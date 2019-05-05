Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Ağrı'da nehre düşen çocuk hayatını kaybetti
Ağrı'da köprüden Murat Nehri'ne düşen 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
|05 Mayıs 2019 21:18
|Yazdır
Ağrı'da Murat Nehri'ne düşen 8 yaşındaki Miraç Daşdemir hayatını kaybetti.
Yüzüncü Yıl Mahallesi'nde Murat Nehri kenarında oyun oynayan Daşdemir dengesini kaybederek nehre düştü.
Ağabeyinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri nehirde arama kurtarma çalışması başlattı.
İlkbaharla su seviyesinin yükseldiği nehirde arama yapan ekipler, akıntının sürüklediği Daşdemir'i yaklaşık 1 kilometre ötede buldu.
Nehirden çıkarılarak kalp masajı yapılan Daşdemir, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Ağrı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Daşdemir, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Hakkari'de iki kuzen gölette boğuldu
05 Mayıs 2019 21:03
|Sıfır motor aldı, plakayı taktıramadan çaldırdı
05 Mayıs 2019 20:38
|Trenin önüne atlayan kadını son anda kurtardı
05 Mayıs 2019 20:23
|Temizlik aracının altında kalan çocuk öldü
05 Mayıs 2019 20:00
|Burdur'da otomobille cip çarpıştı: 2'si turist 6 yaralı
05 Mayıs 2019 18:56
|Trabzon'da 10 milyon TL değerinde eroin ele geçirildi
05 Mayıs 2019 18:31
|Göksu Çayına düşen 9 yaşındaki çocuk kayboldu
05 Mayıs 2019 18:19
|Muğla'da zırhlı polis aracı devrildi: 2 yaralı
05 Mayıs 2019 17:53
|Karnına saplanan zıpkınla hastaneye kaldırıldı
05 Mayıs 2019 16:40
|Kızının tacize uğradığını öğrenen baba emekli polisi vurdu
05 Mayıs 2019 16:00