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Yabancı öğrenciler model İHA yaptı

Kayseri'de faaliyet gösteren Medeniyetin Burçları Derneğince düzenlenen Bilim ve Teknoloji Kursu kapsamında yaklaşık 40 yabancı öğrenci, yaptıkları model insansız hava aracını (İHA) uçurdu.
 05 Mayıs 2019 19:01
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Yabancı öğrenciler model İHA yaptı

Kayseri'de faaliyet gösteren Medeniyetin Burçları Derneğince düzenlenen Bilim ve Teknoloji Kursu kapsamında yaklaşık 40 yabancı öğrenci, yaptıkları model insansız hava aracını (İHA) uçurdu.

Erciyes Üniversitesinde (ERÜ) eğitimlerini sürdüren yaklaşık 40 yabancı öğrenci, Medeniyetin Burçları Derneği tarafından gerçekleştirilen Bilim ve Teknoloji Kursu kapsamında model İHA'ların yapılması ve uçurulmasıyla ilgili eğitim aldı.

Yaklaşık 2 hafta süren eğitimlerinin ardından öğrenciler yaptıkları model İHA'yı uçurmayı başardı.

Medeniyetin Burçları Derneğinin uluslararası öğrenci koordinatörü Mehmet Şirinkarpuz, talep doğrultusunda böyle bir kurs açtıklarını söyledi.

Öğrencilerin keyif alarak kursa katıldığını belirten Şirinkarpuz, şunları kaydetti:

"Bu yıl Bilim ve Teknoloji Kursu öğrencilerimiz yaklaşık 2 hafta İHA'larla alakalı ders aldı. Daha sonra arkadaşlarımızdan İHA yapma fikri çıktı. Biz de bu talebe olumlu karşılık verdik. Talas Havacılık Kulübü de bizlere yardımcı oldu. Medeniyetin Burçları Derneği olarak da bir İHA yaptık ve ardından uçuşunu gerçekleştirdik. Arkadaşlarımız İHA'nın nasıl yapıldığını ve uçurulduğunu öğrendi. Bu derse Bilim ve Teknoloji öğrencisi 40 kişi katıldı."

Çad'dan eğitim almak için Kayseri'ye gelen ERÜ Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi Timan Ahmat Djerou da aldıkları eğitim sonucunda bir İHA yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Keyifli bir kurs dönemi geçirdiklerini belirten Djerou, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 2 haftadır insansız hava araçlarının nasıl yapıldığının ve uçurulduğunun dersini gördük. Bugün de buraya gelerek arkadaşlarla beraber uçurduk. Gayet güzeldi. Nasıl uçurulduklarını da öğrendik. İHA'ların nasıl uçurulduğunu çok merak ediyorduk. Uygulamalı olarak İHA yaparak bunları uçurmak çok güzeldi."

Somali'den eğitim için gelen Summaya Osman ise kurs sayesinde İHA yapmayı ve uçurmayı öğrendiklerini anlattı.

Katıldıkları kursta İHA'ların nasıl yapıldıklarını, nasıl uçurulduklarını uygulamalı olarak gördüklerini ifade eden Osman, "Şimdi de uygulamalı olarak yaptığımız İHA'yı uçurmayı öğreniyoruz. Kendimi çok havalı hissediyorum. Daha önce hiç denemem yoktu." dedi.
Anadolu Ajansı
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