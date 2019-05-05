Bakan Akar ve komutanlardan taziye ziyareti
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları ile Suriye'de PKK/YPG'li teröristlerin saldırısında şehit düşen Piyade Deniz Yüzbaşı Celaleddin Özdemir'in ailesine başsağlığı ziyaretinde bulundu
|05 Mayıs 2019 17:43
|Yazdır
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) komuta kademesi ile Suriye'de PKK/YPG'li teröristlerin saldırısında şehit düşen Piyade Deniz Yüzbaşı Celaleddin Özdemir'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Akar ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, şehidin ailesinin yaşadığı Çankaya'nın Oran semtindeki lojmanlara gelerek başsağlığı dileklerini iletti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Ak Parti'li Yavuz: Tüm iddialarımız nettir
05 Mayıs 2019 17:34
|Cumhurbaşkanı, şehit babasıyla telefonda görüştü
05 Mayıs 2019 17:16
|Belediye Başkanı: Bahane yok, iş var
05 Mayıs 2019 17:13
|'Vekiller milyonluk araca biner' haberlerine yalanlama
05 Mayıs 2019 17:00
|Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Ramazan' paylaşımı
05 Mayıs 2019 16:19
|İmamoğlu, 'İstanbul Gönüllüleriyle' bir araya geldi
05 Mayıs 2019 16:17
|AK Partili Yavuz: YSK'ya ek dilekçe vereceğiz
05 Mayıs 2019 15:39
|Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye
05 Mayıs 2019 15:01
|Albayrak: İsrail'in AA'ya gerçekleştirdiği saldırıyı kınıyorum
05 Mayıs 2019 15:00
|Bahçeli: İstanbul'da seçimin yenilenmesinden yanayız
05 Mayıs 2019 13:46