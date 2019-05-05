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Şehit eşinden hainlere tokat gibi yanıt

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK'nın havan saldırısı sonucu şehit olan 3 askerden biri olan Piyade Sözleşmeli Er Servet Akkuş için memleketi Afyonkarahisar'da tören düzenlendi.
 05 Mayıs 2019 17:23
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Şehit eşinden hainlere tokat gibi yanıt

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK'nın havan saldırısı sonucu şehit olan 3 askerden biri olan Piyade Sözleşmeli Er Servet Akkuş için memleketi Afyonkarahisar'da tören düzenlendi. Eşinin tabutuna sarılan şehidin eşi Hacer Akkuş, "Sizi sevindirmeyeceğim. Bir aslanım daha var" diyerek gözyaşı döktü.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki hain saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Servet Akkuş için Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesindeki Çalışlar köyünde tören düzenlendi. Tören öncesi şehidin naaşı eşinin kaldığı eve getirildi. Burada eşi ile yakınlarından helallik alınmasının ardından şehit Akkuş, baba ocağına getirildi. Baba Zafer ve anne Ayşe Akkuş'un güçlükle ayakta durduğu gözlenirken, okunan duaların ardından Akkuş'un naaşı sevenlerinin omuzlarında tören alanına getirildi. Şehidin 3 aylık bebeği Bora Efe de babasının aldığı askeri üniformayı giyerek cenazeye katıldı.

"Hiçbir zaman bu ülkeyi bölemeyeceksiniz"

Eşinin ay yıldızlı bayrağa sarılı tabutuna tekrar sarılan Hacer Akkuş, töreni görüntüleyen kameralara yönelerek hainlere tokat gibi cevap verdi. Hacer Akkuş, bir aslan daha yetiştirdiğini ve teröristleri sevindirmeyeceğini belirterek, "Şehitler ölmez vatan bölünmez. Hiçbir zaman bu ülkeyi bölemeyeceksiniz. Bir aslanımı yitirdim, bir aslan daha büyütüyorum. Aslanım bir tane daha aslan bıraktı öyle gitti. Sizi hiçbir zaman güldürmeyeceğiz, gülmeyeceksiniz. Bizim bir tanemiz giderse bin tanemiz gelir. Allah büyük, bizim canımız yandı, senin de canın yanacak inşallah" dedi.

Acılı eşin sözleri tören alanında bulunan herkesi duygulandırırken, tabutun başında bekleyen askerlerin de ağladığı gözlendi.
İhlas Haber Ajansı
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