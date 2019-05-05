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'Vekiller milyonluk araca biner' haberlerine yalanlama

-TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı: Kurumumuza yeni araç satın alınması söz konusu olmayıp; yapılan işlem, zaten var olan kiralık araçların kiralama süresinin sona ermesi sebebiyle aynı niteliklerde ve aynı sayıda aracın 2 yıllığına tekrar kiralanmasından ibarettir. Üstü örtülü araç satın alındığı iddiası yalandır; haberlerde geçen araç sayısı yalandır; tek bir marka araç alındığı iddiası yalandır; kiralanan araçların motor hacmine ilişkin iddia yalandır
 05 Mayıs 2019 17:00
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'Vekiller milyonluk araca biner' haberlerine yalanlama

TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı, Meclise yeni araç satın alınmasının söz konusu olmadığını, var olan kiralık araçların kiralama süresinin sona ermesi nedeniyle aynı niteliklerde ve aynı sayıda aracın 2 yıllığına tekrar kiralandığını bildirdi.

TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı, bazı internet siteleri ve gazetelerde yayımlanan "Vekiller milyonluk araca böyle biner" başlıklı haberlere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Taşıt Kanunu'nun 4. maddesi ile kanuna ekli 1 sayılı cetvelde "emirlerine ve zatlarına binek otomobili verilenler" arasında sayılan TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, siyasi parti grup başkanvekilleri ve ihtisas komisyonu başkanlarının kullanımına tahsis edilen araçların, 2009'dan itibaren ihale usulüyle kiralama yapılarak temin edildiği anımsatıldı.

Bu çerçevede yapılan bir önceki ihaleyle kiralanan araçların süresinin 30 Nisan 2019'da sona erdiğine işaret edilen açıklamada, TBMM tarafından 14 Aralık 2018'de Kamu İhale Bülteni'nde ilana çıkıldığı, 1 Şubat 2019'da, 1 Mayıs 2019-30 Nisan 2021 tarihlerini kapsayan 24 aylık zaman dilimi için "Sürücüsüz Araç Kiralama" ihalesi gerçekleştirildiği bildirildi.

Bu ihalenin, 7 Şubat 2019 tarihinde alınan ihale komisyonu kararıyla yaklaşık maliyetin altında bir bedelle sonuçlandırıldığına dikkati çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İhale sürecinde kurumumuzca yapılan tüm işlemler Kamu İhale Kanunu ile Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine uygun şekilde ve herhangi bir kamu zararına sebebiyet verilmeksizin yürütülmüştür. Bu kapsamda haberlerin içeriğinde bahsi geçen kiralık araçlar 14 Aralık 2018 ilan tarihli ihale üzerine kurumumuza teslim edilen araçlardır. Dolayısıyla haberlerin bir kısmında araçların piyasadaki satın alma fiyatından söz edilmek suretiyle uyandırılmaya çalışılan intibaın aksine kurumumuza yeni araç satın alınması söz konusu olmayıp; yapılan işlem, zaten var olan kiralık araçların kiralama süresinin sona ermesi sebebiyle aynı niteliklerde ve aynı sayıda aracın 2 yıllığına tekrar kiralanmasından ibarettir. Araçların sayısı haberlerin bir kısmının içeriğinde iddia edildiği gibi 80 olmayıp, 66'dır. 66 aracın tamamı haberlerde görsellerine yer verilen markaya ait değildir. Haberlerin bir kısmında belirtilmiş olan araçların motor hacminin 4.0 veya 3.0 olduğu bilgisi de gerçeği yansıtmamakta olup, araçlar 2.0 motor hacmine sahiptir. Üstü örtülü araç satın alındığı iddiası yalandır; haberlerde geçen araç sayısı yalandır; tek bir marka araç alındığı iddiası yalandır; kiralanan araçların motor hacmine ilişkin iddia yalandır. "

- "Hukuki yollara başvurulacak"

Açıklamada, yayınlanan haberlerin gerçekleri yansıtmadığı, toplumda yanlış algı oluşmasına sebep olacak içerik taşıdığı kaydedilerek, "Milletin Meclisini karalamak için, gerçekleri çarpıtan, olmayan hususları varmış gibi gösteren, hiçbir şey bulamadığı noktada yalan uyduran bir anlayışın derdinin habercilik olmadığı, milletin Meclisine karşı anlaşılması zor derecede onulmaz bir kin besledikleri ortadadır. Bahsi geçen haberlerle ilgili hukuki yollara başvurulacaktır." ifadesi kullanıldı.

Anadolu Ajansı
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