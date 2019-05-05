Göksu Çayı'na düşen Yusuf hayatını kaybetti
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Göksu Çayı'na düşerek kaybolan ve polis dalgıç ekiplerince bulunan 9 yaşındaki Yusuf Topal, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
|05 Mayıs 2019 20:04
|Yazdır
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Göksu Çayı'na düşen ve ekiplerin çalışmaları sonucu bulunarak hastaneye kaldırılan 9 yaşındaki Yusuf Topal, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Gölbaşı-Malatya kara yolunun 15'inci kilometresinde Göksu Çayı yakınında ailesiyle piknik yaparken, oyun oynadığı sırada Göksu Çayı'na düşen ve kaybolan Yusuf Topal, Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü, itfaiye ve İl Emniyet Müdürlüğü polis dalgıç ekiplerinin arama çalışmaları sonucu bulunmuştu.
Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Topal'ın yaşamını yitirdiğini öğrenen ailesi, hastane önünde sinir krizi geçirdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Erzincan'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı
05 Mayıs 2019 20:28
|Eskişehir'de FETÖ'den 1'i astsubay, 2 kişi gözaltında
05 Mayıs 2019 16:04
|5 Mayıs 2019'dan önemli gündem başlıkları
05 Mayıs 2019 00:02
|Üniversite'den mezun olan öğrenciler kep attı
04 Mayıs 2019 21:46
|Bakan Soylu: Herkes kelle koltukta mücadele ediyor
04 Mayıs 2019 21:00
|Ekrem İmamoğlu Kadıköy Belediyesi'ni ziyaret etti
04 Mayıs 2019 20:10
|Tırpanla ot biçen vali, köylüye maşallah dedirtti
04 Mayıs 2019 17:19
|Meteorolojiden 'toz taşınımı' uyarısı
04 Mayıs 2019 17:14
|İşte Ramazan pidesinin püf noktaları
04 Mayıs 2019 17:01
|Genç kıza çarpan sürücü alkolden ehliyetini kaptırmış
04 Mayıs 2019 16:42