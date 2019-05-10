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Yetiştirme kurslarında yöneticilere haftada kaç saate kadar ders görevi verilebilir?

Eğitim kurumlarında ders yılı ile yaz tatilinde açılan destekleme ve yetiştirme kurslarında, yöneticilere haftada kaç saate kadar ders görevi verilebilir?
 10 Mayıs 2019 00:01
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Yetiştirme kurslarında yöneticilere haftada kaç saate kadar ders görevi verilebilir?

Yetiştirme kurslarında yöneticilere haftada kaç saate kadar ders görevi verilebileceği; Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "Yetiştirme, okuma -yazma ve uyum kursları" başlıklı 8.maddesinde yer almaktadır.

İşte o madde;

"Yetiştirme, okuma -yazma ve uyum kursları

Madde8- (1) Bu Kararla belirlenen azami ek ders görevi ve ek ders görevinden sayılan ders saatleri dışında olmak üzere;

a)Ders yılı içinde;

1)ilgili mevzuatına göre, dönem içinde herhangi bir nedenle derslerin yapılamadığı günler için dönem içinde veya dönem sonunda düzenlenen eğitim faaliyetleri ve yetiştirme programları ile ikinci yarıyıl sonunda bazı derslerden yetersizliği görülen öğrenciler için düzenlenen yetiştirme kurslarında veya programlarında,

2)Tam gün tam yıl eğitim yapılan mesleki ve teknik okul ve kurumlarda bu programlar

3)Yurt dışında çalışan vatandaşlarımızın çocuklarının, ortak dil ve kültür birliği bulunan soydaşlarımızın, toplumumuza ve eğitim sistemimize uyumlarını sağlamak amacıyla açılan kurslarda,

4)Okuma-yazma kurslarında,

5)İşsizlikle mücadele projesi çerçevesinde yapılan beceri kazandırma ile ilgili eğitim programlarında,

6)Açık öğretim kurumlan öğrencilerinin, örgün eğitim kurumlarında gördükleri yüz yüze eğitim uygulamalarında,

görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere haftada 10 saate kadar,

b)Yarıyıl ve yaz tatillerinde;

1)Eğitim yapılan her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında,

2)(a) bendinin 3 ve 4 numaralı alt bentlerinde sayılan kurslar ile 6 numaralı alt bendinde sayılan eğitim faaliyetlerinde,

görevlendirilen yönetici ve öğretmenlerden alanı atölye, laboratuvar ve kurs öğretmenliği olanlara haftada 44, diğerlerine haftada 30 saate kadar, ek ders görevi verilebilir.

(2)Bu madde kapsamında belirtilen eğitim faaliyetlerinde cumartesi ve pazar günleri ile yarıyıl ve yaz tatillerinde fiilen yerine getirilen ders görevleri, ek ders ücreti karşılığında verilir.

(3)Cumartesi ve pazar günleri, bu madde kapsamında belirtilen eğitim faaliyetlerinde görev yapan okul/kurum yöneticilerinden birine fiilen görev yaptıkları anılan günler için 2 saat ek ders ücreti ödenir. Yöneticilere, fiilen ders okuttukları süreler hariç olmak üzere yönetim görevine bağlı olarak bunun dışında bu madde kapsamında ayrıca ek ders ücreti ödenmez."

Diğer taraftan Milli Eğitim Bakanlığının 27/02/2007 tarihli ve 2007/19 sayılı Genelgesinin 4. maddesinde; "Kararın 8'inci maddesinin (2) numaralı fıkrasında; "Bu madde kapsamında belirtilen eğitim faaliyetlerinde cumartesi ve pazar günleri ile yarıyıl ve yaz tatillerinde fiilen yerine getirilen ders görevleri, ek ders ücreti karşılığında verilir. " denilmektedir.

Buna göre; Kararın 8. maddesi kapsamında yerine getirilen ders görevleri öncelikle aylık karşılığı, aylık karşılığı ders görevlerini dolduranlar bakımından ise ek ders ücreti karşılığı değerlendirilecektir.

Ancak, bu kapsamda cumartesi ve pazar günleri ile yarıyıl ve yaz tatillerinde yerine getirilen ders görevleri, aylık karşılığı ders görevinin doldurulup doldurulmadığına bakılmaksızın ek ders ücreti karşılığında verilecektir. " açıklamasına yer verilmiştir.

DEĞERLENDİRME

Bu çerçevede, eğitim kurumu yöneticilerine;

1)Ders yılı içerisinde düzenlenecek olan destekleme ve yetiştirme kurslarında, Kararın 5 ve 6. maddelerinde belirlenen aylık ve ek ders ücreti karşılığı ders görevlerinden yerine getiremedikleri ders saatleri de dahil olmak üzere ilave olarak haftada 10 saate kadar, azami ek ders görevini dolduranlara ise ilave olarak haftada 10 saate kadar daha ek ders görevi verilebilmesinin,

2)Yaz tatilinde düzenlenecek olan destekleme ve yetiştirme kurslarında, alanı atölye, laboratuvar ve kurs öğretmenliği olanlara haftada 44, diğerlerine haftada 30 saate kadar ek ders görevi verilebilmesinin mümkün bulunduğu değerlendirilmektedir.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR
Memurlar.Net - Özel

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