖKSAL - İ.H.
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NALLIHAN
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ALAN MH.C.
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ALAN KÖYÜ NALLIHAN
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20103761 - FATİH KARACA - İ.H.
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NALLIHAN
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ATÇA MH.C.
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ATÇA MAHALLESİ ATÇA SOKAK NO: 100 NALLIHAN / ANKARA
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20111475 - KEREM DEMİROĞLU - İ.H.
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NALLIHAN
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BEYDİLİ MH.C.
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BEYDİLİ MAHALLESİ BEYDİLİ SOKAK NALLIHAN / ANKARA
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20141243 - RAMAZAN UYSAL - 4/B İ.H.
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NALLIHAN
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ÇALICAALAN MH.C.
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ÇALICAALAN MAHALLESİ ÇALICAALAN SOKAK NALLIHAN / ANKARA
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19840859 - RAMİZ BIKMAZ - İ.H.
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NALLIHAN
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ÇAYIRHAN MH.BARIŞ C.
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ÇAYIRHAN MAHALLESİ YUNUS SOKAK NO: 10 NALLIHAN / ANKARA
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20080672 - KERİM AYDOĞAN - İ.H.
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NALLIHAN
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ÇAYIRHAN MH.FATİH C.
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ÇAYIRHAN BARIŞ MAH. FATİH CAMİİ 314.SOKAK NO:15 ÇAYIRHAN/NALLIHAN/ANKARA
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20182383 - HASAN ÇELİK - 4/B İ.H.
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NALLIHAN
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ÇAYIRHAN MH.GAZİ C.
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ÇAYIRHAN MAHALLESİ 101 SOKAK NALLIHAN / ANKARA
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20050902 - İLHAN ÇOLAK - M.K.
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NALLIHAN
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KABACA MH.C.
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KABACA MAHALLESİ KABACA SOKAK NALLIHAN / ANKARA
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20151404 - MUSTAFA AKSOY - 4/B İ.H.
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NALLIHAN
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TEKKE MH.C.
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TEKKE MAHALLESİ TEKKE SOKAK NALLIHAN / ANKARA
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20187629 - MUSA KÖSTEK - 4/B İ.H.
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PURSAKLAR
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MERKEZ C.
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MERKEZ M. BELEDİYE C. NO:2 PURSAKLAR ANKARA
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19940142 - MUSA AH - M.K.
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ŞEREFLİKOÇHİSAR
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AZİZ MAHMUT HÜDAİ AKİN MESCİDİ
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HACIENBİA MAHALLESİ SEZAİ ŞİMŞEK CAD.NO:56
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20101421 - YILMAZ KARSLI - İ.H.
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YENİMAHALLE
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KÖROĞLU C.
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KENTKOOP MAHALLESİ BAŞKENT BULVAR NO: 215 /1 YENİMAHALLE / ANKARA
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20075797 - HAMZA BİLEN - İ.H.
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YENİMAHALLE
|
ÖZELİF SİTESİ C.
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DEMETEVLER MAHALLESİ 357 CADDE YENİMAHALLE / ANKARA
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20133425 - FAZIL KARATAŞ - M.K.
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YENİMAHALLE
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SAMİ EFENDİ C.
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357.CADDE 379.SOKAK NO:20 DEMETEVLER/YENİMAHALLE
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20041013 - AHMET KILIÇ - Uzm.İ.H.
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YENİMAHALLE
|
ŞENYUVA GENÇAĞA C.
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BEŞTEPE MAHALLESİ ZÜBEYDE HANIM CADDE NO: 46 YENİMAHALLE / ANKARA
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19831743 - SAMİ ÖREN - İ.H.
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ANKARA 2019 YILI RAMAZAN AYI İTİKAFA İZİN VERİLEN CAMİLER LİSTESİ
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İLÇESİ
|
ADI
|
ADRESİ
|
ALTINDAĞ
|
GÜLTEPE 50.YIL C.
|
DOĞU MAHALLESİ 189 SOKAK ALTINDAĞ / ANKARA
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ALTINDAĞ
|
VEYSEL KARANİ C.
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ZÜBEYDE HANIM MAHALLESİ SEDEF CADDE ALTINDAĞ / ANKARA
|
ALTINDAĞ
|
AKTAŞ ATİLLA C.
|
BATTALGAZİ MAHALLESİ 1035 SOKAK NO: 3 ALTINDAĞ / ANKARA
|
ALTINDAĞ
|
SİTE MURADİYE C.
|
ULUBEY MAHALLESİ SAFİR SOKAK ALTINDAĞ / ANKARA
|
ALTINDAĞ
|
HASKÖY ESENTEPE C.
|
DOĞU MAHALLESİ 189 SOKAK ALTINDAĞ / ANKARA
|
ALTINDAĞ
|
GÜNEŞEVLER MERKEZ C.
|
ULUBEY MAHALLESİ 882/1 CADDE ALTINDAĞ / ANKARA
|
ALTINDAĞ
|
KARAPÜRÇEK MH.C.
|
BEŞİKKAYA MAHALLESİ 1907 SOKAK ALTINDAĞ / ANKARA
|
ALTINDAĞ
|
KARAPÜRÇEK MH.VEYSEL KARANİ C.
|
KARAPÜRÇEK MAHALLESİ 272 CADDE ALTINDAĞ / ANKARA
|
ALTINDAĞ
|
ASLANHANE C.
|
ZÜBEYDE HANIM MAHALLESİ İSTANBUL CADDE ALTINDAĞ / ANKARA
|
ALTINDAĞ
|
BARBAROS HAYRETTİN PAŞA C.
|
BARAJ MAHALLESİ BARAJ CADDE ALTINDAĞ / ANKARA
|
AYAŞ
|
KESİKBAŞ C.
|
ÖMEROĞLU MAHALLESİ KESİKBAŞ SOKAK NO: 2 AYAŞ / ANKARA
|
BEYPAZARI
|
ACISU MH.C.
|
ACISU MAHALLESİ ACISU SOKAK BEYPAZARI / ANKARA
|
BEYPAZARI
|
KÖŞEBÜKÜ MH.C.
|
KAYABÜKÜ MAHALLESİ KÖŞEBÜKÜ SOKAK BEYPAZARI / ANKARA
|
BEYPAZARI
|
AKÇAKAVAK MH.C.
|
AKÇAKAVAK MAHALLESİ AKÇAKAVAK SOKAK BEYPAZARI / ANKARA
|
BEYPAZARI
|
YOĞUNPELİT MH.C.
|
YOĞUNPELİT MAHALLESİ YOĞUNPELİT SOKAK BEYPAZARI / ANKARA
|
BEYPAZARI
|
ÇANTIRLI MH.C.
|
ÇANTIRLI MAHALLESİ ÇANTIRLI SOKAK BEYPAZARI / ANKARA
|
BEYPAZARI
|
İVAZŞEYH C.
|
İSTİKLAL MAHALLESİ KUYUMCULAR SOKAK BEYPAZARI / ANKARA
|
BEYPAZARI
|
İHL TATBİKAT C.
|
AYVAŞIK MAHALLESİ ALPARSLAN TÜRKEŞ BULVAR NO: 118 BEYPAZARI / ANKARA
|
BEYPAZARI
|
MACUN MH.C.
|
MACUN MAHALLESİ MACUN SOKAK BEYPAZARI / ANKARA
|
BEYPAZARI
|
SULTAN ALAADDİN C.
|
İSTİKLAL MAHALLESİ ÇINAR SOKAK BEYPAZARI / ANKARA
|
BEYPAZARI
|
KARACAKAYA C.
|
İSTİKLAL MAHALLESİ KARCIKAYA DERE SAĞ KÜME EVLER BEYPAZARI / ANKARA
|
BEYPAZARI
|
NERDUBANDEDE C.
|
İSTİKLAL MAHALLESİ NERDÜBENDEDE. KÜME EVLER NO: 32 BEYPAZARI / ANKARA
|
BEYPAZARI
|
TABAKHANE C.
|
BEYTEPE MAHALLESİ DEVELİK SOKAK NO: 41 BEYPAZARI / ANKARA
|
BEYPAZARI
|
DOĞANYURT MH.C.
|
DOĞANYURT MAHALLESİ DOĞANYURT SOKAK BEYPAZARI / ANKARA
|
BEYPAZARI
|
KOOPERATİFLER C.
|
BAŞAĞAÇ MAHALLESİ GÜMÜŞ CADDE BEYPAZARI / ANKARA
|
BEYPAZARI
|
YUKARI BAŞAĞAÇ MH.C.
|
YEŞİLAĞAÇ MAHALLESİ YEŞİLAĞAÇ KÜME EVLER NO: 43 BEYPAZARI / ANKARA
|
BEYPAZARI
|
BALOĞLU C.
|
BAŞAĞAÇ MAHALLESİ 1.SOKAK SOKAK BEYPAZARI / ANKARA
|
BEYPAZARI
|
KARAŞAR MH.YENİ C.
|
KARAŞAR MAHALLESİ 1 SOKAK BEYPAZARI / ANKARA
|
BEYPAZARI
|
DUDAŞ MH.C.
|
DUDAŞ MAHALLESİ DUDAŞ SOKAK BEYPAZARI / ANKARA
|
BEYPAZARI
|
BULGURDEDE MH.C.
|
GAZİPAŞA MAHALLESİ ESKİ MEZBAHA KÜME EVLER NO: 15 BEYPAZARI / ANKARA
|
BEYPAZARI
|
KUYUCAK MH.C.
|
KUYUCAK MAHALLESİ KUYUCAK SOKAK BEYPAZARI / ANKARA
|
ÇAMLIDERE
|
ŞEYHALİ SEMERKANDİ KÜLLİYE C.
|
YAYALAR MAHALLESİ CUMHURİYET CADDE ÇAMLIDERE / ANKARA
|
ÇAMLIDERE
|
MERKEZ C.
|
KÖRLER MAHALLESİ CUMHURİYET CADDE ÇAMLIDERE / ANKARA
|
ÇANKAYA
|
BAHÇELİEVLER C.
|
YUKARI BAHÇELİEVLER MAHALLESİ AŞKABAT CADDE NO: 27 ÇANKAYA / ANKARA
|
ÇANKAYA
|
MEHMET ZAHİT KOTKU C.
|
DİKMEN CAD. NO:153 ÇANKAYA/ANKARA
|
ÇANKAYA
|
SEYRANBAĞLARI MERKEZ C.
|
BALLI BABA SOKAK NO: 41 SEYRANBAĞLARI ÇANKAYA
|
ÇANKAYA
|
TÜRK KONUT 2 MERKEZ C.
|
DODURGA MAHALLESİ TÜRKKONUT BULVAR ÇANKAYA / ANKARA
|
ÇANKAYA
|
KARAPINAR MH.HABİL KANIPEK C.
|
KARAPINAR MAH. 1163.CADDE NO:19
|
ÇANKAYA
|
AKARLAR MH.C.
|
AKARLAR MAH. NO:9 ÇANKAYA ANKARA
|
ÇANKAYA
|
ÇUKURANBAR ASFALT FİRDEVS C.
|
KIZILAY MAHALLESİ ATATÜRK BULVAR ÇANKAYA / ANKARA
|
ÇANKAYA
|
İNCESU HÜDAVERDİ C.
|
İNCESU MAHALLESİ İNCESU CADDE ÇANKAYA / ANKARA
|
ÇANKAYA
|
KOCATEPE C.
|
KÜLTÜR MAHALLESİ DR.MEDİHA ELDEM SOKAK ÇANKAYA / ANKARA
|
ÇANKAYA
|
MAHMUT TORUN C.
|
İŞÇİ BLOKLARI MAHALLESİ 1505 CADDE NO: 29 ÇANKAYA / ANKARA
|
ÇANKAYA
|
NAZLI HANIM C.
|
YUKARI DİKMEN MAHALLESİ 635 SOKAK NO: 9 ÇANKAYA / ANKARA
|
ÇANKAYA
|
YUKARI AYRANCI UÇARLI HİCRET C.
|
UÇARLI SOKAK NO: 6/A YUKARI AYRANCI ÇANKAYA
|
ÇANKAYA
|
DİKMEN ORTAÖVEÇLER C.
|
ÖVEÇLER MAHALLESİ NİYET CADDESİ 10 ÇANKAYA(ÖVEÇLER) ANKARA
|
ÇANKAYA
|
DİKMEN RİFAT BÖREKÇİ C.
|
OSMAN TEMİZ MAHALLESİ 1024 CADDE ÇANKAYA / ANKARA
|
ÇANKAYA
|
MURADİYE MİRAÇ KERİMOĞLU C.
|
BİRLİK MAHALLESİ 448 CADDE NO: 27 ÇANKAYA / ANKARA
|
ÇANKAYA
|
DİKMEN HACI DERVİŞ C.
|
YUKARI ÖVEÇLER MAHALLESİ, LİZBON CADDESİ NO: 42 ÇANKAYA ANKARA
|
ÇANKAYA
|
ÖVEÇLER KANDİL C.
|
DODURGA MAHALLESİ TÜRKKONUT BULVAR ÇANKAYA / ANKARA
|
ÇANKAYA
|
YILDIZ ERSİN C.
|
KIZILAY MAHALLESİ ATATÜRK BULVAR ÇANKAYA / ANKARA
|
ÇANKAYA
|
HASAN TANIK C.
|
KIZILAY MAHALLESİ ATATÜRK BULVAR ÇANKAYA / ANKARA
|
ÇANKAYA
|
İNCEK TOKİ 2.ETAP C.
|
ALACAATLI MAHALLESİ 4834 CADDE ÇANKAYA / ANKARA
|
ÇANKAYA
|
SADIK KALEMCİ C.
|
BEYTEPE MAHALLESİ 1683 SOKAK NO: 8 ÇANKAYA / ANKARA
|
ÇUBUK
|
AKBAYIR MH.C.
|
AKBAYIR MAHALLESİ CAMİİ ÇUBUK /ANKARA
|
ÇUBUK
|
MEVLANA C.
|
ATATÜRK MAH.MEVLANA SOK:01 ÇUBUK/ANKARA
|
ÇUBUK
|
KIZILÖREN MH.C.
|
KIZIL ÖREN KÖYÜ/ ÇUBUK /ANKARA
|
ÇUBUK
|
PAŞAZADE C.
|
YAVUZSELİM MAHALLESİ ÇELTİK SOKAK NO: 11 ÇUBUK / ANKARA
|
ÇUBUK
|
YILDIRIM EVCİ MH.C.
|
YILDIRIM EVCİ MAHALLESİ CAMİİ ÇUBUK / ANKARA
|
ÇUBUK
|
AKKUZULU MH.ESKİ C..
|
AKKUZULU MAHALLESİ ÇUBUK /ANKARA
|
ÇUBUK
|
HZ.OSMAN C.
|
ATATÜRK MAHALLESİ ŞEHİT FATİH MEHMET ATA CADDE ÇUBUK / ANKARA
|
ÇUBUK
|
KAVAKLI MH.C.
|
KAVAKLI MAHALLESİ KAVAKLI SOKAK ÇUBUK / ANKARA
|
ÇUBUK
|
TAKVA C.
|
ATATÜRK MAHALLESİ FERAH 8 SOKAK ÇUBUK / ANKARA
|
ÇUBUK
|
HASAN BOSTAN C.
|
CUMHURİYET MAH.HENDEK.SOKAK ÇUBUK /ANKARA
|
ÇUBUK
|
FATİH SULTAN MEHMET C.
|
YILDIRIM BEYAZIT MAHALLESİ BATTAL GAZİ SOKAK NO: 38 A ÇUBUK / ANKARA
|
ÇUBUK
|
KARADANA MH.BODURLAR C.
|
KARADANA MAHALLESİ BODURLAR SOKAK ÇUBUK / ANKARA
|
ÇUBUK
|
YUKARI OBRUK MH.C.
|
YUKARIOBRUK MAHALLESİ YUKARIOBRUK KÜME EVLER ÇUBUK / ANKARA
|
ELMADAĞ
|
LALABEL MH.YENİ C.
|
LALABEL MAH. YENİ CAMİİ ELMADAĞ/ANKARA
|
ELMADAĞ
|
YENİ MH.C.
|
YENİMAHALLE ELMADAĞ
|
ELMADAĞ
|
TEPEBAŞI C.
|
YENİCE MAHALLESİ SAMSUNYOLU KENARI NO:33/ELMADAĞ /ANKARA
|
ELMADAĞ
|
KAYADİBİ MH.C.
|
KAYADİBİ MAHALLESİ KAYADİBİ KÜME EVLER NO: 111 ELMADAĞ / ANKARA
|
ETİMESGUT
|
ABDULKERİM SATIK BUĞRAHAN C.
|
TUNAHAN MAHALLESİ KOCATEPE CADDE NO: 2 ETİMESGUT / ANKARA
|
ETİMESGUT
|
AYYILDIZ MH.TEVHİT C.
|
AYYILDIZ MAHALLESİ 1611 SOKAK NO: 1 ETİMESGUT / ANKARA
|
ETİMESGUT
|
SEYYİDE HATUN C.
|
PİYADE MAHALLESİ 2022 CADDE NO: 8 A ETİMESGUT / ANKARA
|
ETİMESGUT
|
EYÜP SULTAN C.
|
ŞEKER MAHALLESİ 1438 CADDE NO: 6 ETİMESGUT / ANKARA
|
ETİMESGUT
|
GÖKSU MEHMET ZAHİT KOTKU C.
|
GÖKSU MAHALLESİ 99 SOKAK NO: 8 ETİMESGUT / ANKARA
|
ETİMESGUT
|
HZ.ALİ C.
|
AHİ MESUT MAHALLESİ KÜRŞAT CADDE NO: 96 ETİMESGUT / ANKARA
|
ETİMESGUT
|
HZ.EBUBEKİR C.
|
AHİ MESUT MAHALLESİ 1772 SOKAK NO: 1 ETİMESGUT / ANKARA
|
ETİMESGUT
|
ERYAMAN LALE C.
|
ŞEHİT OSMAN AVCI MAHALLESİ 2642 CADDE NO: 16 ETİMESGUT / ANKARA
|
ETİMESGUT
|
BAĞLICA MH.HZ.HAMZA C.
|
BAĞLICA MAHALLESİ ESKİBAĞLAR CADDE NO: 12 ETİMESGUT / ANKARA
|
ETİMESGUT
|
BALLI KUYUMCU MH.C.
|
BALIKUYUMCU MAHALLESİ BALLIKUYUMCU MAHALLESİ KÜME EVLER NO: 36 A ETİMESGUT / ANKARA
|
ETİMESGUT
|
AMİNE HATUN MESCİDİ
|
SÜVARİ MAHALLESİ 1755 SOKAK NO: 12 C/A ETİMESGUT / ANKARA
|
ETİMESGUT
|
ERTUĞRUL GAZİ C.
|
TUNAHAN MAHALLESİ 232 SOKAK NO: 7 ETİMESGUT / ANKARA
|
ETİMESGUT
|
ŞEYH ŞAMİL C.
|
ATAYURT MAHALLESİ 4471 CADDE NO: 7 ETİMESGUT / ANKARA
|
ETİMESGUT
|
BAĞLICA MH.C.
|
BAĞLICA MAHALLESİ DEMİR SOKAK NO: 1 A ETİMESGUT / ANKARA
|
ETİMESGUT
|
SEHER YENİÇERİ CAMİİ
|
PİYADE MAHALLESİ 1986 CADDE NO: 1 ETİMESGUT / ANKARA
|
ETİMESGUT
|
ŞEHİT POLİS MEHMET ZENGİN C.
|
OĞUZLAR MAHALLESİ PROF.DR.NECMETTİN ERBAKAN CADDE NO: 10 ETİMESGUT / ANKARA
|
ETİMESGUT
|
TEPEBAŞI C.
|
ALSANCAK MAHALLESİ 2068 CADDE NO: 19 ETİMESGUT / ANKARA
|
ETİMESGUT
|
ELVANKENT OĞUZLAR C.
|
OĞUZLAR MAHALLESİ 1572 CADDE NO: 1 ETİMESGUT / ANKARA
|
ETİMESGUT
|
ŞEKER FABRİKASI C.
|
ETİLER MAHALLESİ FABRİKA CADDE NO: 1 ETİMESGUT / ANKARA
|
EVREN
|
YENİ MH.ORTA (MERKEZ) C.
|
YENİ MAHALLESİ TEĞMEN KALMAZ SOKAK EVREN / ANKARA
|
EVREN
|
SOLAKUŞAĞI MH.C.
|
SOLAKUŞAĞI MAHALLESİ SOLAKUŞAĞI SOKAK EVREN / ANKARA
|
GÖLBAŞI
|
KARAGEDİK ERCAN MH.HACI ENVER BEKTAŞ C.
|
KARAGEDİK AYDIN MAHALLESİ H.ENVER BEKTAŞ CAMİİ GÖLBAŞI/ANKARA
|
GÖLBAŞI
|
ABDULLAH BİN ALİ EL ATTYAH C.
|
KIZILCAŞAR MAHALLESİ 1180 CADDE NO: 30 GÖLBAŞI / ANKARA
|
GÖLBAŞI
|
AHİBOZ MH.C.
|
AHİBOZ MAHALLESİ AHİBOZ KÜME EVLER GÖLBAŞI / ANKARA
|
GÖLBAŞI
|
AKÖRENÇARSAK MH.C.
|
AKÖRENÇARSAK KÖYÜ GÖLBAŞI ANKARA
|
GÖLBAŞI
|
TEK LOJMANLARI C.
|
EYMİR MAHALLESİ 832/2 TEK LOJMANLARI KÜME EVLER GÖLBAŞI / ANKARA
|
GÖLBAŞI
|
YAVRUCAK MH.C.
|
YAVRUCUK MAHALLESİ HAYMANA YOLU KÜME EVLER NO: 74 GÖLBAŞI / ANKARA
|
GÖLBAŞI
|
YURTBEYİ MH.C.
|
YURTBEYİ MAHALLESİ YURTBEYİ KÜME EVLER GÖLBAŞI / ANKARA
|
GÖLBAŞI
|
PROF.DR.ALİ UYARER C.
|
KARŞIYAKA MAHALLESİ 584 SOKAK GÖLBAŞI / ANKARA
|
GÖLBAŞI
|
BİLALİ HABEŞİ C.
|
SEĞMENLER MAHALLESİ CEMAL GÜRSEL CADDE GÖLBAŞI / ANKARA
|
GÖLBAŞI
|
TULUMTAŞ MH.C.
|
TULUMTAŞ MAHALLESİ KÖY İÇİ KÜME EVLER GÖLBAŞI / ANKARA
|
GÖLBAŞI
|
YAYLABAĞI MH.C.
|
YAYLABAĞ MAHALLESİ KOÇAK KÜME EVLER GÖLBAŞI / ANKARA
|
GÖLBAŞI
|
OĞULBEY MH.C.
|
OĞULBEY MAHALLESİ OĞULBEY KÜME EVLER GÖLBAŞI / ANKARA
|
GÖLBAŞI
|
KARAALİ MERKEZ MH.C.
|
KARAALİ MERKEZ MAHALLESİ GÖLBAŞI
|
GÖLBAŞI
|
İNCEK MH.HÜSEYİN REMZİ BALKANLI C.
|
KIZILCAŞAR MAHALLESİ 2664 SOKAK GÖLBAŞI / ANKARA
|
GÖLBAŞI
|
HACI HASAN MH.C.
|
HACIHASAN MAHALLESİ 1717 SOKAK GÖLBAŞI / ANKARA
|
GÖLBAŞI
|
BEZİRHANE MH.C.
|
BEZİRHANE MAHALLESİ BEZİRHANE MERKEZ KÜME EVLER NO: 236 GÖLBAŞI / ANKARA
|
GÖLBAŞI
|
KARAALİ YAZLIK MH.RAHMAN C.
|
KARAALİ YAZLIK MAHALLESİ RAHMAN CAMİİ GÖLBAŞI
|
GÖLBAŞI
|
YUNUS EMRE C.
|
BAHÇELİEVLER MAHALLESİ 186 SOKAK GÖLBAŞI / ANKARA
|
GÖLBAŞI
|
KARACAÖREN MH.C.
|
KARACAÖREN MAH GÖLBAŞI ANKARA
|
GÜDÜL
|
KADIOBASI MH.C.
|
ADALIKUZU MAHALLESİ 1. KÜME EVLERİ SOKAK GÜDÜL / ANKARA
|
HAYMANA
|
ÇAYRAZ MH.C.
|
ÇAYRAZ MAHALLESİ ÇAYRAZ SOKAK HAYMANA / ANKARA
|
HAYMANA
|
ESENKÖY MH.C.
|
ESEN MAHALLESİ ESEN SOKAK HAYMANA / ANKARA
|
HAYMANA
|
KARAHOCA MH.C.
|
KARAHOCA MAHALLESİ KARAHOCA SOKAK HAYMANA / ANKARA
|
HAYMANA
|
SEYRAN C.
|
SEYRAN MAHALLESİ GALİP ÇAĞLAR CADDE HAYMANA / ANKARA
|
HAYMANA
|
YEŞİLKÖY MH.C.
|
YEŞİLKÖY MAHALLESİ YEŞİLKÖY KÜME EVLER HAYMANA / ANKARA
|
HAYMANA
|
BUMSUZ MH.YENİ C.
|
BUMSUZ MAHALLESİ CAMİ SOKAK HAYMANA / ANKARA
|
HAYMANA
|
GEDİK MH.C.
|
GEDİK MAHALLESİ GEDİK SOKAK HAYMANA / ANKARA
|
HAYMANA
|
SİNDİREN MH.SIĞIRCIK C.
|
SİNDİREN MAHALLESİ SIĞIRCIK CADDE HAYMANA / ANKARA
|
HAYMANA
|
TEPEKÖY MH.C.
|
TEPEKÖY MAHALLESİ TEPEKÖY SOKAK HAYMANA / ANKARA
|
HAYMANA
|
YUKARISEBİL MH.C.
|
YUKARI SEBİL KÖYÜ
|
KAHRAMANKAZAN
|
TÜRKİYE HAVACILIK VE UZAY SANAYİ A.Ş. (TUSAŞ) C.
|
AKINCI MAHALLESİ 4.ANA JET ÜSSÜ LOJMANLARI KÜME EVLER KAHRAMANKAZAN / ANKARA
|
KAHRAMANKAZAN
|
TOKİ C.
|
YILDIRIMBEYAZIT MAHALLESİ AKINCI SOKAK KAHRAMANKAZAN / ANKARA
|
KAHRAMANKAZAN
|
YUNUS EMRE C.
|
KAYI MAHALLESİ YUVA SOKAK KAHRAMANKAZAN / ANKARA
|
KAHRAMANKAZAN
|
İMRENDİ MH.C.
|
İMRENDİ MAHALLESİ İMRENDİ KÜME EVLER KAHRAMANKAZAN / ANKARA
|
KAHRAMANKAZAN
|
AHİ MH.C.
|
AHİ MAHALLESİ AHİ KÜME EVLER KAHRAMANKAZAN / ANKARA
|
KAHRAMANKAZAN
|
ŞEHİTLER C.
|
ATATÜRK MAHALLESİ AHISKA CADDE KAHRAMANKAZAN / ANKARA
|
KAHRAMANKAZAN
|
BERRAK C.
|
ATATÜRK MAHALLESİ FEVZİ ÇAKMAK CADDE NO: 23 KAHRAMANKAZAN / ANKARA
|
KAHRAMANKAZAN
|
FATİH MH.C.
|
FATİH MAHALLESİ TARIK BUĞRA CADDE KAHRAMANKAZAN / ANKARA
|
KAHRAMANKAZAN
|
HALİLUR-RAHMAN C.
|
İMRENDİ MAHALLESİ İMRENDİ KÜME EVLER KAHRAMANKAZAN / ANKARA
|
KALECİK
|
ALİBEYLİ MH.C.
|
ALİBEYLİ MAHALLESİ ALİBEYLİ SOKAK KALECİK / ANKARA
|
KALECİK
|
GÖKÖY MH.C
|
GÖLKÖY MAHALLESİ GÖLKÖYÜ KÜME EVLER KALECİK / ANKARA
|
KALECİK
|
ALTINTAŞ MH.C.
|
ALİBEYLİ MAHALLESİ ALİBEYLİ SOKAK KALECİK / ANKARA
|
KALECİK
|
ARKBÜRK MH.C.
|
ARKBÜRK MAHALLESİ ARKBÜRK KÜME EVLER NO: 46 KALECİK / ANKARA
|
KALECİK
|
KEKLİCEK MH.C.
|
ARKBÜRK MAHALLESİ ARKBÜRK KÜME EVLER NO: 46 KALECİK / ANKARA
|
KALECİK
|
SATILAR MH.C.
|
SATILAR MAHALLESİ SATILAR SOKAK KALECİK / ANKARA
|
KALECİK
|
HACIKÖY ORÇAN MH.C.
|
HACIKÖY MAHALLESİ ORÇAN SOKAK KALECİK / ANKARA
|
KEÇİÖREN
|
BAĞLUM MERKEZ C.
|
KARŞIYAKA MAHALLESİ HATİPOĞLU CADDE NO: 10 KEÇİÖREN / ANKARA
|
KEÇİÖREN
|
BALIKÇIOĞLU MESCİDİ
|
ŞENLİK MAHALLESİ GÜRKAN SOKAK NO: 53 KEÇİÖREN / ANKARA
|
KEÇİÖREN
|
ÇALSEKİ MH.C.
|
ÇALSEKİ MAHALLESİ ÇALSEKİ KÜME EVLER KEÇİÖREN / ANKARA
|
KEÇİÖREN
|
ESERTEPE YAVUZ SULTAN SELİM C.
|
ESERTEPE MAHALLESİ SERUM SOKAK KEÇİÖREN / ANKARA
|
KEÇİÖREN
|
SEMERKAND KÜLTÜR MERKEZİ MESCİDİ
|
OVACIK MAHALLESİ 706 CADDE KEÇİÖREN / ANKARA
|
KEÇİÖREN
|
TOYGAR C.
|
KALABA MAHALLESİ FEDAKAR CADDE NO: 12 KEÇİÖREN / ANKARA
|
KEÇİÖREN
|
ÇAĞLAR C.
|
ŞEHİT KUBİLAY MAHALLESİ ÖZLEM CADDE NO: 40 KEÇİÖREN / ANKARA
|
KEÇİÖREN
|
HACI MEHMET ÜNAL MESCİDİ
|
PINARBAŞI MAHALLESİ AVŞAR SOKAK NO: 22 KEÇİÖREN / ANKARA
|
KEÇİÖREN
|
ETLİK YAYLA MAH.YEŞİL C.
|
YAYLA MAHALLESİ 1394 SOKAK KEÇİÖREN / ANKARA
|
KEÇİÖREN
|
GÜMÜŞDERE C.
|
GÜMÜŞDERE MAHALLESİ 3 SOKAK KEÇİÖREN / ANKARA
|
KEÇİÖREN
|
UFUKTEPE VEYSEL KARANİ C.
|
KANUNİ MAH. BAŞKENT CAD. 98 SOK. NO:12-KEÇİÖREN/ANKARA
|
KEÇİÖREN
|
HACI NİNELER C.
|
ÇALDIRAN MAHALLESİ 490 CADDE NO: 1 KEÇİÖREN / ANKARA
|
KEÇİÖREN
|
SUBAYEVLERİ AKSA C.
|
KAVACIK SUBAYEVLERİ MAHALLESİ ŞAİR MEHMET EMİN CADDE NO: 45 KEÇİÖREN / ANKARA
|
KEÇİÖREN
|
YEŞİLÖZ YENİ C.
|
YEŞİLÖZ MAHALLESİ 1970/2 SOKAK NO: 6 KEÇİÖREN / ANKARA
|
KEÇİÖREN
|
SAHRA-İ CEDİD C.
|
AYVALI MAHALLESİ 146 CADDE KEÇİÖREN / ANKARA
|
KEÇİÖREN
|
SAKA MESCİDİ
|
KAFKAS MAHALLESİ BAĞLUMNO: 92 F KEÇİÖREN / ANKARA
|
KEÇİÖREN
|
MUSTAFA ASIM KÖKSAL C.
|
TEPEBAŞI MAHALLESİ FATİH CADDE NO: 99 KEÇİÖREN / ANKARA
|
KEÇİÖREN
|
UFUKTEPE İKİZLER C.
|
UFUKTEPE MAHALLESİ ŞEHİT SÜLEYMAN EFE CADDE NO: 27 KEÇİÖREN / ANKARA
|
KEÇİÖREN
|
GÜLBABA MESCİDİ
|
İNCİRLİ MAHALLESİ SÜMBÜLLÜ CADDE NO: 33 KEÇİÖREN / ANKARA
|
KEÇİÖREN
|
KUŞCAĞIZ SARI C.
|
KUŞCAĞIZ MAHALLESİ KARTALTEPE CADDE KEÇİÖREN / ANKARA
|
KEÇİÖREN
|
UFUKTEPE OSMANLI C.
|
OSMANGAZİ MAHALLESİ ÇİNGÜLÜ SOKAK NO: 10 KEÇİÖREN / ANKARA
|
KEÇİÖREN
|
ETLİK KUBA C.
|
ETLİK MAHALLESİ KUYUYAZISI CADDE NO: 4 KEÇİÖREN / ANKARA
|
KEÇİÖREN
|
HATİCE VALİDE C.
|
KARARGAHTEPE MAHALLESİ ATIŞ CADDE KEÇİÖREN / ANKARA
|
KEÇİÖREN
|
MEHMET AKİF ERSOY C.
|
AYVALI MAHALLESİ 188 SOKAK KEÇİÖREN / ANKARA
|
KEÇİÖREN
|
ÇERKEŞ C.
|
YÜKSELTEPE MAHALLESİ 1821/1 SOKAK KEÇİÖREN / ANKARA
|
KEÇİÖREN
|
ETLİK HİCRET C.
|
ETLİK MAHALLESİ MEHTERLER SOKAK KEÇİÖREN / ANKARA
|
KEÇİÖREN
|
ŞAFAK C.
|
ÇALDIRAN MAHALLESİ 492 CADDE NO: 13 KEÇİÖREN / ANKARA
|
KEÇİÖREN
|
YALÇINTEPE C.
|
YEŞİLÖZ MAHALLESİ 1969 SOKAK NO: 3 A KEÇİÖREN / ANKARA
|
KEÇİÖREN
|
AYVALI OSMANLI C.
|
AYVALI MAHALLESİ KAÇMAZ CADDE NO: 7 KEÇİÖREN / ANKARA
|
KIZILCAHAMAM
|
AYVACIK MH.C.
|
AYVACIK MAHALLESİ AYVACIK SOKAK KIZILCAHAMAM / ANKARA
|
KIZILCAHAMAM
|
BAŞAĞAÇ MH.C.
|
BAŞAĞAÇ KÖYÜ KIZILCAHAMAM ANKARA
|
KIZILCAHAMAM
|
EĞERLİ DEREKÖY MH.C.
|
EĞERLİDERE MAHALLESİ EĞERLİDERE SOKAK KIZILCAHAMAM / ANKARA
|
KIZILCAHAMAM
|
KUŞÇUÖREN MH.C.
|
KUŞCUÖREN MAHALLESİ KUŞCUÖREN SOKAK KIZILCAHAMAM / ANKARA
|
KIZILCAHAMAM
|
SOĞUKSU YEŞİL C.
|
YENİCE MAHALLESİ AHMET ÖZBEK SOKAK KIZILCAHAMAM / ANKARA
|
KIZILCAHAMAM
|
KIZILCAÖREN MH.ÖZDERE C.
|
KIZILCAÖREN MAH. ÖZDERE KIZILCAHAMAM-ANKARA
|
KIZILCAHAMAM
|
SARAY MH.C.
|
SARAY MAHALLESİ SARAY SOKAK KIZILCAHAMAM / ANKARA
|
KIZILCAHAMAM
|
BAYIR MH.C.
|
AŞAĞI BAYIR KÖYÜ CAMİİ
|
KIZILCAHAMAM
|
SALIN MH.KASIMLAR C.
|
SALIN MAHALLESİ KASIMLAR SOKAK KIZILCAHAMAM / ANKARA
|
KIZILCAHAMAM
|
AKDOĞAN MH.C.
|
AKDOĞAN MAHALLESİ AKDOĞAN SOKAK KIZILCAHAMAM / ANKARA
|
KIZILCAHAMAM
|
AŞAĞI C.
|
AKÇAY MAHALLESİ ANKARA CADDE KIZILCAHAMAM / ANKARA
|
KIZILCAHAMAM
|
YUKARI C.
|
YENİCE MAHALLESİ NAMIK KEMAL CADDE NO: 32 A KIZILCAHAMAM / ANKARA
|
KIZILCAHAMAM
|
BULAK MH.C.
|
BULAK KÖYÜ KIZILCAHAMAM /ANKARA
|
KIZILCAHAMAM
|
BEZCİ KUZÖREN MH.C.
|
BEZCİKUZÖREN MAHALLESİ KIZILCAHAMAM/ANKARA
|
KIZILCAHAMAM
|
DEĞİRMENÖNÜ MH.C.
|
DEĞİRMENÖNÜ MAHALLESİ NO:10 KIZILCAHAMAM/ANKARA
|
KIZILCAHAMAM
|
İĞCELER MH.C.
|
İĞCELER MAHALLESİ K.HAMAM /ANKARA
|
KIZILCAHAMAM
|
BAĞLICA MH.C.
|
BAĞLICA KÖYÜ CAMİİ KIZILCAHAMAM/ANKARA
|
KIZILCAHAMAM
|
BERÇİN YAYALAR MH.C.
|
BERÇİNYAYALAR MAH. KIZILCAHAMAM
|
KIZILCAHAMAM
|
BERÇİN YAYALAR MH.KORKMAZLAR C.
|
BERÇİNYAYALAR MAHALLESİ KORKMAZLAR SOKAK KIZILCAHAMAM / ANKARA
|
KIZILCAHAMAM
|
KASIMLAR MH.C.
|
KASIMLAR MAHALLESİ KASIMLAR SOKAK KIZILCAHAMAM / ANKARA
|
KIZILCAHAMAM
|
SALIN MH.KÖSELER C.
|
SALIN MAHALLESİ KÖSELER SOKAK NO: 54 KIZILCAHAMAM / ANKARA
|
KIZILCAHAMAM
|
YUKARI KİSE MH.SEYHAMAMI C.
|
YUKARIKESE MAHALLESİ SEYHAMAMI SOKAK KIZILCAHAMAM / ANKARA
|
KIZILCAHAMAM
|
EĞERLİ BAŞKÖY MH.C.
|
BAŞKÖY KÖYÜ KIZILCAHAMAM
|
KIZILCAHAMAM
|
YAĞCI HÜSEYİN MH.C.
|
YAĞCIHÜSEYİN MAHALLESİ YAĞCIHÜSEYİN SOKAK NO: 35 KIZILCAHAMAM / ANKARA
|
KIZILCAHAMAM
|
MİLLİ PARK C.
|
YENİCE MAHALLESİ SOĞUKSU CADDE KIZILCAHAMAM / ANKARA
|
KIZILCAHAMAM
|
SEMER MH.C.
|
SEMER MAHALLESİ SEMER SOKAK KIZILCAHAMAM / ANKARA
|
MAMAK
|
KIZILCA MH.HACI AHMET KAYHAN C.
|
KIZILCA MAHALLESİ CAMİ SOKAK NO: 5 MAMAK / ANKARA
|
MAMAK
|
GÜLVEREN MERKEZ C.
|
ALTINEVLER MAHALLESİ PLEVNE CADDE MAMAK / ANKARA
|
MAMAK
|
KEÇİKIRAN TÜRBE C.
|
ALTIAĞAÇ MAHALLESİ 209 CADDE NO: 75 MAMAK / ANKARA
|
MAMAK
|
YEŞİLBAYIR ÜÇEVLER C.
|
YEŞİLBAYIR MAHALLESİ 1820 SOKAK MAMAK / ANKARA
|
MAMAK
|
MAMAK ÇARŞI C.
|
HÜSEYİNGAZİ MAHALLESİ MAMAK ÇARŞIİÇİ CADDE MAMAK / ANKARA
|
MAMAK
|
AKDERE YENİSONDURAK ULU C.
|
PEYAMİ SAFA MAHALLESİ 367 SOKAK NO: 2 MAMAK / ANKARA
|
MAMAK
|
BOĞAZİÇİ ÇAMLIK C.
|
AKŞEMSETTİN MAHALLESİ DOĞUKENT CADDE MAMAK / ANKARA
|
MAMAK
|
ESERKENT SOSYAL KONUTLAR MESCİDİ
|
ARAPLAR MAHALLESİ 1339/6 CADDE MAMAK / ANKARA
|
MAMAK
|
KIBRIS MH.YILDIRIM C.
|
KIBRISKÖY MAHALLESİ 1946/2 SOKAK MAMAK / ANKARA
|
MAMAK
|
KUSUNLAR MH.C.
|
KUSUNLAR MAHALLESİ KUSUNLAR KÜME EVLER MAMAK / ANKARA
|
MAMAK
|
MUTLU MH.YUNUSEMRE C.
|
MUTLU MAHALLESİ 699 CADDE MAMAK / ANKARA
|
MAMAK
|
EGE MH.YEŞİLYURT C.
|
DURALİ ALIÇ MAHALLESİ 938 CADDE MAMAK / ANKARA
|
MAMAK
|
HACI SADULLAHAĞA C.
|
DEMİRLİBAHÇE MAHALLESİ 129/1 SOKAK MAMAK / ANKARA
|
MAMAK
|
YEŞİLBAYIR C.
|
YEŞİLBAYIR MAHALLESİ SAĞDUYU CADDE NO: 18 MAMAK / ANKARA
|
MAMAK
|
GÖKÇEYURT MH.1.C.
|
GÖKÇEYURT MAHALLESİ GÖKÇEYURT KÜME EVLER MAMAK / ANKARA
|
MAMAK
|
HAFIZ SÜLEYMAN C.
|
KUTLU MAHALLESİ 466/2 SOKAK NO: 9 MAMAK / ANKARA
|
MAMAK
|
NATOYOLU AKŞEMSEDDİN C.
|
GENERAL ZEKİ DOĞAN MAHALLESİ NATOYOLU CADDE NO: 40 MAMAK / ANKARA
|
MAMAK
|
TÜRKÖZÜ ÜNLÜ C.
|
TÜRKÖZÜ MAHALLESİ 438 CADDE MAMAK / ANKARA
|
MAMAK
|
BOĞAZİÇİ MERKEZ C.
|
FAHRİ KORUTÜRK MAHALLESİ 876 SOKAK MAMAK / ANKARA
|
MAMAK
|
MİSKET MH.ORTATEPE C.
|
MİSKET MAHALLESİ 627/1 SOKAK MAMAK / ANKARA
|
MAMAK
|
DOSTLAR MH.ÇEŞMEBAŞI C.
|
DOSTLAR MAHALLESİ 1448 SOKAK MAMAK / ANKARA
|
MAMAK
|
EGE MH.YAVUZ SULTAN SELİM C.
|
CENGİZHAN MAHALLESİ 846 CADDE NO: 102 A MAMAK / ANKARA
|
MAMAK
|
EKİN MH.ERKAM C.
|
EKİN MAHALLESİ AVŞAR CADDE NO: 24 A MAMAK / ANKARA
|
MAMAK
|
YEŞİLBAYIR HACILAR C.
|
YEŞİLBAYIR MAHALLESİ 1796 CADDE NO: 40 A MAMAK / ANKARA
|
MAMAK
|
GÜLVEREN İBADULLAH C.
|
ALTINEVLER MAHALLESİ YAKALI SOKAK NO: 14 D MAMAK / ANKARA
|
MAMAK
|
YEŞİLBAYIR EBUBEKİRİ SIDDIK C.
|
YEŞİLBAYIR MAHALLESİ ŞEHİT ALİ İHSAN OKATAN CADDE MAMAK / ANKARA
|
MAMAK
|
AKDERE KIRMIZITEPE C.
|
AKDERE MAHALLESİ 386 SOKAK MAMAK / ANKARA
|
MAMAK
|
EGE MH.DEMİRLER C.
|
EGE MAHALLESİ 804 CADDE NO: 17 MAMAK / ANKARA
|
MAMAK
|
M.HAYRİ BABA C.
|
ARAPLAR MAHALLESİ 1228 SOKAK MAMAK / ANKARA
|
MAMAK
|
MEHMET AKİF ERSOY C.
|
DURALİ ALIÇ MAHALLESİ 970 CADDE NO: 11 MAMAK / ANKARA
|
MAMAK
|
EKİN MH.YEŞİL C.
|
EKİN MAHALLESİ 1599/1 SOKAK MAMAK / ANKARA
|
MAMAK
|
KIBRIS MH.EBUBEKİRİ SIDDIK C.
|
KIBRISKÖY MAHALLESİ NESİBE HATUN CADDE NO: 1 MAMAK / ANKARA
|
MAMAK
|
ŞEHİTLER C.
|
CENGİZHAN MAHALLESİ ŞEHİTLER CADDE NO: 106 MAMAK / ANKARA
|
MAMAK
|
HACI MEHMET KANTEKİN MESCİDİ
|
SAİMEKADIN MAHALLESİ USLU CADDE MAMAK / ANKARA
|
MAMAK
|
KARSLILAR MH.YEŞİLÇAM C.
|
KAYAŞ MAHALLESİ 1539 SOKAK MAMAK / ANKARA
|
MAMAK
|
KIBRIS MH.DUMANKENT SİTESİ C.
|
KIBRIS MAHALESİ DUMANKET SİTESİ 5/A MAMAK ANKARA
|
MAMAK
|
ABİDİNPAŞA BAĞLARBAŞI C.
|
AŞIK VEYSEL MAHALLESİ BAĞLARBAŞI CADDE NO: 53 A MAMAK / ANKARA
|
MAMAK
|
KIZILCA MH.ESKİ C.
|
KIZILCA MAHALLESİ PINARÖNÜ SOKAK MAMAK / ANKARA
|
MAMAK
|
ŞAHAP GÜRLER MH.MEVLANA C.
|
ŞAHAP GÜRLER MAHALLESİ 1247 SOKAK NO: 37 MAMAK / ANKARA
|
NALLIHAN
|
HACIHASANLAR MH.C.
|
HACIHASANLAR MAHALLESİ HACIHASANLAR SOKAK NALLIHAN / ANKARA
|
NALLIHAN
|
ALİAĞA MH.SU DEPOSU C.
|
ALİAĞA MAHALLESİ DEPO SOKAK NALLIHAN / ANKARA
|
NALLIHAN
|
ÇAYIRHAN MH.MERKEZ C.
|
ÇAYIRHAN MAHALLESİ HÜRRİYET BULVAR NO: 13 NALLIHAN / ANKARA
|
NALLIHAN
|
100.YIL MH.C.
|
100.YIL MAHALLESİ KONUR SOKAK NALLIHAN / ANKARA
|
NALLIHAN
|
EPÇELER MH.C.
|
EPÇELER MAHALLESİ EPÇELER SOKAK NALLIHAN / ANKARA
|
NALLIHAN
|
KABACA MH.C.
|
KABACA MAHALLESİ KABACA SOKAK NALLIHAN / ANKARA
|
NALLIHAN
|
EYMİR MH.C.
|
EYMİR KÖYÜ NALLIHAN
|
NALLIHAN
|
MEYİLDERE MH.C.
|
MEYİLDERE KÖYÜ NALLIHAN
|
NALLIHAN
|
ARGUTÇA MH.C.
|
ARKUTÇA MAHALLESİ ARKUTÇA SOKAK NALLIHAN / ANKARA
|
NALLIHAN
|
ÇAMALAN MH.C.
|
ÇAMALAN MAHALLESİ ÇAMALAN B.M KÜME EVLER NALLIHAN / ANKARA
|
NALLIHAN
|
HACIBEY MH.AKKAYA C.
|
HACIBEY MAHALLESİ AKKAYA CADDE NALLIHAN / ANKARA
|
NALLIHAN
|
NASUHPAŞA C.
|
NASUHPAŞA MAHALLESİ CAMİ SOKAK NALLIHAN / ANKARA
|
NALLIHAN
|
KARAHİSARKOZLU MH.C.
|
KARAHİSARKOZLU KÖYÜ NALLIHAN
|
NALLIHAN
|
ÇALICAALAN MH.BARAMAN C.
|
ÇALICAALAN MAHALLESİ BARAMAN SOKAK NO:1 NALLIHAN ANKARA
|
NALLIHAN
|
ÇİLLER MH.C.
|
ÇİLLER MAHALLESİ ÇİLLER SOKAK NALLIHAN / ANKARA
|
NALLIHAN
|
ULUHAN MH.C.
|
ULUHAN MAHALLESİ ULUHAN SOKAK NALLIHAN / ANKARA
|
NALLIHAN
|
BELENALAN MH.C.
|
BELENALAN MAHALLESİ BELENALAN SOKAK NALLIHAN / ANKARA
|
NALLIHAN
|
NALLIGÖLCÜK MH.C.
|
NALLIGÖLCÜK MAHALLESİ NALLIGÖLCÜK SOKAK NALLIHAN / ANKARA
|
NALLIHAN
|
KURUCA MH.C.
|
KURUCA KÖYÜ NALLIHAN
|
NALLIHAN
|
ÇAYIRHAN MH.FATİH C.
|
ÇAYIRHAN BARIŞ MAH. FATİH CAMİİ 314.SOKAK NO:15 ÇAYIRHAN/NALLIHAN/ANKARA
|
POLATLI
|
AVDANLI MH.C.
|
AVDANLI MAHALLESİ AVDANLI SOKAK POLATLI / ANKARA
|
POLATLI
|
SARIHALİL MH.C.
|
ÇEKİRDEKSİZ MAHALLESİ YOLUN ÜSTÜ SOKAK POLATLI / ANKARA
|
POLATLI
|
TÜRKKARSAK MH.C.
|
TÜRKKARSAK MAHALLESİ TÜRKKARSAK SOKAK POLATLI / ANKARA
|
POLATLI
|
SARIOBA MH.C.
|
SARIOBA MAHALLESİ AŞAĞI SOKAK POLATLI / ANKARA
|
POLATLI
|
YASSIHÜYÜK MH.C.
|
YASSIHÜYÜK MAHALLESİ ORTA SOKAK POLATLI / ANKARA
|
POLATLI
|
EMEK SİTESİ C.
|
ŞEHİTLİK MAHALLESİ KARACABEY CADDE POLATLI / ANKARA
|
POLATLI
|
KARAHAMZALI MH.C.
|
KARAHAMZALI MAHALLESİ POLATLI/ANKARA
|
POLATLI
|
SAZLAR MH.C.
|
SAZLAR MAHALLESİ YUKARI SOKAK POLATLI / ANKARA
|
POLATLI
|
BEYCEĞİZ MH.C.
|
BEYCEĞİZ MAHALLESİ YOLUN ÜSTÜ SOKAK POLATLI / ANKARA
|
POLATLI
|
KURTULUŞ C.
|
KURTULUŞ MAHALLESİ İRFAN EFE CADDE NO: 3 POLATLI / ANKARA
|
POLATLI
|
KIRANHARMANI MH.C.
|
ÇEKİRDEKSİZ MAHALLESİ YOLUN ÜSTÜ SOKAK POLATLI / ANKARA
|
POLATLI
|
SAKARYA C.
|
MEHMETAKİF MAHALLESİ OKAN SOKAK NO: 1 POLATLI / ANKARA
|
POLATLI
|
KABAK MH.C.
|
UZUNBEY MAHALLESİ AŞAĞI SOKAK POLATLI / ANKARA
|
POLATLI
|
GÜREŞ MH.C.
|
GÜREŞ MAHALLESİ GÜREŞ SOKAK POLATLI / ANKARA
|
POLATLI
|
KARACAAHMET MH.C.
|
KARACAAHMET MAHALLESİ KARACAAHMET SOKAK POLATLI / ANKARA
|
POLATLI
|
YENİKÖSELER MH.C.
|
YENİKÖSELER MAHALLESİ YENİKÖSELER SOKAK POLATLI / ANKARA
|
POLATLI
|
YÜZÜKBAŞI MH.C.
|
YÜZÜKBAŞI MAHALLESİ GAZİ SOKAK NO: 28 POLATLI / ANKARA
|
POLATLI
|
BİLALİ HABEŞİ C.
|
ŞENTEPE MAHALLESİ ONUR SOKAK POLATLI / ANKARA
|
POLATLI
|
HACISATI DEREKÖY C.
|
ÇEKİRDEKSİZ MAHALLESİ YOLUN ÜSTÜ SOKAK POLATLI / ANKARA
|
POLATLI
|
HİCRET C.
|
CUMHURİYET MAHALLESİ İNÖNÜ CADDE NO: 12 POLATLI / ANKARA
|
POLATLI
|
ÇANAKÇI MH.C.
|
ÇANAKÇI MAHALLESİ ÇANAKÇI SOKAK POLATLI / ANKARA
|
POLATLI
|
ILICA MH.C.
|
UZUNBEY MAHALLESİ AŞAĞI SOKAK POLATLI / ANKARA
|
POLATLI
|
YAĞMURBABA MH.C.
|
YAĞMURBABA MAHALLESİ YAĞMURBABA SOKAK POLATLI / ANKARA
|
POLATLI
|
AŞĞ.ÖMERLER MH.C.
|
ÖMERLER MAHALLESİ AŞAĞI (CAMİNİN BATISI) SOKAK POLATLI / ANKARA
|
POLATLI
|
KARAAHMET MH.C.
|
KARAAHMET MAHALLESİ AŞAĞI YERLEŞİM SOKAK POLATLI / ANKARA
|
POLATLI
|
MEHMET AKİF MH.TOKİ C.
|
MEHMETAKİF MAHALLESİ NECMETTİN ERBAKAN BULVAR NO: 38 POLATLI / ANKARA
|
POLATLI
|
ŞEHİTLİK C.
|
ŞEHİTLİK MAHALLESİ 13 EYLÜL CADDE NO: 27 POLATLI / ANKARA
|
PURSAKLAR
|
MERKEZ C.
|
MERKEZ M. BELEDİYE C. NO:2 PURSAKLAR ANKARA
|
PURSAKLAR
|
ÖZYEL SİTESİ C.
|
MERKEZ MAHALLESİ ALPEREN CADDE PURSAKLAR / ANKARA
|
PURSAKLAR
|
SARAY SULTAN SELİM C.
|
SARAY CUMHURİYET MAHALLESİ MİMAR SİNAN CADDE NO: 10 PURSAKLAR / ANKARA
|
PURSAKLAR
|
KASRI ŞİRİN C.
|
FATİH MAHALLESİ VELİOĞLU SOKAK NO: 12 PURSAKLAR / ANKARA
|
PURSAKLAR
|
FATİH MH.YAVUZ SULTAN SELİM C.
|
FATİH MAH. NAZAR SK. NO:17 PURSAKLAR ANKARA
|
SİNCAN
|
LALE MESCİDİ
|
MARAŞAL ÇAKMAK MAHALLESİ GÖKTUĞ CADDE SİNCAN / ANKARA
|
SİNCAN
|
TEMELLİ ALCI C.
|
ALCI MAHALLESİ ALCI MAHALLESİ KÜME EVLER SİNCAN / ANKARA
|
SİNCAN
|
ZEYNEP HATUN MESCİDİ
|
AHİ EVRAN MAHALLESİ 239/1 SİNCAN/ANKARA
|
SİNCAN
|
TEMELLİ MERKEZ C.
|
GAZİ MAHALLESİ ADNAN MENDERES CADDE NO: 18 SİNCAN / ANKARA
|
SİNCAN
|
YENİKENT MÜLK MH.C.
|
MÜLK MAHALLESİ MÜLK KÜME EVLER SİNCAN / ANKARA
|
SİNCAN
|
ERTUĞRULGAZİ C.
|
ERTUĞRULGAZİ MAHALLESİ 1562 CADDE NO: 32 SİNCAN / ANKARA
|
SİNCAN
|
OSMANGAZİ ULU C.
|
OSMANLI MAHALLESİ HÜRRİYET CADDE NO: 68 SİNCAN / ANKARA
|
SİNCAN
|
SELÇUKLU MH.EBUBEKİR SIDDIK C.
|
SELÇUKLU MAHALLESİ BİLEN CADDE SİNCAN / ANKARA
|
SİNCAN
|
HZ.ÖMER C.
|
GAZİ OSMANPAŞA MAHALLESİ AYGÜN CADDE NO: 15 SİNCAN / ANKARA
|
SİNCAN
|
MALAZGİRT MH.ANAYURT C.
|
MALAZGİRT MH.BUHARA CAD.TORUN SK.NO 8
|
SİNCAN
|
YENİKENT İNCİRLİK MH.C.
|
İNCİRLİK MAHALLESİ İNCİRLİK KÜME EVLER SİNCAN / ANKARA
|
SİNCAN
|
ANDİÇEN MH.ASRI SAADET C.
|
ANDİÇEN MAHALLESİ GÜLKURUSU SOKAK NO: 10 SİNCAN / ANKARA
|
SİNCAN
|
OSMANLI C.
|
FATİH MAHALLESİ MEHMET AKİF ERSOY CADDE SİNCAN / ANKARA
|
SİNCAN
|
SANAYİ SİTESİ C.
|
AHİ EVRAN MAHALLESİ 225/1 CADDE SİNCAN / ANKARA
|
SİNCAN
|
BEYTULLAH C.
|
AHİ EVRAN MAHALLESİ DİYET SOKAK NO: 17 SİNCAN / ANKARA
|
SİNCAN
|
SULTAN C.
|
GÖKÇEK MAHALLESİ 361 SOKAK SİNCAN / ANKARA
|
SİNCAN
|
YENİ ÇİMŞİT MH.C.
|
YENİÇİMŞİT MAHALLESİ ÇİMŞİT KÜME EVLER NO: 30 SİNCAN / ANKARA
|
SİNCAN
|
YENİKENT ŞEYH EDEBALİ C.
|
MUSTAFA KEMAL MAHALLESİ ERDEM SOKAK YENİKENT SİNCAN / ANKARA
|
SİNCAN
|
FATİH SULTAN MEHMET C.
|
TÖREKENT MAHALLESİ 290 SOKAK NO: 45 A SİNCAN / ANKARA
|
SİNCAN
|
ÇİÇEKTEPE MH.C.
|
ÇİÇEKTEPE MAHALLESİ ÇİÇEKTEPE KÜME EVLER SİNCAN / ANKARA
|
SİNCAN
|
DEMİR HAMDİ HİSARCIKLIOĞLU C.
|
MALAZGİRT MAHALLESİ YAŞAR KEMAL CADDE NO: 33 SİNCAN / ANKARA
|
SİNCAN
|
FATİH AKŞEMSETTİN C.
|
GAZİ OSMANPAŞA MAHALLESİ AZİZ CADDE NO: 1 A SİNCAN / ANKARA
|
SİNCAN
|
CEBELİ RAHMAN MESCİDİ
|
PLEVNE MAHALLESİ ÇINAR SOKAK SİNCAN / ANKARA
|
SİNCAN
|
SAZPINAR MH.C.
|
TANDOĞAN MAHALLESİ YEREL SOKAK. NUMARA :21 SİNCAN ANKARA
|
ŞEREFLİKOÇHİSAR
|
HACI ENBİYA C.
|
ANKARA-ŞEREFLİKOÇHİSAR-HACI ENBİYA MAHALLESİ-MUSTAFA KEMAL CADDESİ-CAMİ SOKAK-HACI ENBİYA CAMİİ
|
ŞEREFLİKOÇHİSAR
|
YEŞİLYURT MH.C.
|
YEŞİLYURT MAH CAMİİ NO:59 . ŞEREFLİKOÇHİSAR / ANKARA
|
ŞEREFLİKOÇHİSAR
|
EMEK MH.C.
|
EMEK MAHALLESİ KARAMOLLAUŞAĞI CADDE ŞEREFLİKOÇHİSAR / ANKARA
|
ŞEREFLİKOÇHİSAR
|
HINDILLI YAYLASI C.
|
YEŞİLOVA MAHALLESİ HINDILLI YAYLASI SOKAK ŞEREFLİKOÇHİSAR / ANKARA
|
ŞEREFLİKOÇHİSAR
|
YAZISÖĞÜT MH.C.
|
YAZI SÖĞÜT KÖYÜ
|
ŞEREFLİKOÇHİSAR
|
KÜÇÜKDAMLACIK MH.C.
|
KÜÇÜKDAMLACIK MAHALLESİ KÜÇÜKDAMLACIK KÜME EVLER NO: 12 ŞEREFLİKOÇHİSAR / ANKARA
|
ŞEREFLİKOÇHİSAR
|
LEVENT GEZGEN C.
|
TUZLA MAHALLESİ KALDIRIM CADDE ŞEREFLİKOÇHİSAR / ANKARA
|
YENİMAHALLE
|
AHMEDİ KUDDUSİ ÖMER EFENDİ C.
|
MEMLİK MAHALLESİ DERVİŞLER KONUT YAPI KOP. KÜME EVLER YENİMAHALLE / ANKARA
|
YENİMAHALLE
|
SERHAT KUBA MESCİDİ
|
SERHAT MAHALLESİ 1301 CADDE YENİMAHALLE / ANKARA
|
YENİMAHALLE
|
TCDD ANKARA DEMİRYOL FABRİKASI MESCİDİ
|
25 MART MAHALLESİ FATİH SULTAN MEHMET BULVARI KÜME EVLER YENİMAHALLE / ANKARA
|
YENİMAHALLE
|
BATIKENT MİMAR SİNAN C.
|
İLKYERLEŞİM MAH.1987/2 SOK NO 1 YENİMAHALLE/BATIKENT/ANKARA
|
YENİMAHALLE
|
MACUN MH.FETİH C.
|
MACUN KÖY KÜMEEVLERİ NO:88/1
|
YENİMAHALLE
|
YUVA MH.C.
|
YUVAKÖY MAHALLESİ YUVA KÖYÜ KÜME EVLER YENİMAHALLE / ANKARA
|
YENİMAHALLE
|
6.DURAK HACI BAKİ C.
|
RAGIPTÜZÜN CADDESİ GÜLCAN SOKAK NO:2 YENİMAHALLE / ANKARA
|
YENİMAHALLE
|
BATIKENT KARDELEN MH.C.
|
KARDELEN MAHALLESİ 2090 SOKAK YENİMAHALLE / ANKARA
|
YENİMAHALLE
|
DEMETEVLER AZİZİYE C.
|
DEMETEVLER 398. CADDE NO 19 YENİMEHALLE ANKARA
|
YENİMAHALLE
|
ÖZEVLER SULTAN VAHDEDDİN C.
|
ÖZEVLER MAH. 951. SOK. NO22 YENİMAHALLE ANKARA
|
YENİMAHALLE
|
YAKACIK ŞEYH ŞAMİL C.
|
YAKACIK MAH. KIRANDAĞI CAD. NO: 1, ŞEYH ŞAMİL CAMİİ, YENİMAHALLE/ANKARA
|
YENİMAHALLE
|
ASHABI KİRAM C.
|
ÇAMLICA MAHALLESİ 147 CADDE YENİMAHALLE / ANKARA
|
YENİMAHALLE
|
GAZİ MH.C.
|
GAZİ MAHALLESİ, ŞENOL CADDESİ , NO:25 YENİMAHALLE / ANKARA
|
YENİMAHALLE
|
KIRANDAĞ SİTESİ MESCİDİ
|
YAKACIK MAHALLESİ KIRANDAĞ CADDESİ KIRADAĞ SİTESİ MESCİDİ J BLOK GİRİŞ KAT YENİMAHALLE/ANKARA
|
YENİMAHALLE
|
EBRAR C.
|
ANKARA TURGUT MAHALLESİ 2285. SOKAK 2286. CADDE NO:8 YENİMAHALLE/ANKARA
|
YENİMAHALLE
|
İVEDİK ORGANİZE SANAYİ ORUÇGAZİ C.
|
İVEDİK ORG. SAN. HAS EMEK KOOP.İÇİ YENİMAHALLE ANKARA
|
YENİMAHALLE
|
BELEDİYE FİDANLIĞI C.
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BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA DAİRE BAŞKANLIĞI İÇİ YENİMAHALLE ANKARA
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YENİMAHALLE
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NİYAZİYE C.
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MEHMET AKİF ERSOY MAH. 277.SOK. NO/2 URANKENT / YENİMAHALLE / ANKARA
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YENİMAHALLE
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ÖZELİF SİTESİ C.
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DEMETEVLER MAHALLESİ 357 CADDE YENİMAHALLE / ANKARA
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YENİMAHALLE
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BATIKENT İNÖNÜ MH.MERKEZ C.
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BATIKENT İNÖNÜ MAH.3,CAD.65.SOKAK NO.15- YENİMAHALLE -ANKARA
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YENİMAHALLE
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HİSARCIKLIOĞLU BEŞTEPE C.
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BEŞTEPE MAHALLESİ BEŞTEPE CADDE YENİMAHALLE / ANKARA
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YENİMAHALLE
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MACUN OTOBÜS İŞLETMESİ II BÖLGE C.
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EGO 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MACUNKÖY YENİMAHALLE ANKARA
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YENİMAHALLE
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KARŞIYAKA OĞUZLAR C.
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YEŞİLEVLER MAHALLESİ 506 CADDE YENİMAHALLE / ANKARA
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YENİMAHALLE
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DEMETEVLER C.
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DEMETLALE MAHALLESİ 358 CADDE NO: 57 YENİMAHALLE / ANKARA
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YENİMAHALLE
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DEMETEVLER YARDIMSEVENLER C.
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KARŞIYAKA MAHALLESİ İVEDİK CADDE YENİMAHALLE / ANKARA
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YENİMAHALLE
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İVEDİK MH.C.
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İVEDİK MAHALLESİ KÜMEEVLER NO:107 YENİMAHALLE/ANKARA
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YENİMAHALLE
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KARŞIYAKA MENDERES ÇEŞMESİ C.
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ÇİĞDEMTEPE MAHALLESİ 1095/6 SOKAK NO: 14 YENİMAHALLE / ANKARA
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YENİMAHALLE
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MESA VEYSEL KARANİ C.
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YENİBATI MAHALLESİ 5 CADDE ŞEHİT MEHMET KOLCU SOK NO:21/1BATIKENT ANKARA
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