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'Kim taş üzerine taş koyarsa onun yanında oluruz'

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, bu kent için hangi partiden olursa olsun kim taş üzerine taş koyarsa yanında olacaklarını belirterek, "Ama kim de bu kente zarar vermeye çalışırsa, bu kenti kutuplaştırmaya çalışıp, çatıştırma ortamına götürürse de devlet ona müsaade etmez" dedi.
 05 Mayıs 2019 18:35
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'Kim taş üzerine taş koyarsa onun yanında oluruz'

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, bu kent için hangi partiden olursa olsun kim taş üzerine taş koyarsa yanında olacaklarını belirterek, "Ama kim de bu kente zarar vermeye çalışırsa, bu kenti kutuplaştırmaya çalışıp, çatıştırma ortamına götürürse de devlet ona müsaade etmez" dedi.

Gazetecilerle bir araya gelen Vali Mehmet Emin Bilmez, belediyenin borcu konusuna değindi. Belediyenin yeni yönetiminin daha seçimin ilk günü bir karalama üzerine, bir çatışma üzerine işe başlanmasının ilin valisi olarak kendisini de üzdüğünü ifade eden Vali Bilmez, Van'da yaşayan herkesin geçmiş süreci çok iyi bildiğini söyledi. Bilmez, "Ben Türkiye'de kayyum atanan bütün belediyelerin kayyum sürecini takip ettim. Kayyum atanan belediyeler arasında en ciddi borcu bulunan belediye, Van Büyükşehir Belediyesiydi. Hem kamu kurumlarına, hem esnafa ciddi borcu olan, personel maaşlarını zar zor ödeyen bir belediyeydi. Piyasaya olan borçları ödendi, devlete olan borçlarının çoğu yapılandırıldı. O zaman da deprem tazminatları diye belediyeyi davalara muhatap bıraktılar. En son ben ayrılırken belediye toplam 35 milyon tazminata mahkum edildi. Bu süre zarfında hem sigorta, hem de vergi borçları yapılandırıldı. Devlet Su İşlerinin yaptığı işler uzun vadede yapılandırıldı, elektrik borçları 150 milyondu, bunlar yapılandırıldı. Faizleri ile birlikte belediyenin borcu 1 milyar 121 milyondu" dedi.

Belediyenin icraatları tartışmaya açılacaksa da en son açılması gereken konunun borç konusu olması gerektiğini belirten Vali Mehmet Emin Bilmez, "Maalesef bunun da buradan değil, daha yukarıdan gelenlerin tazyikiyle yapıldığını da biliyoruz. Yoksa Van halkı, yaşanan süreci biliyor. Onlar bunda ısrar edip 40'a yakan billboarda borçları asınca, biz de buna karşı bir açıklamayla kamuoyunu bilgilendirdik. Ama bizim de, onların da yapması kent açısından çok güzel bir görüntü değil, ama başka türlü de yapacak bir şeyimiz yoktu. Her şey ortada, hesap kitaplar da ellerinde. İsterlerse incelerler, yanlış varsa da düzeltirler. Biz geçen dönem temeli atılan, faydalı gördüğümüz her işi aynen devam ettirdik. Yani bir Fidanlık Parkı bu kent için gerekliydi, kronikleşmiş ciddi bir problemdi. Bunun temelini HDP attı demedik ve o cenazeyi biz kaldırdık, kaldırmaya çalıştık. Birinci etapla ilgili mahkeme süreci var, devam ettiğinden dolayı oraya karışmadık. Bu kent için hangi partiden olursa olsun, kim taş üzerine taş koyarsa biz onun yanında oluruz. Ama kim de bu kente zarar vermeye çalışırsa, bu kenti kutuplaştırmaya çalışıp, çatıştırma ortamına götürürse de devlet, ona müsaade etmez" şeklinde konuştu.

Toplantı, karşılıklı soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.
İhlas Haber Ajansı
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