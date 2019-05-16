e-Sınav oturumlarında, salon görevlileri nasıl görevlendirilmektedir?
İI Milli Eğitim Müdürlükleri bünyesinde bulunan e-Sınav merkezlerinde yapılan e-Sınavlarda salon görevlisi (salon başkanı, gözetmen ve uygulama ve izleme sorumlusu) nasıl görevlendirilmektedir?
|16 Mayıs 2019 10:00
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İI Milli Eğitim Müdürlükleri bünyesinde bulunan e-Sınav merkezlerinde yapılan e-Sınav oturumlarında salon görevlisi olarak (salon başkanı, gözetmen ve uygulama ve izleme sorumlusu) görevlendirilen personel MEBBİS sistemi üzerinden görevlendirilmekte olup, sistem ilgili görevlendirme işlemlerini gerçekleştirirken personelin ikamet adresinin değil kadro kaydının bulunduğu adresi temel almaktadır.
İşte o görüş yazısı;
Ahmet KANDEMİR
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