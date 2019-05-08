1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yetiştirme kursları kapsamındaki dersler nasıl belirlenmektedir?

MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü bir öğretmen tarafından sorulan "Yetiştirme Kursları kapsamındaki dersler nasıl belirlenmektedir?" sorusuna cevap vermiştir.
 08 Mayıs 2019 08:15
Yazdır
Yetiştirme kursları kapsamındaki dersler nasıl belirlenmektedir?

MEB Örgün ve Yaygın Eğitim Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi, kurslarda açılacak dersler başlıklı 10. maddesinde, "Kurslar, öğrenci/kursiyer ve velilerden gelen istek üzerine, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında öğrenim görmekte olan öğrenciler ile ortaöğretim kurulularından mezun kursiyerler için belirlenen kurs merkezlerinde, Bakanlıkça ilan edilen örgün eğitim müfredatındaki derslerle sınırlı olarak açılır." hükmü gereğince modülde yer alan dersler yıl içindeki inceleme raporları, derse devam durumları ve dersin uygulamadaki verimliliği gibi kriterler göz önüne alınarak Bakanlıkça belirlenmektedir.

İşte o cevabi yazı;

Ahmet KANDEMİR
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Nöbet ücreti ne zaman yürürlüğe girecek?
03 Kasım 2015 08:41		 Öğretmen, sürücü kursunda çalışabilir mi?
09 Eylül 2014 00:05
Özel öğretim kurumlarında ne kadar ek derse girilebilecek?
09 Mart 2008 14:57		Öğretmenler hafta sonları turist rehberi olarak çalışabilir mi?
15 Ocak 2008 23:15
Öğretmenler özel okullarda görev alabilir mi?
25 Kasım 2007 10:28		Öğretmenler limited şirket ortağı olabilir mi?
24 Kasım 2007 10:28
Öğretmenler Özel Dershanelerde Çalışabilir mi?
19 Temmuz 2005 15:32
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Büyük Çamlıca Camii açıldı. Ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Neden ilçe seçimleri iptal edilmedi, işte sebebi?
103 bin oy alan Saadet, kendi adayı ile seçime katılacak
Bazı partiler adaylarını geri çekti
YSK kararı öncesi ve sonrası İmamoğlu
225 sandık başkanı işsiz güçsüz çıktı
Hedef sandığa gitmeyen seçmen
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Dini yayınlar fuarı yeniden Sultanahmet'e alındı
Memurlar, borçlanma yapacakları sürelerin tamamını borçlanılmak zorunda mıdır?
BORON sıvı geliyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
favori bkz başlıkları 1
şehir değiştirmek 2
sadi güven 3
boyalı civcivler 2
demir bir yumrukla doları 5 liraya indirdik 1
israil,türkiye'den korkuyor 4
vatandaş seçim yenilensin istiyor 1
Çalışma masası dağınıklığı 4
23.06.2019 ibb başkanlığı seçimleri 1
teravih 1
SON İLANLAR
Kırklareli Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kırklareli Babaeski Belediyesi 9 İşçi Alacak
Gümüşhane Gümüşbel Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Burdur Bimtaş 4 İşçi Alacak
Niğde Hacıabdullah Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
Samsun Ladik İmar 1 İşçi Alacak
Aydın Dibel Geçici 12 İşçi Alacak
Burdur Salda Gölü Turizm 3 İşçi Alacak
Aksaray Ihlara Ulaşım 1 İşçi Alacak
Ankara Sincan Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam