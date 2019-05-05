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Sıfır motor aldı, plakayı taktıramadan çaldırdı

Bursa'da yaşayan Oğuzhan Sarıkaya, yeni aldığı motosikletine plaka taktıramadan çaldırdı.
 05 Mayıs 2019 20:38
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Sıfır motor aldı, plakayı taktıramadan çaldırdı

Bursa'da yaşayan Oğuzhan Sarıkaya, yeni aldığı motosikletine plaka taktıramadan çaldırdı. 13 bin lira değerindeki motorun kredisini hala ödediğini belirten Sarıkaya, "Adeta dedektif gibi bu işin peşine düştüm. Güvenlik kameralarına ulaştım. Şahsın rahatlığı beni şoke etti" dedi.

Olay, Kiremitçi Mahallesi Kaya Sokak'ta meydana geldi. Bursa'ya yeni taşınan Oğuzhan Sarıkaya, motosiklet almaya karar verdi. Kredi çekerek 13 bin TL değerindeki Racing RN 180 model aracı satın aldı fakat, daha plaka işlemlerini yaptıramadan oturduğu evin önünden motoru çalındı. Emniyet güçlerine haber veren Sarıkaya, diğer yandan bir dedektif gibi kamera görüntülerinin peşine düştü. Görüntüleri izleyen Sarıkaya, şüpheli şahsın sabah saatlerinde geldiğini, bir süre direksiyon kilidini kırmaya çalıştığını ve ardından ayrıldığını fark etti. Yarım saat sonra geri gelen hırsız bu sefer kilidi kırmayı başardı ve motoru çalarak olay yerinden ayrıldığı görüldü.

"Motosiklet kredisinin daha 3 yılı duruyor"

Mağdur Oğuzhan Sarıkaya, "Plakası olmadığı için benim rahatlıkla binemediğim motoruma hırsızlar rahatlıkla binip ayrılıyor. Alt cadde dahil bütün kamera kayıtlarına ulaştım. Fakat 1 ay geçmesine rağmen bir sonuç alamadık. Motoru kredi çekerek almıştım. 5 taksiti ödedim, hala 3 yıl ödemem gerekiyor" dedi.

Olaydan sonra mahalleli motorlarına zincir takmaya başladı

Merkezi bir yerde oturduğunu belirten Sarıkaya, "Daha önceleri ben dahil bu sokakta motorlarımıza zincir takmıyorduk. Yaşanan bu olaydan sonra mahalleli motorlarına zincir takarak tedbir almaya başladı" şeklinde konuştu.

Motosikletini çalan kişiye seslenen Oğuzhan Sarıkaya, "Hırsıza seslenmek istiyorum. Motorumu bir an önce geri getirsin. Uyku düzenim bozuldu. Ben bu motoru bir şekilde bulacağım. Emniyet güçlerimize güveniyorum. 3 yıl daha borcunu ödemek zorundayım, unutabileceğim bir hadise değil" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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