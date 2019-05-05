Şırnak'tan acı haber: 2 asker şehit oldu

MEB'DEN, YÖNETİCİ GÖREVLENDİRMEDE YENİ TALİMAT MEB yetkilileri iyi niyeti suistimal edenlerin olduğuna ilişkin aldıkları duyumlar neticesinde yeni bir açıklama yaptı ve sadece başvuru yapamayanlara ya da yanlış tercih yapanlara başvuru hakkı verilmesini belirtti. Bu görevi de İl MEM'lere vererek aksi davranışlar için yasal işlem yapılacağını belirtti