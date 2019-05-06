e- imzalı diplomalara mühür vurulacak mı?
|06 Mayıs 2019 16:53
|Yazdır
İlkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokulları tarafından düzenlenen Öğrenim Belgeleri, Diploma Kayıt Örnekleri ile halk eğitimi merkezi müdürlüklerince düzenlenen Yetişkinler Eğitimi II. Kademe Başarı Belgelerini kaybedenlere mahsus belgeler DYS üzerinden resmi yazı şeklinde düzenlenerek e- İmza ile imzalanmakta ve mühürlenmediğinden bahisle e-İmza ile imzalanmış ve mühürlenmemiş belgelerin geçerli olup olmadığı, aynı zamanda e- imzalı belgelerin mühürlü de sayılıp sayılmayacağı hususunda MEB görüş yazısı.
Milli Eğitim Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ilgili mevzuatları açıkladıktan sonra; "5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'nun yukarıdaki hükümleri birlikte değerlendirildiğinde; Güvenli elektronik imza, elle atılan imza ile aynı hukuki sonucu doğuracağı, anlaşılmakta olup güvenli elektronik imzanın resmi mührün yerine kullanılmasının hukuka uygun olmayacağı düşünülmektedir.
Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumlan Yönetmeliğinin ekinde yer alan ilgili kurumlar tarafından düzenlenecek belgeler birlikte değerlendirildiğinde; Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumlan Yönetmeliğinin ekinde yer alan ve yönetmeliğin ayrılmaz bir parçası olan ilgili kurumlar tarafından düzenlenecek belgelerde "Güvenli Elektronik İmzanın" elle atılan imza yerine kullanılabileceği ancak resmi mühür yerine kullanılmasının hukuka uygun olmayacağı düşünülmektedir." mütalaasında bulunmuştur.
İşte o görüş yazısı;
Ahmet KANDEMİR
Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|40 okul çevre beratı ödülü kazandı
03 Mayıs 2019 00:01
|MEB'den yeni genelge
30 Nisan 2019 02:41
|DYK ek hizmet puanlarını Mebbis e-personel modülüne kim girer?
24 Nisan 2019 12:15
|Yabancı uyruklu öğrenciler destek eğitim hizmetlerinden yararlanabilir mi?
23 Nisan 2019 00:03
|Beden eğitimi öğretmenleri e-okula veri girecek
22 Nisan 2019 14:23
|Kantin kiraları ÜFE'ye göre güncellenecek
22 Nisan 2019 00:09
|Özel eğitim alanında destek eğitimi verecek uzman öğretici yetiştirme kursu düzenlenecek
22 Nisan 2019 00:08
|MEB; Ahşap oyuncak yarışması için kabul edilen oyuncakları yayınladı
22 Nisan 2019 00:07
|Öğrencilerin Nisan ayı burs ücretleri ödeniyor
22 Nisan 2019 00:05
|Bilişim teknolojileri ve yazılım dersi için hazırlanan materyaller
22 Nisan 2019 00:04