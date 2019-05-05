Fahrettin Altun'dan 'ramazan' paylaşımı
|05 Mayıs 2019 18:16
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, ramazanın sadece bir zaman dilimi değil, varlığını tüm dünyada hissettiren derin bir dini tecrübe, zengin bir kültürel pratik, sosyal bir iletişim, etkileşim, dayanışma ve yardımlaşma ağı olduğunu bildirdi.
Altun, ramazan dolayısıyla Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Ramazan sadece bir zaman dilimi değil, varlığını tüm dünyada hissettiren derin bir dini tecrübe, zengin bir kültürel pratik, sosyal bir iletişim, etkileşim, dayanışma ve yardımlaşma ağıdır. İslam'ın temel ibadetlerinden biri olan oruca ev sahipliği yapan müstesna bir zaman dilimi olan ramazan hem bireyler hem de toplum için bedensel ve ruhsal birçok arınma deneyimine zemin teşkil eder. Ramazan aynı zamanda 'modern zamanlar'a alternatif bir zaman tasavvuru, tüketimcilik ideolojisine alternatif bir kanaat ekonomisidir. İnşallah bu ramazan hem milletimiz hem de İslam alemi için hakkıyla idrak edilen bereketli bir ramazan olur."
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