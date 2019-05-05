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Muğla'da zırhlı polis aracı devrildi: 2 yaralı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde devrilen zırhlı polis aracındaki 2 özel harekat polisi yaralandı.
 05 Mayıs 2019 17:53
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Muğla'da zırhlı polis aracı devrildi: 2 yaralı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde devrilen zırhlı polis aracındaki 2 özel harekat polisi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Beldibi Mahallesi Seyir Tepesi mevkisinde 06 AA 4956 plakalı zırhlı polis aracı, refüje devrildi.

Kazada, araçtaki 2 özel harekat polisi yaralandı.

Marmaris Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı polislerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Anadolu Ajansı
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