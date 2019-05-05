Belediye Başkanı: Bahane yok, iş var
|05 Mayıs 2019 17:13
|Yazdır
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, "Mazeret, bahane, şikayet kelimelerini sözlükten çıkarıyoruz, bu üç kelimenin yerine plan, program ve koordinasyon kelimelerini koyuyoruz. Bu 3 kelimeyi uygularsak kimse karşımızda duramaz" dedi.
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, hafta sonunda ilçe belediye başkanları ve AK Parti İlçe Yönetim Kurulları ile bir araya geldi. Çaybaşı, Korgan, Fatsa, Ünye, Perşembe Belediye Başkanları ve AK Parti İlçe Başkanlarını Ordu Büyükşehir Belediyesinde ağırlayan Başkan Güler, kendilerini yoğun bir dönem beklediğini söyledi. Ordululara söz verdikleri projeleri gerçekleştirmek için planlı, programlı ve koordinasyon eşliğinde başarılı bir çalışma dönemi geçirmeleri gerektiğine dikkat çeken Güler, "Biten işin hesabı kolay verilir. Bu sebeple 3 kelimeyi sözlüğümüzden çıkarıyoruz: mazeret, bahane, şikayet. Bu kelimeleri artık kullanmıyoruz. Bunların yerine 3 kelime koyuyoruz: Plan, program, koordinasyon. Bu 3 kelimeyi uygularsak kimse karşımızda duramaz" dedi.
İlçe Belediyelerinin projelerine gereken desteğin verileceğini ifade eden Güler, "Ben her türlü desteğe hazırım, yatırım ve projeleri gerçekleştirmek için ne gerekiyorsa yapmaya hazırım" diye konuştu.
Çaybaşı Belediye Başkanı Hüseyin Semiz, Korgan Belediye Başkanı Tuncay Kiraz, Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı ve Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'e ilgi ve destekleri için teşekkür ettiler.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Fahrettun Altun'dan 'ramazan' paylaşımı
05 Mayıs 2019 18:16
|Bakan Akar ve komutanlardan taziye ziyareti
05 Mayıs 2019 17:43
|Ak Parti'li Yavuz: Tüm iddialarımız nettir
05 Mayıs 2019 17:34
|Cumhurbaşkanı, şehit babasıyla telefonda görüştü
05 Mayıs 2019 17:16
|'Vekiller milyonluk araca biner' haberlerine yalanlama
05 Mayıs 2019 17:00
|Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Ramazan' paylaşımı
05 Mayıs 2019 16:19
|İmamoğlu, 'İstanbul Gönüllüleriyle' bir araya geldi
05 Mayıs 2019 16:17
|AK Partili Yavuz: YSK'ya ek dilekçe vereceğiz
05 Mayıs 2019 15:39
|Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye
05 Mayıs 2019 15:01
|Albayrak: İsrail'in AA'ya gerçekleştirdiği saldırıyı kınıyorum
05 Mayıs 2019 15:00