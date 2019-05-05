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Şırnak'tan acı haber: 2 asker şehit oldu

MSB:Şırnak'ta 2 asker şehit oldu
 05 Mayıs 2019 20:08
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Şırnak'tan acı haber: 2 asker şehit oldu

MSB: Şırnak bölgesinde devam eden operasyonlar kapsamında, teröristlerle çıkan çatışmada 2 kahraman Mehmetçiğimiz şehit olmuştur.

"Şırnak bölgesinde devam eden operasyonlar kapsamında, 05 Mayıs 2019 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada iki kahraman Mehmetçiğimiz şehit olmuştur.

Bölgede hava harekatı ile desteklenen operasyonlar devam etmektedir."

İhlas Haber Ajansı
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