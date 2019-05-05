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Şırnak'ta PKK'lı teröristlerle çatışma: 2 asker yaralı

Şırnak'ın Görmeç köyü kırsalında, güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada, 2 asker yaralandı.
 05 Mayıs 2019 18:46
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Şırnak'ta PKK'lı teröristlerle çatışma: 2 asker yaralı

Şırnak'ın Görmeç köyü kırsalında, güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada, 2 asker yaralandı.

Merkeze bağlı Görmeç köyü kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenleyen güvenlik güçleri, bir grup terörist tespit etti.

Teröristlerin, güvenlik güçlerinin 'Teslim ol' çağrılarına ateş açarak, karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı.

Çatışmada, 2 asker yaralandı. Yaralı askerler, hastaneye götürülerek, tedaviye alındı.

Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgedeki operasyonun sürdürüldüğü belirtildi.

DHA
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