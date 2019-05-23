Nöbetçi rehber öğretmen boş derse girer mi?

Görüş yazısında; "Rehberlik öğretmeni bağlı bulunduğu okul/kurumun tabi olduğu yönetmelikte belirtilen nöbetçi öğretmenin görevlerine ilişkin hükümler doğrultusunda nöbet görevi yapar. Günlük çalışma saatleri ve iş akışı eğitim-öğretim kurumunun özellik ve ihtiyaçlarına göre okul müdürlüğünce düzenlenir. Diğer taraftan rehberlik ödetmeni ders vaatlerinde Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliğinde yer alan görev ve sorumluluklarını yerine getirdiğinden dolayı boş derse girme görevi verilmez. Ancak rehber öğretmen gurup rehberliği faaliyetleriyle ilgili çalışma yapmak istemesi durumunda hoş dersi olan sınıfın dersine girebilir." açıklamalarına yer verilmiştir.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR