Barakada çıkan yangını 'TOMA' söndürdü
Kastamonu'da inşaat işçilerinin kaldığı konteynerde çıkan yangın "TOMA" ile söndürüldü
|05 Mayıs 2019 17:04
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Kastamonu'da çıkan yangına polis ekipleri "TOMA" ile müdahale etti.
Kuzeykent Mahallesi, Ufo İş Merkezi mevkisinde, inşaat işçilerinin kaldığı konteynerde yangın çıktı.
Yangının Kuzeykent Emniyet Müdürlüğü binasına yakın bir alanda çıkması nedeniyle polis ekipleri tarafından yangına, toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) ile müdahale edildi.
TOMA'nın yangını söndürmesinin ardından itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı.
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