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Belediye Başkanı: Benden bilgi içeren etkinlikler isteyin

Kocaeli Kitap Fuarı'nda konuk olan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın gerçekleştirdiği söyleşide, "Benden kavurma yapılan değil, bilgi içeren etkinlikler isteyin" dedi.
 05 Mayıs 2019 20:18
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Belediye Başkanı: Benden bilgi içeren etkinlikler isteyin

Kocaeli Kitap Fuarı'nda konuk olan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın gerçekleştirdiği söyleşide, "Benden kavurma yapılan değil, bilgi içeren etkinlikler isteyin" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 11.'sini düzenlediği Kitap Fuarı'nda "Büyük Sorular" konulu söyleşi gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ile gazeteci Veyis Ateş'i salonu dolduran vatandaşlar ilgiyle dinledi. Söyleşi Ateş'in Başkan Büyükakın'a sorduğu sorularla başladı. Daha sonra seyircilerin sorduğu sorulara cevap veren Başkan Büyükakın, üniversite öğrencisinden gelen kulüplere ve derneklere destekleriniz sürecek mi sorusuna, "Sıradan etkinliklere destek yerine bize gençlerimizin ufkunu açacak dünya çapında söz sahibi olacak gençleri yetiştirebileceğimiz etkinlikler lazım. Benden kavurma yapılan etkinlikler istemeyin, benden bilgi içeren etkinlikler isteyin" dedi.

Veyis Ateş'in "Belediye başkanlığını bıraktığınız gün arkanızdan ne söylenmesini istersiniz ve başkanlık dönemiz boyunca en çok yapmak istediğiniz şey nedir" diye sorduğu soruyu yanıtlayan Büyükakın, "Kocaeli'yi insanların mutlu olduğu şehir yapmak istiyorum. Toplu taşımayı, gençleri, turizmi ve geleceğimizi önemsiyorum. Kocaeli'mizin meselelerini parça parça düşünmek yerine tümüyle önemsemek ve vatandaşlarımızı mutlu etmek istiyorum" diye konuştu.

"Kocaeli Kitap Fuarı'nda o partili bu partili denmeden yazarların seçilmesi ve burada konuşmacı olarak çıkması çok farklı ve renkli bir olay. Gerçekten gurur verici bir Kitap Fuarı her sene Kocaeli'de yaşanıyor diyerek" sorularına devam eden Ateş'in bir diğer sorusu olan "İstanbul'a yakın bir şehir olarak İstanbul seçimleri iptal edilmeli mi, edilmemeli mi?" sorusuna ise Başkan Büyükakın, "Yetki YSK'dadır. Bundan dolayı susmayı ve YSK'nın uygun gördüğü kararı bekliyorum" diye cevap verdi.

Vatandaşların sorularını da yanıtlayan Başkan Büyükakın, "Toplu taşım konusuyla ilgili 10 yıldır çalışıyorum. Burada eskiden 44 belde belediyesi vardı ve onların kooperatiflere verdiği haklar var. Bu haklar sebebiyle kooperatiflere istediğiniz yasal değişlikleri yaptıramıyorsunuz. Büyükşehir Belediyesi olarak önemli çalışmalar yaptık. Bizler baya bir mesafe aldık bu konuda ve kesinlikle somut adımlar atacağız. Ayrıca aktarma konusunda da çalışmalarımız var güzel haberleri sizler de alacaksınız" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
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