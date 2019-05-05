Erzincan'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 6 kişi gözaltına alındı
|05 Mayıs 2019 20:28
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Erzincan'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 6 kişi gözaltına alındı.
Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Amasya İl Emniyet Müdürlüğünce 3 Mayıs'ta düzenlenen DEAŞ operasyonunda yakalanamayan Irak uyruklu A.S.M. isimli şahsın, Amasya İl Emniyet Müdürlüğü ile yapılan koordineli istihbari çalışma neticesinde Erzincan istikametine geldiği tespit edildi.
Erzincan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince Refahiye ilçe girişinde uygulama noktası kuruldu.
Uygulama noktasına araçla girdiği esnada durdurulan Irak uyruklu A.S.M. yakalandı.
Zanlı ile DEAŞ terör örgütüyle bağlantılı olabileceği düşünülen, araçtaki Irak uyruklu A.D.S, A.H.H, T.A.S, H.S.M. ve M.A.S. gözaltına alındı.
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