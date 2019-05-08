Yetiştirme kursları kapsamındaki dersler nasıl belirlenmektedir?
|08 Mayıs 2019 08:15
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MEB Örgün ve Yaygın Eğitim Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi, kurslarda açılacak dersler başlıklı 10. maddesinde, "Kurslar, öğrenci/kursiyer ve velilerden gelen istek üzerine, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında öğrenim görmekte olan öğrenciler ile ortaöğretim kurulularından mezun kursiyerler için belirlenen kurs merkezlerinde, Bakanlıkça ilan edilen örgün eğitim müfredatındaki derslerle sınırlı olarak açılır." hükmü gereğince modülde yer alan dersler yıl içindeki inceleme raporları, derse devam durumları ve dersin uygulamadaki verimliliği gibi kriterler göz önüne alınarak Bakanlıkça belirlenmektedir.
İşte o cevabi yazı;
Ahmet KANDEMİR
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