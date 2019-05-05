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Ramazan ayının gelişi esnafın yüzünü güldürdü

On bir ayın sultanı olan mübarek Ramazan ayının gelişi il birlikte vatandaşı alışveriş heyecanı sardı.
 05 Mayıs 2019 17:08
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Ramazan ayının gelişi esnafın yüzünü güldürdü

On bir ayın sultanı olan mübarek Ramazan ayının gelişi il birlikte vatandaşı alışveriş heyecanı sardı.

Şanlıurfa'nın sınır ilçesi olan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde mübarek Ramazan ayının gelişi ile birlikte vatandaşta alışveriş telaşı başladı. Özellikle gıda ve manav reyonlarında yoğun alışveriş yapıldığı gözlemlendi. Vatandaş özelikle Şanlıurfa yöresinin vazgeçilmez sebzesi olan yeşil isota talep yoğun olduğu gözlemlendi. Tatlıcılar ise akşam gelmeden tatlı işlerini bitirip paketleme işlemlerine başladıkları gözlemlendi.

Ramazan ayını gelişi ile birlikte esnafta hareketliliğin oluştuğunu dile getiren İsmail Tatar, "Ramazan ayının gelişi ile birlikte alış verişte hareketlilik oluştu. İnşallah Ramazan'ın bereketi bütün esnafın yüzünü güldürür" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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