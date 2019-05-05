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Çorum'da davulcular sahurda mehter marşı çalacak

ÇORUM Belediyesi, yaklaşan razaman ayı nedeniyle davulculara eğitim verdi. Belediye ve Davulcular Derneği işbirliğiyle belirlenen 45 davulcu, Ramazan ayı süresince vatandaşları, mehter marşlarıyla sahura kaldıracak.
 05 Mayıs 2019 21:23
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Çorum'da davulcular sahurda mehter marşı çalacak

ÇORUM Belediyesi, yaklaşan razaman ayı nedeniyle davulculara eğitim verdi. Belediye ve Davulcular Derneği işbirliğiyle belirlenen 45 davulcu, Ramazan ayı süresince vatandaşları, mehter marşlarıyla sahura kaldıracak.

Çorum'da ramazan ayında vatandaşları sahur vakti uyandırmak için sokak sokak gezip davul çalacak olan davulcular özel eğitime tabi tutuldu. Çorum Belediyesi ile Davulcular Derneği işbirliğiyle belirlenen 45 kişi, ramazan ayı süresinde vatandaşlara sahur vaktini haber verecek. Çorum Belediyesi'nin Mehteran Takımı'nda görevli mehter başı Selahattin Delice tarafından çalıştırılan davulcular kentte görev yapacak. Ramazan davulcuları, başlarına fes takıp, beyaz gömlek üzerine yelek de giyecek.

Davulcularla mehter marşı çalışmalarını sürdüren Selahattin Delice, "Birkaç yıldır sürdürdüğümüz Osmanlı geleneğini bu yılda devam ettireceğiz. Davulçularımız mehter marşını icra edecekler. Verilen derslerle herkes aynı tempoyu tutturdu iyi bir çalışma yaptık ve iyi bir eğitimden geçildi. Bu ramazan ayında da davulcularımız disiplin içerisinde görev yapacaklar. Kıyafetleriyle, davullarıyla örnek olarak görev yapıp, vatandaşlarımızı sahura kaldıracaklar. Çorum Belediyesi olarak ramazana hazırız" dedi.
DHA
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