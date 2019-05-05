1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ağrı'da nehre düşen çocuk hayatını kaybetti

Ağrı'da köprüden Murat Nehri'ne düşen 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
 05 Mayıs 2019 21:18
Yazdır
Ağrı'da nehre düşen çocuk hayatını kaybetti

Ağrı'da Murat Nehri'ne düşen 8 yaşındaki Miraç Daşdemir hayatını kaybetti.

Yüzüncü Yıl Mahallesi'nde Murat Nehri kenarında oyun oynayan Daşdemir dengesini kaybederek nehre düştü.

Ağabeyinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri nehirde arama kurtarma çalışması başlattı.

İlkbaharla su seviyesinin yükseldiği nehirde arama yapan ekipler, akıntının sürüklediği Daşdemir'i yaklaşık 1 kilometre ötede buldu.

Nehirden çıkarılarak kalp masajı yapılan Daşdemir, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Ağrı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Daşdemir, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Hakkari'de iki kuzen gölette boğuldu
05 Mayıs 2019 21:03		 Sıfır motor aldı, plakayı taktıramadan çaldırdı
05 Mayıs 2019 20:38
Trenin önüne atlayan kadını son anda kurtardı
05 Mayıs 2019 20:23		 Temizlik aracının altında kalan çocuk öldü
05 Mayıs 2019 20:00
Burdur'da otomobille cip çarpıştı: 2'si turist 6 yaralı
05 Mayıs 2019 18:56		 Trabzon'da 10 milyon TL değerinde eroin ele geçirildi
05 Mayıs 2019 18:31
Göksu Çayına düşen 9 yaşındaki çocuk kayboldu
05 Mayıs 2019 18:19		 Muğla'da zırhlı polis aracı devrildi: 2 yaralı
05 Mayıs 2019 17:53
Karnına saplanan zıpkınla hastaneye kaldırıldı
05 Mayıs 2019 16:40		 Kızının tacize uğradığını öğrenen baba emekli polisi vurdu
05 Mayıs 2019 16:00
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Büyük Çamlıca Camii açıldı. Ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
ALES/1 sona erdi... Soruları değerlendiriyoruz
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
Fatih Altaylı'dan 'Soylu' iddiası
'Beni bırakın askerlerimizi tedavi edin'
Hakim ile savcının nikahını avukat belediye başkanı kıydı
Şırnak'tan acı haber: 2 asker şehit oldu
Arınç: Gelişmelere bakılırsa yeni parti kuracaklar
Emniyet, görevde yükselme sınavı açacak
8 yıl memuriyeti olan memurun, eş ve çocuklarına aylık bağlanır mı?
'Bir adaydan alınıp bir adaya verilebilir gibi bir sonuç yok'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
balkonda sebze yetiştirmek 4
Yağlı güreş 4
evde oturmayı sevmeyen insan 2
şu an çalan şarkı 2
konuşmayı sevmeyen insan 4
vatandaş seçim yenilensin istiyor 3
aynı isim ve soyisme sahip kişiler için ayrı başlık açılması 1
Yürüyen Merdivende yürümek 3
ötv 2
apseli diş 2
SON İLANLAR
İTÜ, sözleşmeli bilişim personel alım ilanı
Bursa Burfaş 2 İşçi Alacak
Edirne Keşan Belediyesi 2 İşçi Alacak
Çanakkale Bayramiç Belediyesi 1 İşçi Alacak
Antalya Büyükşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
Aydın Dibel Personel Hizmetleri 1 İşçi Alacak
İzmir Bergama SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 2 İşçi Alacak
Afyonkarahisar İl Özel İdaresi 53 İşçi Alacak
Aydın Koçarlı Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam