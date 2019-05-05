Ankara'da şehit cenazesinde 34 kişi gözaltına alındı
|05 Mayıs 2019 18:41
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Suriye'de PKK/YPG'li teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Deniz Yüzbaşı Celaleddin Özdemir için Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde düzenlenen cenaze töreni öncesinde durumlarından şüphelenilen 34 kişi gözaltına alındı.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehit Deniz Yüzbaşı Celaleddin Özdemir'in cenaze töreni için namazın kılınacağı Ahmet Hamdi Akseki Camii etrafında geniş güvenlik tedbiri aldı. Cami çevresinde barikat oluşturan polis ekipleri, alana yaklaşan sivil araçların sürücülerini cami etrafından uzaklaştırdı.
Tören öncesinde cenazeye katılmak için camiye gelen 34 kişi polisin dikkatini çekti. Provokatif eylem yapabileceği değerlendirilen grup gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, karakola götürülen 34 kişiden 22'sinin, daha önceden çeşitli suçlardan kaydının bulunduğu belirlendi.
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