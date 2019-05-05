Konya şehidini son yolculuğuna uğurladı
|05 Mayıs 2019 17:26
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Hakkari'nin Derecik ilçesi Biz Tepe (Yeşilova) üs bölgesine PKK/PYD'li teröristler tarafından düzenlenen saldırı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ethem Barış, memleketi Konya'nın Ilgın ilçesinde dualarla defnedildi.
Hakkari'nin Derecik ilçesi Irak sınırında bulunan Biz Tepe (Yeşilova) üs bölgesine PKK/PYD'li teröristler tarafından düzenlenen havan ve roket saldırısı sonucu 3 asker şehit olmuş, 1 asker yaralanmıştı. Saldırıda şehit olan Sözleşmeli Onbaşı Mehmet Erdoğan, Piyade Sözleşmeli Er Ethem Barış ve Piyade Sözleşmeli Er Servet Akkuş'un cenazeleri Hakkari'de düzenlenen askeri törenin ardından memleketlerine gönderildi. Piyade Sözleşmeli Er Ethem Barış'ın naaşı da memleketi Konya'nın Ilgın ilçesine getirildi. Nişanlı olduğu ve Ramazan Bayramı'ndan sonra evlilik planı yaptığı öğrenilen şehidin naaşı, Argıthanı Mahallesi'ndeki baba ocağına getirilerek helallik alındı. Şehidin cenazesi daha sonra cenaze namazı için pazar alanına getirildi. Şehidin annesi Gönül Barış, babası Memiş Barış, nişanlısı ve yakınları güçlükle ayakta durabildi. Şehidin özgeçmişinin okunmasının ardından naaşı, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları ve dualarla Torun Mezarlığı'na defnedildi.
Cenaze törenine şehidin yakınları, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 3. Jet Ana Üs ve Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Fidan Yüksel, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, askeri ve sivil erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.
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