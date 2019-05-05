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14 yaşındaki kızı bıçaklamıştı, tutuklandı

Kayseri'de ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılan ortaokul öğrencisini bıçakladıktan sonra Kırşehir'de sazlık alana bırakarak kaçtığı ileri sürülen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı
 05 Mayıs 2019 17:38
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14 yaşındaki kızı bıçaklamıştı, tutuklandı

Kayseri'de ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılan ortaokul öğrencisini bıçakladıktan sonra Kırşehir'de sazlık alana bırakarak kaçtığı iddia edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Mucur ilçesine bağlı Kurugöl köyü yakınlarındaki sazlık alanda ortaokul öğrencisi Z.G'nin (14) yaralı halde bulunmasının ardından Kırşehir Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu İstanbul'da yakalanan şüpheli N.Ö, Kırşehir'e getirildi.

Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen N.Ö, Mucur Adliyesine götürüldü.

Zanlı N.Ö, çıkarıldığı mahkemece "cinsel istismar" ve "kesici aletle yaralama" suçlamalarıyla tutuklandı.

Kayseri'de ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılan 14 yaşındaki Z.G, 1 Mayıs Çarşamba günü Kırşehir'in Mucur ilçesine bağlı Kurugöl köyü yakınlarında sazlık alanda bıçakla yaralanmış halde bulunmuş, olayın failinin yakalanması için çalışma başlatılmış, İstanbul'a kaçan şüpheli yakalanmıştı.
Anadolu Ajansı
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