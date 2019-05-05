Kırmızı karıncalar 'yeni görev yerlerine' taşındı

Amasya'da, zararlı böceklerle biyolojik mücadelede kullanılan yüz binlerce kırmızı karınca, doğal yaşam alanlarından alınarak kilometrelerce uzaktaki başka ormanlık alana nakledildi.

Amasya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yerleri önceden tespit edilen ve ağaçlara zarar veren böceklerle mücadelede kullanılan kırmızı karıncalara ulaşmak amacıyla gece yarısından sonra doğal yaşam alanları olan 900 metre rakımlı merkeze bağlı Kuzgeçe köyü bölgesine hareket etti.

Taşıyacakları bölgede koloninin devamı için "kraliçe karınca"lara gereksinim duyan ekipler, avuçladıkları toprakta binlerce karınca arasından büyüklüğü ve rengiyle diğerlerinden ayrılan "kraliçe karınca"ları belirleyip aldı.

Yeteri kadar alınan "kraliçeler"in, içinde binlerce karınca bulunan kutulara konulmasının ardından ekipler, karıncaları yeni yaşam alanlarına taşımak için tekrar yola çıktı.

"Kraliçe karınca" ve diğer karıncaların kolonide bulunduğu anı yakalamak için gece yarısından sonra başladıkları nakil çalışmalarını sabahın ilk ışıklarına kadar sürdüren ekipler, karıncaları, aldıkları yerin 25 kilometre uzağındaki 500 metre rakımlı Kale mevkisinde kızılçam ormanı bulunan alana götürüp yeni yuvalarına yerleştirdi.

Rakım farkı ve yaşam koşulları gözetilerek nakli gerçekleştirilen 3 karınca kolonisine bulundukları çevreye alışmaları için 15 gün boyunca şeker takviyesi gerçekleştirilecek.

"Kraliçe karıncayı taşıyamazsak koloni yok olur"

Amasya Orman Bölge Müdürlüğü Merkez işletme Şefi Birol Yol, ekip arkadaşlarına yaptıkları işin önemini anlatarak, bazı ormanlık alanlarda oluşan zararlı böceklerle biyolojik mücadele için karınca kolonilerinden nakil yaptıklarını söyledi.

Taşıma esnasında en önemli konunun, "kraliçe karınca"lardan en az 2'sini koloniye götürmek olduğunu vurgulayan Yol, "Bir kolonide yaklaşık 300 bin karınca oluyor." dedi.

Biyolojik mücadeleyi yapan, zararlı böceklerin larvalarını, yumurtalarını, erginlerini yiyenlerin işçi karıncalar olduğuna işaret eden Yol, "Ama en önemlisi kraliçe karıncalar. Eğer yeni oluşturduğumuz koloniye kraliçe karıncayı taşıyamazsak koloni yok olur." ifadesini kullandı.

Yol, mesai arkadaşlarına duyarlı davrandıkları için teşekkür ederek, doğada zararlı böceklerle bile mücadele ederken biyolojik unsurlardan vazgeçilmemesi gerektiğini kaydetti.