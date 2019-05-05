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Göksu Çayına düşen 9 yaşındaki çocuk kayboldu
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde oyun oynadığı sırada Göksu Çayına düşen çocuk kayboldu.
|05 Mayıs 2019 18:19
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde oyun oynadığı sırada Göksu Çayına düşen çocuk kayboldu.
Alınan bilgiye göre, Gölbaşı-Malatya kara yolunun 15'inci kilometresinde Göksu Çayı yakınında ailesiyle piknik yapan 9 yaşındaki Yusuf Topal, oyun oynadığı sırada Göksu Çayına düştü.
Ailenin durumu polis ve itfaiyeye bildirmesi üzerine olay yerine Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü, itfaiye ile İl Emniyet Müdürlüğü polis dalgıç ekipleri sevk edildi.
Topal'ın bulunması için ekiplerce başlatılan arama çalışmaları sürüyor.
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