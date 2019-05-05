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Ramazan öncesinde İdlib'ten göçler yaşanıyor

Suriye'de Beşar Esad rejimi ve destekçilerinin İdlib kentindeki sivil yerleşim yerlerine yönelik hava saldırılarının ardından en az 100 bin kişi, Türkiye sınırına yakın bölgelerdeki kamplara sığındı.
 05 Mayıs 2019 19:16
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Ramazan öncesinde İdlib'ten göçler yaşanıyor

Suriye'de Beşar Esad rejimi ve destekçilerinin İdlib kentindeki sivil yerleşim yerlerine yönelik hava saldırılarının ardından en az 100 bin kişi, Türkiye sınırına yakın bölgelerdeki kamplara sığındı.

Esad rejimi ve destekçilerinin Suriye'nin İdlib ilindeki sivil yerleşim yerlerine yönelik hava saldırılarını yoğunlaştırması nedeniyle son bir haftada en az 100 bin kişi Türkiye sınırına yakın kamplara sığınmak zorunda kaldı. İdlib'in güneyinden kuzeyine doğru kısmen daha güvenli alanlara göç eden ailelere İnsani Yardım Vakfı tarafından konserve, bisküvi, içme suyu, meyve suyu ve ekmek gibi besinlerin bulunduğu acil ihtiyaç paketleri ile çeşitli yardım malzemeleri ulaştırıldı.

İHH Suriye Çalışmaları Reyhanlı Ofisi Koordinatörü Zeki Tahiroğlu, son bir haftada yoğunlaşan saldırıların neden olduğu göç krizini kontrol altında tutmak için çalışma yürüttüklerini söyledi. Tahiroğlu, sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırıların göçü de tetiklediğini belirterek, "Saldırıların yapıldığı bölgelerin sivil yerleşim yerleri olması göçü tetikliyor. Havadan saldırıların yapıldığı bölgeler ağırlıklı olarak İdlib'in güneyinde kalıyor. Buradaki siviller de ölüm ile göç seçenekleri arasından göçü tercih ediyor. Suriye halkı, bu yıl da Ramazan ayına bombaların altında giriyor. Saldırıların daha da artması durumunda göçünde giderek artma ihtimali bulunuyor. Bu nedenle tüm vicdan sahiplerini Suriyeli kardeşlerimize sahip çıkmaya davet ediyoruz" dedi.

Türkiye sınırına yakın bölgelere göç eden ailelere yönelik yardım çalışması başlattıklarını söyleyen Tahiroğlu, "Uzun bir göç yolculuğunun ardından kamplar bölgesine ulaşan ailelere yardım malzemesi dağıttık. Ekiplerimiz şu anda göç eden ailelerin ihtiyaçlarını tespit ediyor. Acil olarak gıda, battaniye, sünger yatak, çadır ve battaniye ihtiyacı bulunuyor. Eğer göç dalgası kontrol altına alınamazsa 4 milyonu aşkın insanın yaşadığı İdlib'te yeni bir insani krizle daha karşı karşıya kalacağız" diye konuştu.

Tahiroğlu, dünyanın dört bir yanındaki tüm hayırseverleri Suriye halkına destek olmaya davet etti.
İhlas Haber Ajansı
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