Rehberlik öğretmenleri, ders dışı eğitim çalışmalarında görev alabilir mi?

İşte Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2018 tarihli yazısı

2010/49 sayılı "Ders Dışı Eğitim Çalışmalarına Dair Esaslar" konulu Genelgenin 4. maddesinde; "Ders dışı eğitim çalışmalarına dair esaslarda konu başlıkları belirlenen alanlar içerisinde kalmak kaydı ile yürütülecek etkinliğin öğrencilerin eğitimine sağlayacağı katkı, alan dışındaki öğretmenlerin çeşitli kamu kurum kuruluşlarından almış oldukları belgeli eğitimlerinin bu etkinlikleri yürütmelerinde yeterli olup olmadığı ile etkinliklerin öğretmenlerin ilgili müfredatı kapsamında yürütmek durumunda oldukları asli görevleri arasında bulunmaması gibi hususların tümü birlikte göz önüne alınarak, eğitim öğretimin doğrudan uygulayıcısı olan okul müdürlüklerinin teklifi üzerine ilçelerde ilçe milli eğitim müdürlükleri, illerde ise il milli eğitim müdürlüklerinin takdirinde bulunmaktadır." ifadesi yer almaktadır.

Söz konusu genelgenin ekinde bulunan "Ders Dışı Eğitim Çalışmalarına Dair Esaslar" çizelgesinin dördüncü sırasında Güzel Sanatlar başlığı altında drama yer almakla ve çizelgenin nitelikler kısmında alanın öğretmenleri tarafından yürütüleceği, alanın öğretmeni bulunmaması veya yetersiz olması halinde yan alanı yürütülecek etkinliğe uygun olan ya da ilgili alanda beceri deneyim ve çalışmaları bulunan ve bu durumunu belgelendiren diğer alan öğretmenleri tarafından da yürütülebileceği açıklanmıştır.

Bu bağlamda 2010/49 sayılı "Ders Dışı Eğitim Çalışmalarına Dair Esaslar" konulu Genelgeye göre açılacak olan ders dışı eğitim konusuna ilişkin ders aldığını belgelendiren veya içeriği ve süresi bakanlıkça belirlenen eğitimleri tamamlayarak sertifika alan rehber öğretmenlerin "Ders Dışı Eğitim Çalışmalarına Dair Esaslar" kapsamında görev almasında bir sakınca bulunmamaktadır.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR