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Safranbolu'da hafta sonu yoğunluğu

Karabük'ün tarihi konaklarıyla ünlü ilçesi Safranbolu'yu, hafta sonu yerli ve yabancı yaklaşık 20 bin turist ziyaret etti- Kaymakam Fatih Ürkmezer:- "Safranbolu'yu, bütün yerli ve yabancı turistlerin gelip yaşamalarını, konaklamalarını, doğal, kültürel, tarihi güzelliklerini yaşamalarını istiyoruz"
 05 Mayıs 2019 17:48
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Safranbolu'da hafta sonu yoğunluğu

UNESCO tarafından dünyada en iyi korunan ilk 20 kent arasında gösterilen Karabük'ün tarihi konaklarıyla ünlü ilçesi Safranbolu, hafta sonu yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı.

Osmanlı dönemden kalma han, hamam, konak, çeşme, cami ve köprüleriyle açık hava müzesini andıran Dünya Miras Listesi'nde ki Safranbolu, Türkiye'nin kültür turizmindeki en önemli durakları arasında yer alıyor.

AA muhabirinin Safranbolu Turizm Danışma Bürosu'ndan aldığı bilgilere göre, 4 bin yatak kapasitesinin bulunduğu ilçeye hafta sonu başta İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Bursa ve Eskişehir gibi iller ile Tayvan, Japonya, Almanya, Güney Kore, Çin, Fransa, Avustralya, ABD, İtalya ve Kanada'dan yaklaşık 20 bin turist geldi.

Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin yılın her mevsimi yerli ve yabancı misafirleri ağırladığını, özellikle ilkbahar ve sonbaharda yoğunluğun üst seviyeye ulaştığını söyledi.

İlçenin geçen hafta ve bu hafta turistlerin akınına uğradığını dile getiren Ürkmezer, her yıl Safranbolu'ya gelen turist sayısında artış yaşandığını ifade etti.

Hedeflerinin yılda 1,5 milyon turist olduğunun altını çizen Ürkmezer, "Dünya Miras Kenti, korumacılığın başkenti olan Safranbolu'yu, bütün yerli ve yabancı turistlerin gelip yaşamalarını, konaklamalarını, doğal, kültürel, tarihi güzelliklerini yaşamalarını istiyoruz. Bu amaçla tanıtımlar yapıyoruz. Elimizden geldiğince bu tanıtımları artırarak yapacağız." diye konuştu.

Yerli ve yabancı misafirleri en iyi şekilde ağırlamak için çalışmalar yaptıklarını belirten Ürkmezer, "İlçemize gelen her misafirimizin burada en az 3 gün konaklamalarını sağlamak için çabalıyoruz. Bunu başarmaya başladığımızı da düşünüyorum. Özellikle son iki haftadır ilçemize turist akını oluyor. Gelip konaklıyorlar. Otellerde yer bulmak zor oluyor." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı
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