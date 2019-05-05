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Ankara'da Hatimle Teravih, Mukabele, İtikaf, İftar verilecek Camiler

Ankara İl Müftülüğü, hatimle teravih kılınacak camileri belirledi
 05 Mayıs 2019 16:59
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Ankara'da Hatimle Teravih, Mukabele, İtikaf, İftar verilecek Camiler

Oruç ayı Ramazan'ın ilk teravih namazı bugün kılınacak. Ramazan ayı planlamasında Ankara'da hatimle teravih namazı kılınacak camiler de belirlendi.

Bu yıl Başkentin merkez ve ilçelerinde toplam 38 camide teravih namazının hatimle kılınması kararlaştırıldı. Ayrıca, Çankaya ilçesi Balgat Mahallesi'ndeki Hamidiye Camii'nde cemaatle teheccüd namazı da kılınacak.

Ankara Mukabele Okunan Camiler

Ankara Mahya Asilan Camiler

Ankara Kadir Gecesinde Sabaha Kadar Acik Olan Camiler

ANKARA 2019 YILI HATİMLE TERAVİH NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ

İLÇESİ

ADI

ADRESİ

ADI-SOYADI-ÜNVANI

AKYURT

BEYAZIT C.

BEYAZIT MAH. KIRKKIZ CAD. NO:19 AKYURT/ANKARA

MUHAMMED GÜVEN - Öğretmen
YUNUS DALKIRAN
Abdullah GÖKTAŞ
Muhammed Taha BAŞ

ALTINDAĞ

ASLANHANE C.

ZÜBEYDE HANIM MAHALLESİ İSTANBUL CADDE ALTINDAĞ / ANKARA

TEVFİK CAN - M.K.
FATİH DOĞAN - Uzm.İ.H.
İLHAMİ TOPAL - İ.H.

ALTINDAĞ

BEŞİKKAYA MH. ANAHATUN C

BEŞİKKAYA MAHALLESİ 1916 CADDE NO: 83 ALTINDAĞ / ANKARA

BİLAL AKSAKAL - İ.H.
ALİ CÖMERT - K.K.Ö.

ALTINDAĞ

KARDEŞLER MESCİD

GÜNEŞEVLER MAHALLESİ 125/3 SOKAK ALTINDAĞ / ANKARA

MUSTAFA YAMAN - Vaiz

ALTINDAĞ

DİRİLİŞ C.

BEŞİKKAYA MAHALLESİ ORHAN KEMAL CADDE ALTINDAĞ / ANKARA

EKREM SARITAŞ - K.K.Ö.
MÜCAHİT SARITAŞ -

ALTINDAĞ

MELİKE HATUN C.

ANAFARTALAR MAHALLESİ A.ADNAN SAYGUN CADDE ALTINDAĞ / ANKARA

İBRAHİM YILMAZ - Eğitim Mrk.Md.

AYAŞ

BÜNYAMİN C.

DERVİŞİMAM MAHALLESİ BÜNYAMİN SOKAK AYAŞ / ANKARA

SEYİT ÇİFTOĞLU - M.K.

BEYPAZARI

HACIKARA MH.FATİH C.

HACIKARA MAHALLESİ CEVAT KÖPRÜCÜ CADDE BEYPAZARI / ANKARA

AHMET KAVAS - Baş İ.H.

ÇAMLIDERE

İHL TATBİKAT C.

ÖMERAĞA MAHALLESİ HACI KARA AHMET SOKAK NO: 7 ÇAMLIDERE / ANKARA

FAYSAL ALP - K.K.Ö.
İSA ÇİÇEKÇİ - İ.H.
Halil İbrahim ÇİÇEKÇİ - İ.H.
Ahmet Yasin AKBAŞ - İ.H.
Ramazan MEMİŞ - İ.H.

ÇANKAYA

KIZILAY YÜKSEL ÇARŞISI MESCİDİ

ATATÜRK BULVARI YÜKSEL KUYUMCULAR ÇARŞISI ÇANKAYA

SÜLEYMAN ÇAKIR - Uzm.İ.H.
FATİH ÜNVERMİŞ - İ.H.

ÇANKAYA

HASAN TANIK C.

KIZILAY MAHALLESİ ATATÜRK BULVAR ÇANKAYA / ANKARA

MAHMUT CANOĞLU - İ.H.

ÇANKAYA

SEBAHATTİN YILDIZ C.

KIZILIRMAK MAHALLESİ 1425 CADDE ÇANKAYA / ANKARA

ABDULLAH TUTAR
M. CELAL GARAN

ÇANKAYA

ÇAYYOLU HACI İBRAHİM AYDIN C.

ÇAYYOLU MAHALLESİ ÇAYYOLU KÜME EVLER NO: 37 ÇANKAYA / ANKARA

YAKUP KÜÇÜKSARIYILDIZ - İ.H.
FURKAN CANBAZ
MEHMET ALİ ŞAHİN

ÇUBUK

KUBA C.

CUMHURİYET MAHALLESİ MEHMET AKİF ERSOY. CADDE ÇUBUK / ANKARA

EMRE DÖVÜŞKAYA - İ.H.
BURAK ASLAN

ELMADAĞ

MÜFTÜLÜK C.

İSMETPAŞA MAHALLESİ ARİF ÇALIŞ CAD. NO:36 ELMADAĞ

RAMAZAN ÜNAL - İ.H.
AHMET YILDIZ - M.K.

ETİMESGUT

YEŞİLOVA MH.C.

YEŞİLOVA MAHALLESİ YEŞİLOVA KÜME EVLER NO: 303 ETİMESGUT / ANKARA

MEMET ÖLMEZ - İ.H.

ETİMESGUT

ERYAMAN YAVUZ SULTAN SELİM C.

ALTAY MAHALLESİ ORHAN BEY CADDE NO: 50 ETİMESGUT / ANKARA

MUSTAFA ÇELİK - İ.H.

ETİMESGUT

SEYYİDE HATUN C.

PİYADE MAHALLESİ 2022 CADDE NO: 8 A ETİMESGUT / ANKARA

AHMET ŞAHİN - İ.H.

ETİMESGUT

ELVAN MEVLANA C.

ATAKENT MAHALLESİ 1468 CADDE NO: 1 ETİMESGUT / ANKARA

MEHMET KAPUKAYA - Din İşl.Yük.Krl.Üyesi

ETİMESGUT

TURKUAZ MERKEZ C.

TURKUAZ MAHALLESİ FATİH CADDE NO: 16 ETİMESGUT / ANKARA

HAKKI SARI - İ.H.

GÖLBAŞI

KUBA MESCİDİ

BAHÇELİEVLER MAHALLESİ 274/1 SOKAK GÖLBAŞI / ANKARA

ADEM TURAN - M.K.
CENGİZ GÜLHAN - İ.H.

KAHRAMANKAZAN

CEMİLE HATUN MESCİDİ

ATATÜRK MAHALLESİ İBRAHİM ÇAVUŞ CADDE NO: 5 KAHRAMANKAZAN / ANKARA

HASAN AVCI - K.K.Ö.
YÜKSEL AKBAŞ - K.K.Ö.

KEÇİÖREN

MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK C.

23 NİSAN MAHALLESİ KAVŞAK SOKAK KEÇİÖREN / ANKARA

MUSTAFA ESAD HASÇİÇEK - İ.H.
İBRAHİM ARIK - M.K.

KEÇİÖREN

ETLİK YAYLA MAH.YEŞİL C.

YAYLA MAHALLESİ 1394 SOKAK KEÇİÖREN / ANKARA

MEHMET AYGÜL - İ.H.

KEÇİÖREN

HACI NİNELER C.

ÇALDIRAN MAHALLESİ 490 CADDE NO: 1 KEÇİÖREN / ANKARA

MEHMET ÇINAR - Şube Md.

KEÇİÖREN

SAKA MESCİDİ

KAFKAS MAHALLESİ BAĞLUMNO: 92 F KEÇİÖREN / ANKARA

ABDULLAH ÇELEBİ - M.K.
MURAT YILDIRIM - Uzm.İ.H.

KEÇİÖREN

MUSTAFA ASIM KÖKSAL C.

TEPEBAŞI MAHALLESİ FATİH CADDE NO: 99 KEÇİÖREN / ANKARA

SİNAN ALTEMİR - İ.H.
ALİ GÖKTEKE - M.K.

MAMAK

AKTAŞ KÖPRÜBAŞI C.

DEMİRLİBAHÇE MAHALLESİ PLEVNENO: 18 MAMAK / ANKARA

MEHMET DEMİRKIRAN
Eyüp Enes SARI
MUHAMMED FATİH KÖROĞLU
MAHMUT ZAHİT YÜCEL
EMİRHAN KAYAOĞLU

MAMAK

GÜLVEREN MERKEZ C.

ALTINEVLER MAHALLESİ PLEVNE CADDE MAMAK / ANKARA

ABDULLAH YURDAKUL - İ.H.
MUSTAFA AVCI - M.K.
ALİ İHSAN CEYLAN - İ.H.

MAMAK

OSMANLI C.

YEŞİLBAYIR MAH. SAĞDUYU CAD. NO:38 MAMAK / ANKARA

FEHMİ DÖNMEZ - İ.H.
FATİH SARITAŞ - M.K.

MAMAK

YEŞİLBAYIR EBUBEKİRİ SIDDIK C.

YEŞİLBAYIR MAHALLESİ ŞEHİT ALİ İHSAN OKATAN CADDE MAMAK / ANKARA

NAZIM CÜR - İ.H.
HİLMİ EMRE - M.K.
ABDUL HAMİT ÜREGİL - M.K.

NALLIHAN

HACIBEY MH.C.

HACIBEY MAH. NİLÜFER SOK.
NO:1 NALLIHAN/ANKARA

SERHAN ERSEYMEN - 4/B İ.H.
ABDULKERİM KARAHAN - 4/B İ.H.

NALLIHAN

ÇAYIRHAN MH.BARIŞ C.

ÇAYIRHAN MAHALLESİ YUNUS SOKAK NO: 10 NALLIHAN / ANKARA

MEHMET KAHRAMAN - M.K.

POLATLI

FAHRİ ALTAN C.

ŞEHİTLİK MAHALLESİ SEYRAN SOKAK NO: 10 POLATLI / ANKARA

ŞIH MEHMET EMEKTAR - K.K.Ö.
İSA İNAN - İ.H.

PURSAKLAR

MEHMET ATIF C.

YUNUS EMRE MAHALLESİ MİTHAT PAŞA SOKAK NO: 22 PURSAKLAR / ANKARA

MELİH ALBAYRAKOĞLU - M.K.

SİNCAN

YENİKENT AKŞEMSETTİN C.

MUSTAFA KEMAL MAHALLESİ PALMİYE SOKAK SİNCAN / ANKARA

Eyüphan erdoğan

SİNCAN

YENİ ÇİMŞİT MH.C.

YENİÇİMŞİT MAHALLESİ ÇİMŞİT KÜME EVLER NO: 30 SİNCAN / ANKARA

UĞUR YILDIRIM
HİLMİ TUNAHAN
ŞABAN KILIÇ

SİNCAN

ANDİÇEN C.

ATATÜRK MAHALLESİ İNAL CADDESİ SİNCAN / ANKARA

ALİ AYHAN - M.K.

SİNCAN

HACI ALİ VE EMİNE YÜCEL C.

ANDİÇEN MAHALLESİ GÖKTUĞ SOKAK NO:22/B SİNCAN/ANKARA

ÖMER FARUK ASLANTÜRKOĞLU
ÖMER PEKÜS

SİNCAN

CEMALULLAH MESCİDİ

PLEVNE MAHALLESİ DOĞU CADDESİ NO: 24 SİNCAN / ANKARA

ÖMER KILIÇ - İ.H.

SİNCAN

KUBA C.

PINARBAŞI MAH.ÖZKAN SOK. NO= 20 SİNCAN/ANKARA

YUNUS AYHAN - İ.H.

SİNCAN

KOCATEPE C.

SELÇUKLU MAHALLESİ KAR SOKAK NO:4/A SİNCAN -ANKARA

SADIK TAMİR - İ.H.
M.ZEBİH ULUIŞIK

SİNCAN

TEMELLİ MEVLANA C.

GAZİ MAHALLESİ MEDRESE SOKAK NO: 3 SİNCAN / ANKARA

MEHMET EMİN ÖZTÜRK
İLYAS MELÜK
YUNUS EMRE ÇINAR

SİNCAN

OSMANLI C.

FATİH MAHALLESİ MEHMET AKİF ERSOY CADDE SİNCAN / ANKARA

MEHMET AKMAN
KENAN PEKÜS

SİNCAN

ÇOĞLU MESCİDİ AKSA C.

ÇOĞLU MAHALLESİ ADALET CADDE SİNCAN / ANKARA

OZAN AYUN

ŞEREFLİKOÇHİSAR

SULTAN ALAADDİN C.

SARIKAYA MAHALLESİ GÜNDOĞAN ŞEREFLİKOÇHİSAR / ANKARA

MAHMUT SAMİ YENİ - K.K.Ö.
MUHAMMET NUR AKYÜREK - 4/B İ.H.

YENİMAHALLE

BATIKENT YUNUS EMRE C.

İNÖNÜ MAHALLESİ 1710 CADDE NO: 98 A YENİMAHALLE / ANKARA

CAFER KARA - İ.H.
YASİN BALKAN

YENİMAHALLE

OSTİM ABDULKADİR GEYLANİ C.

ABDULKADİRGEYLANİ CADE NO:1 OSTİM/ANKARA

ÖMER GÜLDEMİR - K.K.Ö.
MUHARREM CANBOLAT - K.K.Ö.
HARUN GÜRAĞAÇ - K.K.Ö.

YENİMAHALLE

DEMETGÜL C.

DEMETGÜL MAHALLESİ ŞEHİT HÜSEYİN AÇIKBAŞ CADDE NO: 86 YENİMAHALLE / ANKARA

MUHAMMED ODACIOĞLU
UBEYDULLAH TABAK

YENİMAHALLE

DEMETEVLER ANADOLU İHL TATBİKAT C.

ÖZEVLER MAHALLESİ İVEDİK CADDE NO: 243 YENİMAHALLE / ANKARA

ABDULHEKİM AĞIRBAŞ - Eğitim Uzmanı
SELMAN DERİN - M.K.

YENİMAHALLE

İHL HACI DURALİ AKAN C.

SİLAHTAR CADDESİ NO:11 GAZİMAHALLESİ YENİMAHALLE ANKARA

BİLAL ERFİDAN
BİLAL ERFİDAN
AYDIN AKMAN
NUMAN AYTAR
MÜCAHİT ERKEN

YENİMAHALLE

GÖZDEEVLER MESCİDİ

SUSUZ MAHALLESİ GÖKAY CADDESİ GÖZDEVELER SİTESİ YENİMAHALLE / ANKARA

MUSTAFA UZUN - İ.H.

YENİMAHALLE

ÇİĞDEMTEPE BİLALİ HABEŞİ C.

BİLAL-İ HABEŞİ CAMİİ ÇİĞDEMTEPE MAH.KERMES SOK.NO:65 YENİMAHALLE/ANKARA

HALİL İBRAHİM AKIN - M.K.
SHAFİULLAH RAHMATZAİ

ANKARA 2019 YILI MÜŞTEMİLATINDA HER GÜN İFTAR VERİLECEK CAMİLER LİSTESİ

ALTINDAĞ

YENİ TURAN KÖPRÜBAŞI C

ANAFARTALAR MAHALLESİ KARACAOĞLAN CADDE NO: 116 ALTINDAĞ / ANKARA

19970039 - HAKAN TURAK - M.K.
19951872 - MİKAİL KASAPOĞLU - İ.H.

BEYPAZARI

KARGI MH.C.

KARGI MAHALLESİ KARGI SOKAK BEYPAZARI / ANKARA

200713308 - MEHMET ALİ ERTÜRK - İ.H.

ÇANKAYA

KOCATEPE C.

KÜLTÜR MAHALLESİ DR.MEDİHA ELDEM SOKAK ÇANKAYA / ANKARA

20000382 - ADEM KEMANECİ - İ.H.
20021947 - FURKAN TIRAŞÇI - M.K.
19977250 - İBRAHİM ÇAKILLI - M.K.
19960706 - MEHMET ATİCİ - İ.H.
20101181 - MUHAMMET MUSTAFA BİLİZ - M.K.
19979253 - YAHYA ÇELİK - Uzm.İ.H.

ÇUBUK

YENİCE MH.C.

YENİCE MAHALLESİ SITMAPINAR KÜME EVLER ÇUBUK / ANKARA

20082652 - AHMET KÖKSAL - İ.H.
20080375 - MAHMUT TENBEL - M.K.

ETİMESGUT

HACI FATMA NİĞMET KAHRAMAN C.

AYYILDIZ MAHALLESİ 1649 CADDE NO: 16 ETİMESGUT / ANKARA

20137909 - BEKİR GÜNDOĞAN - M.K.
19921709 - NECİP DEMİREL - İ.H.

EVREN

ÇATALPINAR MH.YAYLASI C.

ÇATALPINAR MAHALLESİ ÇİMKALESİ SOKAK EVREN / ANKARA

19872603 - MUAMMER BAYSAL - İ.H.

EVREN

DEMİRAYAK MH.C.

DEMİRAYAK MAHALLESİ DEMİRAYAK SOKAK EVREN / ANKARA

20188688 - AHMET KILIÇ - 4/B İ.H.

GÖLBAŞI

HACI HASAN MH.C.

HACIHASAN MAHALLESİ 1717 SOKAK GÖLBAŞI / ANKARA

20120170 - ABDULKERİM BOZKOÇ - M.K.

KAHRAMANKAZAN

BİTİK MH.C.

BİTİK MAHALLESİ BİTİK KÜME EVLER KAHRAMANKAZAN / ANKARA

19872655 - OSMAN ÜZÜM - İ.H.

KAHRAMANKAZAN

EMİRGAZİ MH.C.

EMİRGAZİ MAHALLESİ EMİRGAZİ KÜME EVLER KAHRAMANKAZAN / ANKARA

19951703 - SATILMIŞ UYGUR - İ.H.

KALECİK

KEKLİCEK MH.C.

ARKBÜRK MAHALLESİ ARKBÜRK KÜME EVLER NO: 46 KALECİK / ANKARA

20043569 - ADEM KÖSE - İ.H.

KEÇİÖREN

MUSTAFA ASIM KÖKSAL C.

TEPEBAŞI MAHALLESİ FATİH CADDE NO: 99 KEÇİÖREN / ANKARA

20021859 - ALİ GÖKTEKE - M.K.
200710089 - SİNAN ALTEMİR - İ.H.

KIZILCAHAMAM

AKDOĞAN MH.C.

AKDOĞAN MAHALLESİ AKDOĞAN SOKAK KIZILCAHAMAM / ANKARA

19976544 - İSA TEPE - İ.H.

KIZILCAHAMAM

BAŞAĞAÇ MH.C.

BAŞAĞAÇ KÖYÜ KIZILCAHAMAM ANKARA

20120179 - YAKUP BULUT - İ.H.

KIZILCAHAMAM

KURUMCU MH.C.

KURUMCU MAHALLESİ KURUMCU SOKAK KIZILCAHAMAM / ANKARA

20137309 - ABDULKADİR CAN - İ.H.

KIZILCAHAMAM

YAĞCI HÜSEYİN MH.C.

YAĞCIHÜSEYİN MAHALLESİ YAĞCIHÜSEYİN SOKAK NO: 35 KIZILCAHAMAM / ANKARA

20151998 - ÖMER FARUK MOTCU - 4/B İ.H.

MAMAK

DEMİRLİBAHÇE İHLAS C.

ŞAFAKTEPE MAHALLESİ HAKAN CADDE MAMAK / ANKARA

19810384 - MEHMET ALİ KÖKSAL - İ.H.

NALLIHAN

ALAN MH.C.

ALAN KÖYÜ NALLIHAN

20103761 - FATİH KARACA - İ.H.

NALLIHAN

ATÇA MH.C.

ATÇA MAHALLESİ ATÇA SOKAK NO: 100 NALLIHAN / ANKARA

20111475 - KEREM DEMİROĞLU - İ.H.

NALLIHAN

BEYDİLİ MH.C.

BEYDİLİ MAHALLESİ BEYDİLİ SOKAK NALLIHAN / ANKARA

20141243 - RAMAZAN UYSAL - 4/B İ.H.

NALLIHAN

ÇALICAALAN MH.C.

ÇALICAALAN MAHALLESİ ÇALICAALAN SOKAK NALLIHAN / ANKARA

19840859 - RAMİZ BIKMAZ - İ.H.

NALLIHAN

ÇAYIRHAN MH.BARIŞ C.

ÇAYIRHAN MAHALLESİ YUNUS SOKAK NO: 10 NALLIHAN / ANKARA

20080672 - KERİM AYDOĞAN - İ.H.
19870690 - MEHMET KAHRAMAN - M.K.

NALLIHAN

ÇAYIRHAN MH.FATİH C.

ÇAYIRHAN BARIŞ MAH. FATİH CAMİİ 314.SOKAK NO:15 ÇAYIRHAN/NALLIHAN/ANKARA

20182383 - HASAN ÇELİK - 4/B İ.H.

NALLIHAN

ÇAYIRHAN MH.GAZİ C.

ÇAYIRHAN MAHALLESİ 101 SOKAK NALLIHAN / ANKARA

20050902 - İLHAN ÇOLAK - M.K.

NALLIHAN

KABACA MH.C.

KABACA MAHALLESİ KABACA SOKAK NALLIHAN / ANKARA

20151404 - MUSTAFA AKSOY - 4/B İ.H.

NALLIHAN

TEKKE MH.C.

TEKKE MAHALLESİ TEKKE SOKAK NALLIHAN / ANKARA

20187629 - MUSA KÖSTEK - 4/B İ.H.

PURSAKLAR

MERKEZ C.

MERKEZ M. BELEDİYE C. NO:2 PURSAKLAR ANKARA

19940142 - MUSA AH - M.K.
20062049 - ŞERİF SAKA - M.K.
20071394 - VEYSEL DİREN - İ.H.

ŞEREFLİKOÇHİSAR

AZİZ MAHMUT HÜDAİ AKİN MESCİDİ

HACIENBİA MAHALLESİ SEZAİ ŞİMŞEK CAD.NO:56

20101421 - YILMAZ KARSLI - İ.H.

YENİMAHALLE

KÖROĞLU C.

KENTKOOP MAHALLESİ BAŞKENT BULVAR NO: 215 /1 YENİMAHALLE / ANKARA

20075797 - HAMZA BİLEN - İ.H.
20082144 - VEDAT ÇOBAN - M.K.

YENİMAHALLE

ÖZELİF SİTESİ C.

DEMETEVLER MAHALLESİ 357 CADDE YENİMAHALLE / ANKARA

20133425 - FAZIL KARATAŞ - M.K.
20032266 - ŞABAN EKREN - İ.H.

YENİMAHALLE

SAMİ EFENDİ C.

357.CADDE 379.SOKAK NO:20 DEMETEVLER/YENİMAHALLE

20041013 - AHMET KILIÇ - Uzm.İ.H.
19884698 - CEVDET KOYUNCU - M.K.
20021717 - EKREM GÖR - İ.H.

YENİMAHALLE

ŞENYUVA GENÇAĞA C.

BEŞTEPE MAHALLESİ ZÜBEYDE HANIM CADDE NO: 46 YENİMAHALLE / ANKARA

19831743 - SAMİ ÖREN - İ.H.

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ANKARA 2019 YILI RAMAZAN AYI İTİKAFA İZİN VERİLEN CAMİLER LİSTESİ

İLÇESİ

ADI

ADRESİ

ALTINDAĞ

GÜLTEPE 50.YIL C.

DOĞU MAHALLESİ 189 SOKAK ALTINDAĞ / ANKARA

ALTINDAĞ

VEYSEL KARANİ C.

ZÜBEYDE HANIM MAHALLESİ SEDEF CADDE ALTINDAĞ / ANKARA

ALTINDAĞ

AKTAŞ ATİLLA C.

BATTALGAZİ MAHALLESİ 1035 SOKAK NO: 3 ALTINDAĞ / ANKARA

ALTINDAĞ

SİTE MURADİYE C.

ULUBEY MAHALLESİ SAFİR SOKAK ALTINDAĞ / ANKARA

ALTINDAĞ

HASKÖY ESENTEPE C.

DOĞU MAHALLESİ 189 SOKAK ALTINDAĞ / ANKARA

ALTINDAĞ

GÜNEŞEVLER MERKEZ C.

ULUBEY MAHALLESİ 882/1 CADDE ALTINDAĞ / ANKARA

ALTINDAĞ

KARAPÜRÇEK MH.C.

BEŞİKKAYA MAHALLESİ 1907 SOKAK ALTINDAĞ / ANKARA

ALTINDAĞ

KARAPÜRÇEK MH.VEYSEL KARANİ C.

KARAPÜRÇEK MAHALLESİ 272 CADDE ALTINDAĞ / ANKARA

ALTINDAĞ

ASLANHANE C.

ZÜBEYDE HANIM MAHALLESİ İSTANBUL CADDE ALTINDAĞ / ANKARA

ALTINDAĞ

BARBAROS HAYRETTİN PAŞA C.

BARAJ MAHALLESİ BARAJ CADDE ALTINDAĞ / ANKARA

AYAŞ

KESİKBAŞ C.

ÖMEROĞLU MAHALLESİ KESİKBAŞ SOKAK NO: 2 AYAŞ / ANKARA

BEYPAZARI

ACISU MH.C.

ACISU MAHALLESİ ACISU SOKAK BEYPAZARI / ANKARA

BEYPAZARI

KÖŞEBÜKÜ MH.C.

KAYABÜKÜ MAHALLESİ KÖŞEBÜKÜ SOKAK BEYPAZARI / ANKARA

BEYPAZARI

AKÇAKAVAK MH.C.

AKÇAKAVAK MAHALLESİ AKÇAKAVAK SOKAK BEYPAZARI / ANKARA

BEYPAZARI

YOĞUNPELİT MH.C.

YOĞUNPELİT MAHALLESİ YOĞUNPELİT SOKAK BEYPAZARI / ANKARA

BEYPAZARI

ÇANTIRLI MH.C.

ÇANTIRLI MAHALLESİ ÇANTIRLI SOKAK BEYPAZARI / ANKARA

BEYPAZARI

İVAZŞEYH C.

İSTİKLAL MAHALLESİ KUYUMCULAR SOKAK BEYPAZARI / ANKARA

BEYPAZARI

İHL TATBİKAT C.

AYVAŞIK MAHALLESİ ALPARSLAN TÜRKEŞ BULVAR NO: 118 BEYPAZARI / ANKARA

BEYPAZARI

MACUN MH.C.

MACUN MAHALLESİ MACUN SOKAK BEYPAZARI / ANKARA

BEYPAZARI

SULTAN ALAADDİN C.

İSTİKLAL MAHALLESİ ÇINAR SOKAK BEYPAZARI / ANKARA

BEYPAZARI

KARACAKAYA C.

İSTİKLAL MAHALLESİ KARCIKAYA DERE SAĞ KÜME EVLER BEYPAZARI / ANKARA

BEYPAZARI

NERDUBANDEDE C.

İSTİKLAL MAHALLESİ NERDÜBENDEDE. KÜME EVLER NO: 32 BEYPAZARI / ANKARA

BEYPAZARI

TABAKHANE C.

BEYTEPE MAHALLESİ DEVELİK SOKAK NO: 41 BEYPAZARI / ANKARA

BEYPAZARI

DOĞANYURT MH.C.

DOĞANYURT MAHALLESİ DOĞANYURT SOKAK BEYPAZARI / ANKARA

BEYPAZARI

KOOPERATİFLER C.

BAŞAĞAÇ MAHALLESİ GÜMÜŞ CADDE BEYPAZARI / ANKARA

BEYPAZARI

YUKARI BAŞAĞAÇ MH.C.

YEŞİLAĞAÇ MAHALLESİ YEŞİLAĞAÇ KÜME EVLER NO: 43 BEYPAZARI / ANKARA

BEYPAZARI

BALOĞLU C.

BAŞAĞAÇ MAHALLESİ 1.SOKAK SOKAK BEYPAZARI / ANKARA

BEYPAZARI

KARAŞAR MH.YENİ C.

KARAŞAR MAHALLESİ 1 SOKAK BEYPAZARI / ANKARA

BEYPAZARI

DUDAŞ MH.C.

DUDAŞ MAHALLESİ DUDAŞ SOKAK BEYPAZARI / ANKARA

BEYPAZARI

BULGURDEDE MH.C.

GAZİPAŞA MAHALLESİ ESKİ MEZBAHA KÜME EVLER NO: 15 BEYPAZARI / ANKARA

BEYPAZARI

KUYUCAK MH.C.

KUYUCAK MAHALLESİ KUYUCAK SOKAK BEYPAZARI / ANKARA

ÇAMLIDERE

ŞEYHALİ SEMERKANDİ KÜLLİYE C.

YAYALAR MAHALLESİ CUMHURİYET CADDE ÇAMLIDERE / ANKARA

ÇAMLIDERE

MERKEZ C.

KÖRLER MAHALLESİ CUMHURİYET CADDE ÇAMLIDERE / ANKARA

ÇANKAYA

BAHÇELİEVLER C.

YUKARI BAHÇELİEVLER MAHALLESİ AŞKABAT CADDE NO: 27 ÇANKAYA / ANKARA

ÇANKAYA

MEHMET ZAHİT KOTKU C.

DİKMEN CAD. NO:153 ÇANKAYA/ANKARA

ÇANKAYA

SEYRANBAĞLARI MERKEZ C.

BALLI BABA SOKAK NO: 41 SEYRANBAĞLARI ÇANKAYA

ÇANKAYA

TÜRK KONUT 2 MERKEZ C.

DODURGA MAHALLESİ TÜRKKONUT BULVAR ÇANKAYA / ANKARA

ÇANKAYA

KARAPINAR MH.HABİL KANIPEK C.

KARAPINAR MAH. 1163.CADDE NO:19
DİKMEN

ÇANKAYA

AKARLAR MH.C.

AKARLAR MAH. NO:9 ÇANKAYA ANKARA

ÇANKAYA

ÇUKURANBAR ASFALT FİRDEVS C.

KIZILAY MAHALLESİ ATATÜRK BULVAR ÇANKAYA / ANKARA

ÇANKAYA

İNCESU HÜDAVERDİ C.

İNCESU MAHALLESİ İNCESU CADDE ÇANKAYA / ANKARA

ÇANKAYA

KOCATEPE C.

KÜLTÜR MAHALLESİ DR.MEDİHA ELDEM SOKAK ÇANKAYA / ANKARA

ÇANKAYA

MAHMUT TORUN C.

İŞÇİ BLOKLARI MAHALLESİ 1505 CADDE NO: 29 ÇANKAYA / ANKARA

ÇANKAYA

NAZLI HANIM C.

YUKARI DİKMEN MAHALLESİ 635 SOKAK NO: 9 ÇANKAYA / ANKARA

ÇANKAYA

YUKARI AYRANCI UÇARLI HİCRET C.

UÇARLI SOKAK NO: 6/A YUKARI AYRANCI ÇANKAYA

ÇANKAYA

DİKMEN ORTAÖVEÇLER C.

ÖVEÇLER MAHALLESİ NİYET CADDESİ 10 ÇANKAYA(ÖVEÇLER) ANKARA

ÇANKAYA

DİKMEN RİFAT BÖREKÇİ C.

OSMAN TEMİZ MAHALLESİ 1024 CADDE ÇANKAYA / ANKARA

ÇANKAYA

MURADİYE MİRAÇ KERİMOĞLU C.

BİRLİK MAHALLESİ 448 CADDE NO: 27 ÇANKAYA / ANKARA

ÇANKAYA

DİKMEN HACI DERVİŞ C.

YUKARI ÖVEÇLER MAHALLESİ, LİZBON CADDESİ NO: 42 ÇANKAYA ANKARA

ÇANKAYA

ÖVEÇLER KANDİL C.

DODURGA MAHALLESİ TÜRKKONUT BULVAR ÇANKAYA / ANKARA

ÇANKAYA

YILDIZ ERSİN C.

KIZILAY MAHALLESİ ATATÜRK BULVAR ÇANKAYA / ANKARA

ÇANKAYA

HASAN TANIK C.

KIZILAY MAHALLESİ ATATÜRK BULVAR ÇANKAYA / ANKARA

ÇANKAYA

İNCEK TOKİ 2.ETAP C.

ALACAATLI MAHALLESİ 4834 CADDE ÇANKAYA / ANKARA

ÇANKAYA

SADIK KALEMCİ C.

BEYTEPE MAHALLESİ 1683 SOKAK NO: 8 ÇANKAYA / ANKARA

ÇUBUK

AKBAYIR MH.C.

AKBAYIR MAHALLESİ CAMİİ ÇUBUK /ANKARA

ÇUBUK

MEVLANA C.

ATATÜRK MAH.MEVLANA SOK:01 ÇUBUK/ANKARA

ÇUBUK

KIZILÖREN MH.C.

KIZIL ÖREN KÖYÜ/ ÇUBUK /ANKARA

ÇUBUK

PAŞAZADE C.

YAVUZSELİM MAHALLESİ ÇELTİK SOKAK NO: 11 ÇUBUK / ANKARA

ÇUBUK

YILDIRIM EVCİ MH.C.

YILDIRIM EVCİ MAHALLESİ CAMİİ ÇUBUK / ANKARA

ÇUBUK

AKKUZULU MH.ESKİ C..

AKKUZULU MAHALLESİ ÇUBUK /ANKARA

ÇUBUK

HZ.OSMAN C.

ATATÜRK MAHALLESİ ŞEHİT FATİH MEHMET ATA CADDE ÇUBUK / ANKARA

ÇUBUK

KAVAKLI MH.C.

KAVAKLI MAHALLESİ KAVAKLI SOKAK ÇUBUK / ANKARA

ÇUBUK

TAKVA C.

ATATÜRK MAHALLESİ FERAH 8 SOKAK ÇUBUK / ANKARA

ÇUBUK

HASAN BOSTAN C.

CUMHURİYET MAH.HENDEK.SOKAK ÇUBUK /ANKARA

ÇUBUK

FATİH SULTAN MEHMET C.

YILDIRIM BEYAZIT MAHALLESİ BATTAL GAZİ SOKAK NO: 38 A ÇUBUK / ANKARA

ÇUBUK

KARADANA MH.BODURLAR C.

KARADANA MAHALLESİ BODURLAR SOKAK ÇUBUK / ANKARA

ÇUBUK

YUKARI OBRUK MH.C.

YUKARIOBRUK MAHALLESİ YUKARIOBRUK KÜME EVLER ÇUBUK / ANKARA

ELMADAĞ

LALABEL MH.YENİ C.

LALABEL MAH. YENİ CAMİİ ELMADAĞ/ANKARA

ELMADAĞ

YENİ MH.C.

YENİMAHALLE ELMADAĞ

ELMADAĞ

TEPEBAŞI C.

YENİCE MAHALLESİ SAMSUNYOLU KENARI NO:33/ELMADAĞ /ANKARA

ELMADAĞ

KAYADİBİ MH.C.

KAYADİBİ MAHALLESİ KAYADİBİ KÜME EVLER NO: 111 ELMADAĞ / ANKARA

ETİMESGUT

ABDULKERİM SATIK BUĞRAHAN C.

TUNAHAN MAHALLESİ KOCATEPE CADDE NO: 2 ETİMESGUT / ANKARA

ETİMESGUT

AYYILDIZ MH.TEVHİT C.

AYYILDIZ MAHALLESİ 1611 SOKAK NO: 1 ETİMESGUT / ANKARA

ETİMESGUT

SEYYİDE HATUN C.

PİYADE MAHALLESİ 2022 CADDE NO: 8 A ETİMESGUT / ANKARA

ETİMESGUT

EYÜP SULTAN C.

ŞEKER MAHALLESİ 1438 CADDE NO: 6 ETİMESGUT / ANKARA

ETİMESGUT

GÖKSU MEHMET ZAHİT KOTKU C.

GÖKSU MAHALLESİ 99 SOKAK NO: 8 ETİMESGUT / ANKARA

ETİMESGUT

HZ.ALİ C.

AHİ MESUT MAHALLESİ KÜRŞAT CADDE NO: 96 ETİMESGUT / ANKARA

ETİMESGUT

HZ.EBUBEKİR C.

AHİ MESUT MAHALLESİ 1772 SOKAK NO: 1 ETİMESGUT / ANKARA

ETİMESGUT

ERYAMAN LALE C.

ŞEHİT OSMAN AVCI MAHALLESİ 2642 CADDE NO: 16 ETİMESGUT / ANKARA

ETİMESGUT

BAĞLICA MH.HZ.HAMZA C.

BAĞLICA MAHALLESİ ESKİBAĞLAR CADDE NO: 12 ETİMESGUT / ANKARA

ETİMESGUT

BALLI KUYUMCU MH.C.

BALIKUYUMCU MAHALLESİ BALLIKUYUMCU MAHALLESİ KÜME EVLER NO: 36 A ETİMESGUT / ANKARA

ETİMESGUT

AMİNE HATUN MESCİDİ

SÜVARİ MAHALLESİ 1755 SOKAK NO: 12 C/A ETİMESGUT / ANKARA

ETİMESGUT

ERTUĞRUL GAZİ C.

TUNAHAN MAHALLESİ 232 SOKAK NO: 7 ETİMESGUT / ANKARA

ETİMESGUT

ŞEYH ŞAMİL C.

ATAYURT MAHALLESİ 4471 CADDE NO: 7 ETİMESGUT / ANKARA

ETİMESGUT

BAĞLICA MH.C.

BAĞLICA MAHALLESİ DEMİR SOKAK NO: 1 A ETİMESGUT / ANKARA

ETİMESGUT

SEHER YENİÇERİ CAMİİ

PİYADE MAHALLESİ 1986 CADDE NO: 1 ETİMESGUT / ANKARA

ETİMESGUT

ŞEHİT POLİS MEHMET ZENGİN C.

OĞUZLAR MAHALLESİ PROF.DR.NECMETTİN ERBAKAN CADDE NO: 10 ETİMESGUT / ANKARA

ETİMESGUT

TEPEBAŞI C.

ALSANCAK MAHALLESİ 2068 CADDE NO: 19 ETİMESGUT / ANKARA

ETİMESGUT

ELVANKENT OĞUZLAR C.

OĞUZLAR MAHALLESİ 1572 CADDE NO: 1 ETİMESGUT / ANKARA

ETİMESGUT

ŞEKER FABRİKASI C.

ETİLER MAHALLESİ FABRİKA CADDE NO: 1 ETİMESGUT / ANKARA

EVREN

YENİ MH.ORTA (MERKEZ) C.

YENİ MAHALLESİ TEĞMEN KALMAZ SOKAK EVREN / ANKARA

EVREN

SOLAKUŞAĞI MH.C.

SOLAKUŞAĞI MAHALLESİ SOLAKUŞAĞI SOKAK EVREN / ANKARA

GÖLBAŞI

KARAGEDİK ERCAN MH.HACI ENVER BEKTAŞ C.

KARAGEDİK AYDIN MAHALLESİ H.ENVER BEKTAŞ CAMİİ GÖLBAŞI/ANKARA

GÖLBAŞI

ABDULLAH BİN ALİ EL ATTYAH C.

KIZILCAŞAR MAHALLESİ 1180 CADDE NO: 30 GÖLBAŞI / ANKARA

GÖLBAŞI

AHİBOZ MH.C.

AHİBOZ MAHALLESİ AHİBOZ KÜME EVLER GÖLBAŞI / ANKARA

GÖLBAŞI

AKÖRENÇARSAK MH.C.

AKÖRENÇARSAK KÖYÜ GÖLBAŞI ANKARA

GÖLBAŞI

TEK LOJMANLARI C.

EYMİR MAHALLESİ 832/2 TEK LOJMANLARI KÜME EVLER GÖLBAŞI / ANKARA

GÖLBAŞI

YAVRUCAK MH.C.

YAVRUCUK MAHALLESİ HAYMANA YOLU KÜME EVLER NO: 74 GÖLBAŞI / ANKARA

GÖLBAŞI

YURTBEYİ MH.C.

YURTBEYİ MAHALLESİ YURTBEYİ KÜME EVLER GÖLBAŞI / ANKARA

GÖLBAŞI

PROF.DR.ALİ UYARER C.

KARŞIYAKA MAHALLESİ 584 SOKAK GÖLBAŞI / ANKARA

GÖLBAŞI

BİLALİ HABEŞİ C.

SEĞMENLER MAHALLESİ CEMAL GÜRSEL CADDE GÖLBAŞI / ANKARA

GÖLBAŞI

TULUMTAŞ MH.C.

TULUMTAŞ MAHALLESİ KÖY İÇİ KÜME EVLER GÖLBAŞI / ANKARA

GÖLBAŞI

YAYLABAĞI MH.C.

YAYLABAĞ MAHALLESİ KOÇAK KÜME EVLER GÖLBAŞI / ANKARA

GÖLBAŞI

OĞULBEY MH.C.

OĞULBEY MAHALLESİ OĞULBEY KÜME EVLER GÖLBAŞI / ANKARA

GÖLBAŞI

KARAALİ MERKEZ MH.C.

KARAALİ MERKEZ MAHALLESİ GÖLBAŞI

GÖLBAŞI

İNCEK MH.HÜSEYİN REMZİ BALKANLI C.

KIZILCAŞAR MAHALLESİ 2664 SOKAK GÖLBAŞI / ANKARA

GÖLBAŞI

HACI HASAN MH.C.

HACIHASAN MAHALLESİ 1717 SOKAK GÖLBAŞI / ANKARA

GÖLBAŞI

BEZİRHANE MH.C.

BEZİRHANE MAHALLESİ BEZİRHANE MERKEZ KÜME EVLER NO: 236 GÖLBAŞI / ANKARA

GÖLBAŞI

KARAALİ YAZLIK MH.RAHMAN C.

KARAALİ YAZLIK MAHALLESİ RAHMAN CAMİİ GÖLBAŞI

GÖLBAŞI

YUNUS EMRE C.

BAHÇELİEVLER MAHALLESİ 186 SOKAK GÖLBAŞI / ANKARA

GÖLBAŞI

KARACAÖREN MH.C.

KARACAÖREN MAH GÖLBAŞI ANKARA

GÜDÜL

KADIOBASI MH.C.

ADALIKUZU MAHALLESİ 1. KÜME EVLERİ SOKAK GÜDÜL / ANKARA

HAYMANA

ÇAYRAZ MH.C.

ÇAYRAZ MAHALLESİ ÇAYRAZ SOKAK HAYMANA / ANKARA

HAYMANA

ESENKÖY MH.C.

ESEN MAHALLESİ ESEN SOKAK HAYMANA / ANKARA

HAYMANA

KARAHOCA MH.C.

KARAHOCA MAHALLESİ KARAHOCA SOKAK HAYMANA / ANKARA

HAYMANA

SEYRAN C.

SEYRAN MAHALLESİ GALİP ÇAĞLAR CADDE HAYMANA / ANKARA

HAYMANA

YEŞİLKÖY MH.C.

YEŞİLKÖY MAHALLESİ YEŞİLKÖY KÜME EVLER HAYMANA / ANKARA

HAYMANA

BUMSUZ MH.YENİ C.

BUMSUZ MAHALLESİ CAMİ SOKAK HAYMANA / ANKARA

HAYMANA

GEDİK MH.C.

GEDİK MAHALLESİ GEDİK SOKAK HAYMANA / ANKARA

HAYMANA

SİNDİREN MH.SIĞIRCIK C.

SİNDİREN MAHALLESİ SIĞIRCIK CADDE HAYMANA / ANKARA

HAYMANA

TEPEKÖY MH.C.

TEPEKÖY MAHALLESİ TEPEKÖY SOKAK HAYMANA / ANKARA

HAYMANA

YUKARISEBİL MH.C.

YUKARI SEBİL KÖYÜ

KAHRAMANKAZAN

TÜRKİYE HAVACILIK VE UZAY SANAYİ A.Ş. (TUSAŞ) C.

AKINCI MAHALLESİ 4.ANA JET ÜSSÜ LOJMANLARI KÜME EVLER KAHRAMANKAZAN / ANKARA

KAHRAMANKAZAN

TOKİ C.

YILDIRIMBEYAZIT MAHALLESİ AKINCI SOKAK KAHRAMANKAZAN / ANKARA

KAHRAMANKAZAN

YUNUS EMRE C.

KAYI MAHALLESİ YUVA SOKAK KAHRAMANKAZAN / ANKARA

KAHRAMANKAZAN

İMRENDİ MH.C.

İMRENDİ MAHALLESİ İMRENDİ KÜME EVLER KAHRAMANKAZAN / ANKARA

KAHRAMANKAZAN

AHİ MH.C.

AHİ MAHALLESİ AHİ KÜME EVLER KAHRAMANKAZAN / ANKARA

KAHRAMANKAZAN

ŞEHİTLER C.

ATATÜRK MAHALLESİ AHISKA CADDE KAHRAMANKAZAN / ANKARA

KAHRAMANKAZAN

BERRAK C.

ATATÜRK MAHALLESİ FEVZİ ÇAKMAK CADDE NO: 23 KAHRAMANKAZAN / ANKARA

KAHRAMANKAZAN

FATİH MH.C.

FATİH MAHALLESİ TARIK BUĞRA CADDE KAHRAMANKAZAN / ANKARA

KAHRAMANKAZAN

HALİLUR-RAHMAN C.

İMRENDİ MAHALLESİ İMRENDİ KÜME EVLER KAHRAMANKAZAN / ANKARA

KALECİK

ALİBEYLİ MH.C.

ALİBEYLİ MAHALLESİ ALİBEYLİ SOKAK KALECİK / ANKARA

KALECİK

GÖKÖY MH.C

GÖLKÖY MAHALLESİ GÖLKÖYÜ KÜME EVLER KALECİK / ANKARA

KALECİK

ALTINTAŞ MH.C.

ALİBEYLİ MAHALLESİ ALİBEYLİ SOKAK KALECİK / ANKARA

KALECİK

ARKBÜRK MH.C.

ARKBÜRK MAHALLESİ ARKBÜRK KÜME EVLER NO: 46 KALECİK / ANKARA

KALECİK

KEKLİCEK MH.C.

ARKBÜRK MAHALLESİ ARKBÜRK KÜME EVLER NO: 46 KALECİK / ANKARA

KALECİK

SATILAR MH.C.

SATILAR MAHALLESİ SATILAR SOKAK KALECİK / ANKARA

KALECİK

HACIKÖY ORÇAN MH.C.

HACIKÖY MAHALLESİ ORÇAN SOKAK KALECİK / ANKARA

KEÇİÖREN

BAĞLUM MERKEZ C.

KARŞIYAKA MAHALLESİ HATİPOĞLU CADDE NO: 10 KEÇİÖREN / ANKARA

KEÇİÖREN

BALIKÇIOĞLU MESCİDİ

ŞENLİK MAHALLESİ GÜRKAN SOKAK NO: 53 KEÇİÖREN / ANKARA

KEÇİÖREN

ÇALSEKİ MH.C.

ÇALSEKİ MAHALLESİ ÇALSEKİ KÜME EVLER KEÇİÖREN / ANKARA

KEÇİÖREN

ESERTEPE YAVUZ SULTAN SELİM C.

ESERTEPE MAHALLESİ SERUM SOKAK KEÇİÖREN / ANKARA

KEÇİÖREN

SEMERKAND KÜLTÜR MERKEZİ MESCİDİ

OVACIK MAHALLESİ 706 CADDE KEÇİÖREN / ANKARA

KEÇİÖREN

TOYGAR C.

KALABA MAHALLESİ FEDAKAR CADDE NO: 12 KEÇİÖREN / ANKARA

KEÇİÖREN

ÇAĞLAR C.

ŞEHİT KUBİLAY MAHALLESİ ÖZLEM CADDE NO: 40 KEÇİÖREN / ANKARA

KEÇİÖREN

HACI MEHMET ÜNAL MESCİDİ

PINARBAŞI MAHALLESİ AVŞAR SOKAK NO: 22 KEÇİÖREN / ANKARA

KEÇİÖREN

ETLİK YAYLA MAH.YEŞİL C.

YAYLA MAHALLESİ 1394 SOKAK KEÇİÖREN / ANKARA

KEÇİÖREN

GÜMÜŞDERE C.

GÜMÜŞDERE MAHALLESİ 3 SOKAK KEÇİÖREN / ANKARA

KEÇİÖREN

UFUKTEPE VEYSEL KARANİ C.

KANUNİ MAH. BAŞKENT CAD. 98 SOK. NO:12-KEÇİÖREN/ANKARA

KEÇİÖREN

HACI NİNELER C.

ÇALDIRAN MAHALLESİ 490 CADDE NO: 1 KEÇİÖREN / ANKARA

KEÇİÖREN

SUBAYEVLERİ AKSA C.

KAVACIK SUBAYEVLERİ MAHALLESİ ŞAİR MEHMET EMİN CADDE NO: 45 KEÇİÖREN / ANKARA

KEÇİÖREN

YEŞİLÖZ YENİ C.

YEŞİLÖZ MAHALLESİ 1970/2 SOKAK NO: 6 KEÇİÖREN / ANKARA

KEÇİÖREN

SAHRA-İ CEDİD C.

AYVALI MAHALLESİ 146 CADDE KEÇİÖREN / ANKARA

KEÇİÖREN

SAKA MESCİDİ

KAFKAS MAHALLESİ BAĞLUMNO: 92 F KEÇİÖREN / ANKARA

KEÇİÖREN

MUSTAFA ASIM KÖKSAL C.

TEPEBAŞI MAHALLESİ FATİH CADDE NO: 99 KEÇİÖREN / ANKARA

KEÇİÖREN

UFUKTEPE İKİZLER C.

UFUKTEPE MAHALLESİ ŞEHİT SÜLEYMAN EFE CADDE NO: 27 KEÇİÖREN / ANKARA

KEÇİÖREN

GÜLBABA MESCİDİ

İNCİRLİ MAHALLESİ SÜMBÜLLÜ CADDE NO: 33 KEÇİÖREN / ANKARA

KEÇİÖREN

KUŞCAĞIZ SARI C.

KUŞCAĞIZ MAHALLESİ KARTALTEPE CADDE KEÇİÖREN / ANKARA

KEÇİÖREN

UFUKTEPE OSMANLI C.

OSMANGAZİ MAHALLESİ ÇİNGÜLÜ SOKAK NO: 10 KEÇİÖREN / ANKARA

KEÇİÖREN

ETLİK KUBA C.

ETLİK MAHALLESİ KUYUYAZISI CADDE NO: 4 KEÇİÖREN / ANKARA

KEÇİÖREN

HATİCE VALİDE C.

KARARGAHTEPE MAHALLESİ ATIŞ CADDE KEÇİÖREN / ANKARA

KEÇİÖREN

MEHMET AKİF ERSOY C.

AYVALI MAHALLESİ 188 SOKAK KEÇİÖREN / ANKARA

KEÇİÖREN

ÇERKEŞ C.

YÜKSELTEPE MAHALLESİ 1821/1 SOKAK KEÇİÖREN / ANKARA

KEÇİÖREN

ETLİK HİCRET C.

ETLİK MAHALLESİ MEHTERLER SOKAK KEÇİÖREN / ANKARA

KEÇİÖREN

ŞAFAK C.

ÇALDIRAN MAHALLESİ 492 CADDE NO: 13 KEÇİÖREN / ANKARA

KEÇİÖREN

YALÇINTEPE C.

YEŞİLÖZ MAHALLESİ 1969 SOKAK NO: 3 A KEÇİÖREN / ANKARA

KEÇİÖREN

AYVALI OSMANLI C.

AYVALI MAHALLESİ KAÇMAZ CADDE NO: 7 KEÇİÖREN / ANKARA

KIZILCAHAMAM

AYVACIK MH.C.

AYVACIK MAHALLESİ AYVACIK SOKAK KIZILCAHAMAM / ANKARA

KIZILCAHAMAM

BAŞAĞAÇ MH.C.

BAŞAĞAÇ KÖYÜ KIZILCAHAMAM ANKARA

KIZILCAHAMAM

EĞERLİ DEREKÖY MH.C.

EĞERLİDERE MAHALLESİ EĞERLİDERE SOKAK KIZILCAHAMAM / ANKARA

KIZILCAHAMAM

KUŞÇUÖREN MH.C.

KUŞCUÖREN MAHALLESİ KUŞCUÖREN SOKAK KIZILCAHAMAM / ANKARA

KIZILCAHAMAM

SOĞUKSU YEŞİL C.

YENİCE MAHALLESİ AHMET ÖZBEK SOKAK KIZILCAHAMAM / ANKARA

KIZILCAHAMAM

KIZILCAÖREN MH.ÖZDERE C.

KIZILCAÖREN MAH. ÖZDERE KIZILCAHAMAM-ANKARA

KIZILCAHAMAM

SARAY MH.C.

SARAY MAHALLESİ SARAY SOKAK KIZILCAHAMAM / ANKARA

KIZILCAHAMAM

BAYIR MH.C.

AŞAĞI BAYIR KÖYÜ CAMİİ

KIZILCAHAMAM

SALIN MH.KASIMLAR C.

SALIN MAHALLESİ KASIMLAR SOKAK KIZILCAHAMAM / ANKARA

KIZILCAHAMAM

AKDOĞAN MH.C.

AKDOĞAN MAHALLESİ AKDOĞAN SOKAK KIZILCAHAMAM / ANKARA

KIZILCAHAMAM

AŞAĞI C.

AKÇAY MAHALLESİ ANKARA CADDE KIZILCAHAMAM / ANKARA

KIZILCAHAMAM

YUKARI C.

YENİCE MAHALLESİ NAMIK KEMAL CADDE NO: 32 A KIZILCAHAMAM / ANKARA

KIZILCAHAMAM

BULAK MH.C.

BULAK KÖYÜ KIZILCAHAMAM /ANKARA

KIZILCAHAMAM

BEZCİ KUZÖREN MH.C.

BEZCİKUZÖREN MAHALLESİ KIZILCAHAMAM/ANKARA

KIZILCAHAMAM

DEĞİRMENÖNÜ MH.C.

DEĞİRMENÖNÜ MAHALLESİ NO:10 KIZILCAHAMAM/ANKARA

KIZILCAHAMAM

İĞCELER MH.C.

İĞCELER MAHALLESİ K.HAMAM /ANKARA

KIZILCAHAMAM

BAĞLICA MH.C.

BAĞLICA KÖYÜ CAMİİ KIZILCAHAMAM/ANKARA

KIZILCAHAMAM

BERÇİN YAYALAR MH.C.

BERÇİNYAYALAR MAH. KIZILCAHAMAM

KIZILCAHAMAM

BERÇİN YAYALAR MH.KORKMAZLAR C.

BERÇİNYAYALAR MAHALLESİ KORKMAZLAR SOKAK KIZILCAHAMAM / ANKARA

KIZILCAHAMAM

KASIMLAR MH.C.

KASIMLAR MAHALLESİ KASIMLAR SOKAK KIZILCAHAMAM / ANKARA

KIZILCAHAMAM

SALIN MH.KÖSELER C.

SALIN MAHALLESİ KÖSELER SOKAK NO: 54 KIZILCAHAMAM / ANKARA

KIZILCAHAMAM

YUKARI KİSE MH.SEYHAMAMI C.

YUKARIKESE MAHALLESİ SEYHAMAMI SOKAK KIZILCAHAMAM / ANKARA

KIZILCAHAMAM

EĞERLİ BAŞKÖY MH.C.

BAŞKÖY KÖYÜ KIZILCAHAMAM

KIZILCAHAMAM

YAĞCI HÜSEYİN MH.C.

YAĞCIHÜSEYİN MAHALLESİ YAĞCIHÜSEYİN SOKAK NO: 35 KIZILCAHAMAM / ANKARA

KIZILCAHAMAM

MİLLİ PARK C.

YENİCE MAHALLESİ SOĞUKSU CADDE KIZILCAHAMAM / ANKARA

KIZILCAHAMAM

SEMER MH.C.

SEMER MAHALLESİ SEMER SOKAK KIZILCAHAMAM / ANKARA

MAMAK

KIZILCA MH.HACI AHMET KAYHAN C.

KIZILCA MAHALLESİ CAMİ SOKAK NO: 5 MAMAK / ANKARA

MAMAK

GÜLVEREN MERKEZ C.

ALTINEVLER MAHALLESİ PLEVNE CADDE MAMAK / ANKARA

MAMAK

KEÇİKIRAN TÜRBE C.

ALTIAĞAÇ MAHALLESİ 209 CADDE NO: 75 MAMAK / ANKARA

MAMAK

YEŞİLBAYIR ÜÇEVLER C.

YEŞİLBAYIR MAHALLESİ 1820 SOKAK MAMAK / ANKARA

MAMAK

MAMAK ÇARŞI C.

HÜSEYİNGAZİ MAHALLESİ MAMAK ÇARŞIİÇİ CADDE MAMAK / ANKARA

MAMAK

AKDERE YENİSONDURAK ULU C.

PEYAMİ SAFA MAHALLESİ 367 SOKAK NO: 2 MAMAK / ANKARA

MAMAK

BOĞAZİÇİ ÇAMLIK C.

AKŞEMSETTİN MAHALLESİ DOĞUKENT CADDE MAMAK / ANKARA

MAMAK

ESERKENT SOSYAL KONUTLAR MESCİDİ

ARAPLAR MAHALLESİ 1339/6 CADDE MAMAK / ANKARA

MAMAK

KIBRIS MH.YILDIRIM C.

KIBRISKÖY MAHALLESİ 1946/2 SOKAK MAMAK / ANKARA

MAMAK

KUSUNLAR MH.C.

KUSUNLAR MAHALLESİ KUSUNLAR KÜME EVLER MAMAK / ANKARA

MAMAK

MUTLU MH.YUNUSEMRE C.

MUTLU MAHALLESİ 699 CADDE MAMAK / ANKARA

MAMAK

EGE MH.YEŞİLYURT C.

DURALİ ALIÇ MAHALLESİ 938 CADDE MAMAK / ANKARA

MAMAK

HACI SADULLAHAĞA C.

DEMİRLİBAHÇE MAHALLESİ 129/1 SOKAK MAMAK / ANKARA

MAMAK

YEŞİLBAYIR C.

YEŞİLBAYIR MAHALLESİ SAĞDUYU CADDE NO: 18 MAMAK / ANKARA

MAMAK

GÖKÇEYURT MH.1.C.

GÖKÇEYURT MAHALLESİ GÖKÇEYURT KÜME EVLER MAMAK / ANKARA

MAMAK

HAFIZ SÜLEYMAN C.

KUTLU MAHALLESİ 466/2 SOKAK NO: 9 MAMAK / ANKARA

MAMAK

NATOYOLU AKŞEMSEDDİN C.

GENERAL ZEKİ DOĞAN MAHALLESİ NATOYOLU CADDE NO: 40 MAMAK / ANKARA

MAMAK

TÜRKÖZÜ ÜNLÜ C.

TÜRKÖZÜ MAHALLESİ 438 CADDE MAMAK / ANKARA

MAMAK

BOĞAZİÇİ MERKEZ C.

FAHRİ KORUTÜRK MAHALLESİ 876 SOKAK MAMAK / ANKARA

MAMAK

MİSKET MH.ORTATEPE C.

MİSKET MAHALLESİ 627/1 SOKAK MAMAK / ANKARA

MAMAK

DOSTLAR MH.ÇEŞMEBAŞI C.

DOSTLAR MAHALLESİ 1448 SOKAK MAMAK / ANKARA

MAMAK

EGE MH.YAVUZ SULTAN SELİM C.

CENGİZHAN MAHALLESİ 846 CADDE NO: 102 A MAMAK / ANKARA

MAMAK

EKİN MH.ERKAM C.

EKİN MAHALLESİ AVŞAR CADDE NO: 24 A MAMAK / ANKARA

MAMAK

YEŞİLBAYIR HACILAR C.

YEŞİLBAYIR MAHALLESİ 1796 CADDE NO: 40 A MAMAK / ANKARA

MAMAK

GÜLVEREN İBADULLAH C.

ALTINEVLER MAHALLESİ YAKALI SOKAK NO: 14 D MAMAK / ANKARA

MAMAK

YEŞİLBAYIR EBUBEKİRİ SIDDIK C.

YEŞİLBAYIR MAHALLESİ ŞEHİT ALİ İHSAN OKATAN CADDE MAMAK / ANKARA

MAMAK

AKDERE KIRMIZITEPE C.

AKDERE MAHALLESİ 386 SOKAK MAMAK / ANKARA

MAMAK

EGE MH.DEMİRLER C.

EGE MAHALLESİ 804 CADDE NO: 17 MAMAK / ANKARA

MAMAK

M.HAYRİ BABA C.

ARAPLAR MAHALLESİ 1228 SOKAK MAMAK / ANKARA

MAMAK

MEHMET AKİF ERSOY C.

DURALİ ALIÇ MAHALLESİ 970 CADDE NO: 11 MAMAK / ANKARA

MAMAK

EKİN MH.YEŞİL C.

EKİN MAHALLESİ 1599/1 SOKAK MAMAK / ANKARA

MAMAK

KIBRIS MH.EBUBEKİRİ SIDDIK C.

KIBRISKÖY MAHALLESİ NESİBE HATUN CADDE NO: 1 MAMAK / ANKARA

MAMAK

ŞEHİTLER C.

CENGİZHAN MAHALLESİ ŞEHİTLER CADDE NO: 106 MAMAK / ANKARA

MAMAK

HACI MEHMET KANTEKİN MESCİDİ

SAİMEKADIN MAHALLESİ USLU CADDE MAMAK / ANKARA

MAMAK

KARSLILAR MH.YEŞİLÇAM C.

KAYAŞ MAHALLESİ 1539 SOKAK MAMAK / ANKARA

MAMAK

KIBRIS MH.DUMANKENT SİTESİ C.

KIBRIS MAHALESİ DUMANKET SİTESİ 5/A MAMAK ANKARA

MAMAK

ABİDİNPAŞA BAĞLARBAŞI C.

AŞIK VEYSEL MAHALLESİ BAĞLARBAŞI CADDE NO: 53 A MAMAK / ANKARA

MAMAK

KIZILCA MH.ESKİ C.

KIZILCA MAHALLESİ PINARÖNÜ SOKAK MAMAK / ANKARA

MAMAK

ŞAHAP GÜRLER MH.MEVLANA C.

ŞAHAP GÜRLER MAHALLESİ 1247 SOKAK NO: 37 MAMAK / ANKARA

NALLIHAN

HACIHASANLAR MH.C.

HACIHASANLAR MAHALLESİ HACIHASANLAR SOKAK NALLIHAN / ANKARA

NALLIHAN

ALİAĞA MH.SU DEPOSU C.

ALİAĞA MAHALLESİ DEPO SOKAK NALLIHAN / ANKARA

NALLIHAN

ÇAYIRHAN MH.MERKEZ C.

ÇAYIRHAN MAHALLESİ HÜRRİYET BULVAR NO: 13 NALLIHAN / ANKARA

NALLIHAN

100.YIL MH.C.

100.YIL MAHALLESİ KONUR SOKAK NALLIHAN / ANKARA

NALLIHAN

EPÇELER MH.C.

EPÇELER MAHALLESİ EPÇELER SOKAK NALLIHAN / ANKARA

NALLIHAN

KABACA MH.C.

KABACA MAHALLESİ KABACA SOKAK NALLIHAN / ANKARA

NALLIHAN

EYMİR MH.C.

EYMİR KÖYÜ NALLIHAN

NALLIHAN

MEYİLDERE MH.C.

MEYİLDERE KÖYÜ NALLIHAN

NALLIHAN

ARGUTÇA MH.C.

ARKUTÇA MAHALLESİ ARKUTÇA SOKAK NALLIHAN / ANKARA

NALLIHAN

ÇAMALAN MH.C.

ÇAMALAN MAHALLESİ ÇAMALAN B.M KÜME EVLER NALLIHAN / ANKARA

NALLIHAN

HACIBEY MH.AKKAYA C.

HACIBEY MAHALLESİ AKKAYA CADDE NALLIHAN / ANKARA

NALLIHAN

NASUHPAŞA C.

NASUHPAŞA MAHALLESİ CAMİ SOKAK NALLIHAN / ANKARA

NALLIHAN

KARAHİSARKOZLU MH.C.

KARAHİSARKOZLU KÖYÜ NALLIHAN

NALLIHAN

ÇALICAALAN MH.BARAMAN C.

ÇALICAALAN MAHALLESİ BARAMAN SOKAK NO:1 NALLIHAN ANKARA

NALLIHAN

ÇİLLER MH.C.

ÇİLLER MAHALLESİ ÇİLLER SOKAK NALLIHAN / ANKARA

NALLIHAN

ULUHAN MH.C.

ULUHAN MAHALLESİ ULUHAN SOKAK NALLIHAN / ANKARA

NALLIHAN

BELENALAN MH.C.

BELENALAN MAHALLESİ BELENALAN SOKAK NALLIHAN / ANKARA

NALLIHAN

NALLIGÖLCÜK MH.C.

NALLIGÖLCÜK MAHALLESİ NALLIGÖLCÜK SOKAK NALLIHAN / ANKARA

NALLIHAN

KURUCA MH.C.

KURUCA KÖYÜ NALLIHAN

NALLIHAN

ÇAYIRHAN MH.FATİH C.

ÇAYIRHAN BARIŞ MAH. FATİH CAMİİ 314.SOKAK NO:15 ÇAYIRHAN/NALLIHAN/ANKARA

POLATLI

AVDANLI MH.C.

AVDANLI MAHALLESİ AVDANLI SOKAK POLATLI / ANKARA

POLATLI

SARIHALİL MH.C.

ÇEKİRDEKSİZ MAHALLESİ YOLUN ÜSTÜ SOKAK POLATLI / ANKARA

POLATLI

TÜRKKARSAK MH.C.

TÜRKKARSAK MAHALLESİ TÜRKKARSAK SOKAK POLATLI / ANKARA

POLATLI

SARIOBA MH.C.

SARIOBA MAHALLESİ AŞAĞI SOKAK POLATLI / ANKARA

POLATLI

YASSIHÜYÜK MH.C.

YASSIHÜYÜK MAHALLESİ ORTA SOKAK POLATLI / ANKARA

POLATLI

EMEK SİTESİ C.

ŞEHİTLİK MAHALLESİ KARACABEY CADDE POLATLI / ANKARA

POLATLI

KARAHAMZALI MH.C.

KARAHAMZALI MAHALLESİ POLATLI/ANKARA

POLATLI

SAZLAR MH.C.

SAZLAR MAHALLESİ YUKARI SOKAK POLATLI / ANKARA

POLATLI

BEYCEĞİZ MH.C.

BEYCEĞİZ MAHALLESİ YOLUN ÜSTÜ SOKAK POLATLI / ANKARA

POLATLI

KURTULUŞ C.

KURTULUŞ MAHALLESİ İRFAN EFE CADDE NO: 3 POLATLI / ANKARA

POLATLI

KIRANHARMANI MH.C.

ÇEKİRDEKSİZ MAHALLESİ YOLUN ÜSTÜ SOKAK POLATLI / ANKARA

POLATLI

SAKARYA C.

MEHMETAKİF MAHALLESİ OKAN SOKAK NO: 1 POLATLI / ANKARA

POLATLI

KABAK MH.C.

UZUNBEY MAHALLESİ AŞAĞI SOKAK POLATLI / ANKARA

POLATLI

GÜREŞ MH.C.

GÜREŞ MAHALLESİ GÜREŞ SOKAK POLATLI / ANKARA

POLATLI

KARACAAHMET MH.C.

KARACAAHMET MAHALLESİ KARACAAHMET SOKAK POLATLI / ANKARA

POLATLI

YENİKÖSELER MH.C.

YENİKÖSELER MAHALLESİ YENİKÖSELER SOKAK POLATLI / ANKARA

POLATLI

YÜZÜKBAŞI MH.C.

YÜZÜKBAŞI MAHALLESİ GAZİ SOKAK NO: 28 POLATLI / ANKARA

POLATLI

BİLALİ HABEŞİ C.

ŞENTEPE MAHALLESİ ONUR SOKAK POLATLI / ANKARA

POLATLI

HACISATI DEREKÖY C.

ÇEKİRDEKSİZ MAHALLESİ YOLUN ÜSTÜ SOKAK POLATLI / ANKARA

POLATLI

HİCRET C.

CUMHURİYET MAHALLESİ İNÖNÜ CADDE NO: 12 POLATLI / ANKARA

POLATLI

ÇANAKÇI MH.C.

ÇANAKÇI MAHALLESİ ÇANAKÇI SOKAK POLATLI / ANKARA

POLATLI

ILICA MH.C.

UZUNBEY MAHALLESİ AŞAĞI SOKAK POLATLI / ANKARA

POLATLI

YAĞMURBABA MH.C.

YAĞMURBABA MAHALLESİ YAĞMURBABA SOKAK POLATLI / ANKARA

POLATLI

AŞĞ.ÖMERLER MH.C.

ÖMERLER MAHALLESİ AŞAĞI (CAMİNİN BATISI) SOKAK POLATLI / ANKARA

POLATLI

KARAAHMET MH.C.

KARAAHMET MAHALLESİ AŞAĞI YERLEŞİM SOKAK POLATLI / ANKARA

POLATLI

MEHMET AKİF MH.TOKİ C.

MEHMETAKİF MAHALLESİ NECMETTİN ERBAKAN BULVAR NO: 38 POLATLI / ANKARA

POLATLI

ŞEHİTLİK C.

ŞEHİTLİK MAHALLESİ 13 EYLÜL CADDE NO: 27 POLATLI / ANKARA

PURSAKLAR

MERKEZ C.

MERKEZ M. BELEDİYE C. NO:2 PURSAKLAR ANKARA

PURSAKLAR

ÖZYEL SİTESİ C.

MERKEZ MAHALLESİ ALPEREN CADDE PURSAKLAR / ANKARA

PURSAKLAR

SARAY SULTAN SELİM C.

SARAY CUMHURİYET MAHALLESİ MİMAR SİNAN CADDE NO: 10 PURSAKLAR / ANKARA

PURSAKLAR

KASRI ŞİRİN C.

FATİH MAHALLESİ VELİOĞLU SOKAK NO: 12 PURSAKLAR / ANKARA

PURSAKLAR

FATİH MH.YAVUZ SULTAN SELİM C.

FATİH MAH. NAZAR SK. NO:17 PURSAKLAR ANKARA

SİNCAN

LALE MESCİDİ

MARAŞAL ÇAKMAK MAHALLESİ GÖKTUĞ CADDE SİNCAN / ANKARA

SİNCAN

TEMELLİ ALCI C.

ALCI MAHALLESİ ALCI MAHALLESİ KÜME EVLER SİNCAN / ANKARA

SİNCAN

ZEYNEP HATUN MESCİDİ

AHİ EVRAN MAHALLESİ 239/1 SİNCAN/ANKARA

SİNCAN

TEMELLİ MERKEZ C.

GAZİ MAHALLESİ ADNAN MENDERES CADDE NO: 18 SİNCAN / ANKARA

SİNCAN

YENİKENT MÜLK MH.C.

MÜLK MAHALLESİ MÜLK KÜME EVLER SİNCAN / ANKARA

SİNCAN

ERTUĞRULGAZİ C.

ERTUĞRULGAZİ MAHALLESİ 1562 CADDE NO: 32 SİNCAN / ANKARA

SİNCAN

OSMANGAZİ ULU C.

OSMANLI MAHALLESİ HÜRRİYET CADDE NO: 68 SİNCAN / ANKARA

SİNCAN

SELÇUKLU MH.EBUBEKİR SIDDIK C.

SELÇUKLU MAHALLESİ BİLEN CADDE SİNCAN / ANKARA

SİNCAN

HZ.ÖMER C.

GAZİ OSMANPAŞA MAHALLESİ AYGÜN CADDE NO: 15 SİNCAN / ANKARA

SİNCAN

MALAZGİRT MH.ANAYURT C.

MALAZGİRT MH.BUHARA CAD.TORUN SK.NO 8

SİNCAN

YENİKENT İNCİRLİK MH.C.

İNCİRLİK MAHALLESİ İNCİRLİK KÜME EVLER SİNCAN / ANKARA

SİNCAN

ANDİÇEN MH.ASRI SAADET C.

ANDİÇEN MAHALLESİ GÜLKURUSU SOKAK NO: 10 SİNCAN / ANKARA

SİNCAN

OSMANLI C.

FATİH MAHALLESİ MEHMET AKİF ERSOY CADDE SİNCAN / ANKARA

SİNCAN

SANAYİ SİTESİ C.

AHİ EVRAN MAHALLESİ 225/1 CADDE SİNCAN / ANKARA

SİNCAN

BEYTULLAH C.

AHİ EVRAN MAHALLESİ DİYET SOKAK NO: 17 SİNCAN / ANKARA

SİNCAN

SULTAN C.

GÖKÇEK MAHALLESİ 361 SOKAK SİNCAN / ANKARA

SİNCAN

YENİ ÇİMŞİT MH.C.

YENİÇİMŞİT MAHALLESİ ÇİMŞİT KÜME EVLER NO: 30 SİNCAN / ANKARA

SİNCAN

YENİKENT ŞEYH EDEBALİ C.

MUSTAFA KEMAL MAHALLESİ ERDEM SOKAK YENİKENT SİNCAN / ANKARA

SİNCAN

FATİH SULTAN MEHMET C.

TÖREKENT MAHALLESİ 290 SOKAK NO: 45 A SİNCAN / ANKARA

SİNCAN

ÇİÇEKTEPE MH.C.

ÇİÇEKTEPE MAHALLESİ ÇİÇEKTEPE KÜME EVLER SİNCAN / ANKARA

SİNCAN

DEMİR HAMDİ HİSARCIKLIOĞLU C.

MALAZGİRT MAHALLESİ YAŞAR KEMAL CADDE NO: 33 SİNCAN / ANKARA

SİNCAN

FATİH AKŞEMSETTİN C.

GAZİ OSMANPAŞA MAHALLESİ AZİZ CADDE NO: 1 A SİNCAN / ANKARA

SİNCAN

CEBELİ RAHMAN MESCİDİ

PLEVNE MAHALLESİ ÇINAR SOKAK SİNCAN / ANKARA

SİNCAN

SAZPINAR MH.C.

TANDOĞAN MAHALLESİ YEREL SOKAK. NUMARA :21 SİNCAN ANKARA

ŞEREFLİKOÇHİSAR

HACI ENBİYA C.

ANKARA-ŞEREFLİKOÇHİSAR-HACI ENBİYA MAHALLESİ-MUSTAFA KEMAL CADDESİ-CAMİ SOKAK-HACI ENBİYA CAMİİ

ŞEREFLİKOÇHİSAR

YEŞİLYURT MH.C.

YEŞİLYURT MAH CAMİİ NO:59 . ŞEREFLİKOÇHİSAR / ANKARA

ŞEREFLİKOÇHİSAR

EMEK MH.C.

EMEK MAHALLESİ KARAMOLLAUŞAĞI CADDE ŞEREFLİKOÇHİSAR / ANKARA

ŞEREFLİKOÇHİSAR

HINDILLI YAYLASI C.

YEŞİLOVA MAHALLESİ HINDILLI YAYLASI SOKAK ŞEREFLİKOÇHİSAR / ANKARA

ŞEREFLİKOÇHİSAR

YAZISÖĞÜT MH.C.

YAZI SÖĞÜT KÖYÜ

ŞEREFLİKOÇHİSAR

KÜÇÜKDAMLACIK MH.C.

KÜÇÜKDAMLACIK MAHALLESİ KÜÇÜKDAMLACIK KÜME EVLER NO: 12 ŞEREFLİKOÇHİSAR / ANKARA

ŞEREFLİKOÇHİSAR

LEVENT GEZGEN C.

TUZLA MAHALLESİ KALDIRIM CADDE ŞEREFLİKOÇHİSAR / ANKARA

YENİMAHALLE

AHMEDİ KUDDUSİ ÖMER EFENDİ C.

MEMLİK MAHALLESİ DERVİŞLER KONUT YAPI KOP. KÜME EVLER YENİMAHALLE / ANKARA

YENİMAHALLE

SERHAT KUBA MESCİDİ

SERHAT MAHALLESİ 1301 CADDE YENİMAHALLE / ANKARA

YENİMAHALLE

TCDD ANKARA DEMİRYOL FABRİKASI MESCİDİ

25 MART MAHALLESİ FATİH SULTAN MEHMET BULVARI KÜME EVLER YENİMAHALLE / ANKARA

YENİMAHALLE

BATIKENT MİMAR SİNAN C.

İLKYERLEŞİM MAH.1987/2 SOK NO 1 YENİMAHALLE/BATIKENT/ANKARA

YENİMAHALLE

MACUN MH.FETİH C.

MACUN KÖY KÜMEEVLERİ NO:88/1

YENİMAHALLE

YUVA MH.C.

YUVAKÖY MAHALLESİ YUVA KÖYÜ KÜME EVLER YENİMAHALLE / ANKARA

YENİMAHALLE

6.DURAK HACI BAKİ C.

RAGIPTÜZÜN CADDESİ GÜLCAN SOKAK NO:2 YENİMAHALLE / ANKARA

YENİMAHALLE

BATIKENT KARDELEN MH.C.

KARDELEN MAHALLESİ 2090 SOKAK YENİMAHALLE / ANKARA

YENİMAHALLE

DEMETEVLER AZİZİYE C.

DEMETEVLER 398. CADDE NO 19 YENİMEHALLE ANKARA

YENİMAHALLE

ÖZEVLER SULTAN VAHDEDDİN C.

ÖZEVLER MAH. 951. SOK. NO22 YENİMAHALLE ANKARA

YENİMAHALLE

YAKACIK ŞEYH ŞAMİL C.

YAKACIK MAH. KIRANDAĞI CAD. NO: 1, ŞEYH ŞAMİL CAMİİ, YENİMAHALLE/ANKARA

YENİMAHALLE

ASHABI KİRAM C.

ÇAMLICA MAHALLESİ 147 CADDE YENİMAHALLE / ANKARA

YENİMAHALLE

GAZİ MH.C.

GAZİ MAHALLESİ, ŞENOL CADDESİ , NO:25 YENİMAHALLE / ANKARA

YENİMAHALLE

KIRANDAĞ SİTESİ MESCİDİ

YAKACIK MAHALLESİ KIRANDAĞ CADDESİ KIRADAĞ SİTESİ MESCİDİ J BLOK GİRİŞ KAT YENİMAHALLE/ANKARA

YENİMAHALLE

EBRAR C.

ANKARA TURGUT MAHALLESİ 2285. SOKAK 2286. CADDE NO:8 YENİMAHALLE/ANKARA

YENİMAHALLE

İVEDİK ORGANİZE SANAYİ ORUÇGAZİ C.

İVEDİK ORG. SAN. HAS EMEK KOOP.İÇİ YENİMAHALLE ANKARA

YENİMAHALLE

BELEDİYE FİDANLIĞI C.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA DAİRE BAŞKANLIĞI İÇİ YENİMAHALLE ANKARA

YENİMAHALLE

NİYAZİYE C.

MEHMET AKİF ERSOY MAH. 277.SOK. NO/2 URANKENT / YENİMAHALLE / ANKARA

YENİMAHALLE

ÖZELİF SİTESİ C.

DEMETEVLER MAHALLESİ 357 CADDE YENİMAHALLE / ANKARA

YENİMAHALLE

BATIKENT İNÖNÜ MH.MERKEZ C.

BATIKENT İNÖNÜ MAH.3,CAD.65.SOKAK NO.15- YENİMAHALLE -ANKARA

YENİMAHALLE

HİSARCIKLIOĞLU BEŞTEPE C.

BEŞTEPE MAHALLESİ BEŞTEPE CADDE YENİMAHALLE / ANKARA

YENİMAHALLE

MACUN OTOBÜS İŞLETMESİ II BÖLGE C.

EGO 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MACUNKÖY YENİMAHALLE ANKARA

YENİMAHALLE

KARŞIYAKA OĞUZLAR C.

YEŞİLEVLER MAHALLESİ 506 CADDE YENİMAHALLE / ANKARA

YENİMAHALLE

DEMETEVLER C.

DEMETLALE MAHALLESİ 358 CADDE NO: 57 YENİMAHALLE / ANKARA

YENİMAHALLE

DEMETEVLER YARDIMSEVENLER C.

KARŞIYAKA MAHALLESİ İVEDİK CADDE YENİMAHALLE / ANKARA

YENİMAHALLE

İVEDİK MH.C.

İVEDİK MAHALLESİ KÜMEEVLER NO:107 YENİMAHALLE/ANKARA

YENİMAHALLE

KARŞIYAKA MENDERES ÇEŞMESİ C.

ÇİĞDEMTEPE MAHALLESİ 1095/6 SOKAK NO: 14 YENİMAHALLE / ANKARA

YENİMAHALLE

MESA VEYSEL KARANİ C.

YENİBATI MAHALLESİ 5 CADDE ŞEHİT MEHMET KOLCU SOK NO:21/1BATIKENT ANKARA
Memurlar.Net
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