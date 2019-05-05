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Hakkari'de iki kuzen gölette boğuldu

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, kar sularından oluşan gölete giren iki kuzen, boğularak yaşamını yitirdi.
 05 Mayıs 2019 21:03
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Hakkari'de iki kuzen gölette boğuldu

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, kar sularından oluşan gölete giren iki kuzen, boğularak yaşamını yitirdi.

Yüksekova ilçesine Mezarlık Mahallesi'nde yaşayan Oğuz (12) ve Doğan Güzel (13) isimli iki kuzenden uzun süre haber alınamadı. Yakınlarının yaptığı ardamalarda kuzenlerin giysileri mahallenin arka tarafındaki kar sularından oluşan göletin kenarında bulundu. Ancak, kendilerini göremeyen yakınları durumu İtfaiye ve Afad ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ve Afad ekipleri, göletin çamurlu suyunda çalışma başlattı. Yaklaşık 1,5 saat süren arama çalışmalarında iki kuzenin cansız bedenlerine ulaşıldı. Ekipler tarafından çıkarılan kuzenlerin cesedi otopsi yapılmak üzere bölgede hazır bekletilen ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Oğuz ve Doğan Güzel'in cenazelerinin, yapılacak otopsinin ardından defnedileceği belirtildi. Hastane'ye gelen iki kuzenin yakınları sinir krizleri geçirirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
DHA
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