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e- imzalı diplomalara mühür vurulacak mı?

e-İmza ile imzalanmış ve mühürlenmemiş belgelerin geçerli olup olmadığı, aynı zamanda e- imzalı belgelerin mühürlü de sayılıp sayılmayacağı hususunda MEB görüş yazısı
 06 Mayıs 2019 16:53
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e- imzalı diplomalara mühür vurulacak mı?

İlkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokulları tarafından düzenlenen Öğrenim Belgeleri, Diploma Kayıt Örnekleri ile halk eğitimi merkezi müdürlüklerince düzenlenen Yetişkinler Eğitimi II. Kademe Başarı Belgelerini kaybedenlere mahsus belgeler DYS üzerinden resmi yazı şeklinde düzenlenerek e- İmza ile imzalanmakta ve mühürlenmediğinden bahisle e-İmza ile imzalanmış ve mühürlenmemiş belgelerin geçerli olup olmadığı, aynı zamanda e- imzalı belgelerin mühürlü de sayılıp sayılmayacağı hususunda MEB görüş yazısı.

Milli Eğitim Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ilgili mevzuatları açıkladıktan sonra; "5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'nun yukarıdaki hükümleri birlikte değerlendirildiğinde; Güvenli elektronik imza, elle atılan imza ile aynı hukuki sonucu doğuracağı, anlaşılmakta olup güvenli elektronik imzanın resmi mührün yerine kullanılmasının hukuka uygun olmayacağı düşünülmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumlan Yönetmeliğinin ekinde yer alan ilgili kurumlar tarafından düzenlenecek belgeler birlikte değerlendirildiğinde; Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumlan Yönetmeliğinin ekinde yer alan ve yönetmeliğin ayrılmaz bir parçası olan ilgili kurumlar tarafından düzenlenecek belgelerde "Güvenli Elektronik İmzanın" elle atılan imza yerine kullanılabileceği ancak resmi mühür yerine kullanılmasının hukuka uygun olmayacağı düşünülmektedir." mütalaasında bulunmuştur.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR
Memurlar.Net - Özel

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