Başkan yardımcısı top oynarken kolunu kırdı

31 Mart seçimlerinde AK Parti'den Belediye meclis üyesi seçilen ve daha sonra yapılan görev paylaşımında Belediye Başkan Yardımcısı seçilen M.Baki Yarımdağ, oğlu ile top oynarken düşerek kolunu kırdı.

Karesi Belediye Başkan Yardımcısı M. Baki Yarımdağ sosyal medya aracılığı ile yayınladığı mesajında şunları belirtti. "Gaza mı geldik nazara mı geldik Bende anlayamadım. Sonuç kolu kırdık Bun da da vardır bir hayır. Her şey Rabbimden" diye mesaj paylaştı.

Kolunun kırılması sonucu hastanede gerekli tedavinin yapılmasından sonra Yarımdağ evinde istirahate çekildiği öğrenildi.