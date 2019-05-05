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Arınç: Gelişmelere bakılırsa yeni parti kuracaklar

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül tarafından siyasi parti kurulacağı iddialarıyla ilgili, "Parti kurabilirler mi, gelişmelere bakılırsa kuracaklar gibi. Toparlamak bize düşer.
 05 Mayıs 2019 20:33
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Arınç: Gelişmelere bakılırsa yeni parti kuracaklar

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül tarafından siyasi parti kurulacağı iddialarıyla ilgili, "Parti kurabilirler mi, gelişmelere bakılırsa kuracaklar gibi. Toparlamak bize düşer. Bizim AK Parti'de düşecek bir çınar yaprağına bile tahammülümüz yok. Gövdeyi güçlendirelim, önümüzdeki seçimlerde daha çok kuvvetli olalım" dedi.

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 11.'si düzenlenen Kocaeli Kitap Fuarı'na katıldı. Televizyon Programcısı ve Gazeteci Veyis Ateş moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşiye Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ve vatandaşlar katıldı. Söyleşide konuşan Arınç, siyasi kariyeri hakkında Ateş tarafından sorulan soruları yanıtladı.

Söyleşide TBMM başkanı olduğu dönemde kendisini Genelkurmay Komutanlığı'nda görevli kuvvet komutanları ile olan bir anısını anlatan Arınç, o dönemde eşinin başörtülü olması nedeni ile Kara Kuvvetleri eski Komutanı Şener Eruygur'un da aralarında olduğu komutanlarının kendisini ziyaret etmeye gelmek istemediklerini ifade etti. "Genel Kurmay Komutanımız Sayın Hilmi Özkök ne kadar vatansever, milliyetçi her ne kadar fikir özgürlüğü taraftarı bir insansa onun dışındaki 4 komutan için aynı şeyleri söyleyemeyeceğim" diyen Arınç, ziyaretin 3 buçuk dakika kadar sürmediğini açıkladı. Daha sonra kendisini ziyaret etmek istemeyen komutanlardan intikamını aldığını söyleyen Bülent Arınç, Şener Eruygur'a yaptığı bir ziyaretteki anısını anlatarak, "3 buçuk dakikanın hakkını 2 buçuk saatte aldım onlardan" diye konuştu.

"Gelişmelere bakılırsa kuracaklar gibi"

Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül tarafından bir yeni partinin kurulacağı yönündeki haberleri de değerlendiren Arınç, "Ben bu kardeşlerimizi severim, birlikte siyaset yaptık. AK Parti'de şu kağıt parçasının yere düşmesine gönlüm arazı olmaz. Benim bir genel başkanım, liderim var, o da Recep Tayyip Erdoğan'dır. Yanlışları var mı var. Benim daha çok var. Ben o insanı hataları ile örnek bir insan olarak görüyorum. Ama Türkiye için yaptıklarına baktığım zaman, onunla olmak benim için çok şerefli bir görev. Bunları o arkadaşlarımıza da ilettik. Ben bunlarla ilgilenmiyorum, ama okudukça endişe ediyorum. Parti kurabilirler mi, gelişmelere bakılırsa kuracaklar gibi. Toparlamak bize düşer. Başımızdakilere duyurulur, yumuşak dil kullanın, hepsini kucaklayın. Bizim AK Parti'de düşecek bir çınar yaprağına bile tahammülümüz yok. Gövdeyi güçlendirelim, önümüzdeki seçimlerde daha çok kuvvetli olalım" ifadelerini kullandı.

Söyleşi, katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından son buldu.
İhlas Haber Ajansı
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