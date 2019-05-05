Şırnak'tan acı haber: 2 asker şehit oldu
MSB:Şırnak'ta 2 asker şehit oldu
|05 Mayıs 2019 20:08
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MSB: Şırnak bölgesinde devam eden operasyonlar kapsamında, teröristlerle çıkan çatışmada 2 kahraman Mehmetçiğimiz şehit olmuştur.
"Şırnak bölgesinde devam eden operasyonlar kapsamında, 05 Mayıs 2019 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada iki kahraman Mehmetçiğimiz şehit olmuştur.
Bölgede hava harekatı ile desteklenen operasyonlar devam etmektedir."
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