Fatih Altaylı'dan 'Soylu' iddiası
|05 Mayıs 2019 18:24
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Habertürk yazarı Fatih Altaylı'nın 'Kime yediriyorsunuz bunları!' başlıklı yazısında Tabii ki ilk sorum "İstanbul Seçimi tekrarlanırsa Binali Bey'in aday olmayacağı ve onun yerine sizin aday olacağınız dedikodusu doğru mu?' diye sordum. 'Hayır doğru değil' dedi" diye yazdı.
"Binali Bey olacaktır ve biz de bütün gücümüzle onu destekleyeceğiz"
Altaylı, "İstanbul'da seçim tekrarlanırsa AK Parti'nin adayı Binali Bey olacak. Kesin' dedi. Israr ettim. 'Kesin olmasa kesin demem. Adayımız Binali Bey olacaktır ve biz de bütün gücümüzle onu destekleyeceğiz' dedi" diye aktardı.
"İstanbul seçimlerinin tekrarlanacağını düşünüyor"
Altaylı, "Bakan Süleyman Soylu'nun tavrından anladığım İstanbul seçimlerinin tekrarlanacağını düşünüyor" diye konuştu.
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