1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Burdur'da otomobille cip çarpıştı: 2'si turist 6 yaralı

Burdur'un Yeşilova ilçesinde otomobille cipin kafa kafaya çarpışması sonucu 2'si Güney Koreli turist 6 kişi yaralandı.
 05 Mayıs 2019 18:56
Yazdır
Burdur'da otomobille cip çarpıştı: 2'si turist 6 yaralı

Kaza, saat 15.30 sıralarında Denizli- Yeşilova yolu Salda köyü yol ayrımı yakınlarında meydana geldi. Hüseyin Onur Ateş yönetimindeki 34 DNC 74 plakalı otomobille Zeliha Oruç yönetimindeki 20 AAU 886 plakalı cip, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kafa kafaya çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Hüseyin Onur Ateş, diğer aracın sürücüsü Zeliha Oruç ve aynı araçta bulunan oğlu Arda Oruç ile Nesrin Buluş, Güney Koreli turistler Yumi Jeon ve Sunnwoo Lee yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından kaldırıldıkları hastanelerde tedaviye alındı. Zeliha Oruç'un Denizli'de öğretmen, Nesrin Buluş'un da Pamukkale Üniversitesi'nde biyolog olarak görev yaptığı belirtildi. Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Trabzon'da 10 milyon TL değerinde eroin ele geçirildi
05 Mayıs 2019 18:31		 Göksu Çayına düşen 9 yaşındaki çocuk kayboldu
05 Mayıs 2019 18:19
Muğla'da zırhlı polis aracı devrildi: 2 yaralı
05 Mayıs 2019 17:53		 Karnına saplanan zıpkınla hastaneye kaldırıldı
05 Mayıs 2019 16:40
Kızının tacize uğradığını öğrenen baba emekli polisi vurdu
05 Mayıs 2019 16:00		 Foseptik çukuruna düşen 5 yaşındaki çocuk öldü
05 Mayıs 2019 15:33
Lise öğrencisi denizde boğulma tehlikesi geçirdi
05 Mayıs 2019 15:12		 Traktör römorku işçilerin üzerine devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
05 Mayıs 2019 14:43
Mülteciye işkence eden 2 kişi tutuklandı
05 Mayıs 2019 14:25		 Denizli'de zimmetine para geçiren memur tutuklandı
05 Mayıs 2019 14:01
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:42 - D vitamini düzeyi normal olanlarda astım sıklığı azalıyor19:30 - Uzmanlardan 'üç öğün iftar' önerisi19:16 - Ramazan öncesinde İdlib'ten göçler yaşanıyor19:11 - Otomotiv ihracatı nisanda 2,6 milyar dolar oldu19:06 - Burdur Gölü'ne dikkati çekmek için kitap okudular19:01 - Yabancı öğrenciler model İHA yaptı18:56 - Burdur'da otomobille cip çarpıştı: 2'si turist 6 yaralı18:51 - Ertuğrul Özkök: Siyaset ciddiyetini kaybetti18:46 - Şırnak'ta PKK'lı teröristlerle çatışma: 2 asker yaralı18:41 - Ankara'da şehit cenazesinde 34 kişi gözaltına alındı
18:35 - 'Kim taş üzerine taş koyarsa onun yanında oluruz'18:31 - Trabzon'da 10 milyon TL değerinde eroin ele geçirildi18:27 - İstanbul'un 30 camisinde enderun geleneği yaşatılacak18:24 - Fatih Altaylı'dan 'Soylu' iddiası18:23 - Kalp krizi geçiren uzman çavuşa hüzünlü uğurlama18:19 - Göksu Çayına düşen 9 yaşındaki çocuk kayboldu18:16 - Fahrettin Altun'dan 'ramazan' paylaşımı18:12 - Kırmızı karıncalar 'yeni görev yerlerine' taşındı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Büyük Çamlıca Camii açıldı. Ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
ALES/1 sona erdi... Soruları değerlendiriyoruz
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
'Beni bırakın askerlerimizi tedavi edin'
Hakim ile savcının nikahını avukat belediye başkanı kıydı
8 yıl memuriyeti olan memurun, eş ve çocuklarına aylık bağlanır mı?
Emniyet, görevde yükselme sınavı açacak
FETÖ'cü subay itirafçı oldu örgütteki ahlaksızlığı anlattı
'Bir adaydan alınıp bir adaya verilebilir gibi bir sonuç yok'
Polislerden eli öpülecek davranış
İlçe seçim kurulları kaymakamlık listelerini YSK'ya göndermedi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kadına bayan diyen yazar 1
hercai 1
Cahil kelimeler 1
büyük çamlıca camisi 6
evde oturmayı sevmeyen insan 2
hakan muhafız 4
oltan karakullukçu 2
yazılı 2
poker face 5
Uzak durmak 1
SON İLANLAR
İTÜ, sözleşmeli bilişim personel alım ilanı
Bursa Burfaş 2 İşçi Alacak
Edirne Keşan Belediyesi 2 İşçi Alacak
Çanakkale Bayramiç Belediyesi 1 İşçi Alacak
Antalya Büyükşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
Aydın Dibel Personel Hizmetleri 1 İşçi Alacak
İzmir Bergama SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 2 İşçi Alacak
Afyonkarahisar İl Özel İdaresi 53 İşçi Alacak
Aydın Koçarlı Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam