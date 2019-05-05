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Kaçak avlanan 7 kişiye 11 bin TL para cezası

Malatya'nın Arguvan ilçesinde usulsüz bir şekilde balık avlayan 7 kişiye 11 bin TL para cezası kesildi.
 05 Mayıs 2019 17:12
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Kaçak avlanan 7 kişiye 11 bin TL para cezası

Malatya'nın Arguvan ilçesinde usulsüz bir şekilde balık avlayan 7 kişiye 11 bin TL para cezası kesildi.

Edinilen bilgilere göre, Arguvan ilçesinde bulunan Karakaya Baraj Göletinde serpme ağ, yaba ve dirgenle gölet kenarında usulsüz sazan balığı avlayan 7 şahıs Jandarma ile Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerince suçüstü yakalandı.

Av yasağını delen 7 kişiye toplam 11 bin 445 TL idari para cezası uygulandı.

İhlas Haber Ajansı
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