Van'da kınalı keklik avcılarına 16 bin lira ceza
VAN'da jandarma yol kontrolü sırasında durdurduğu araçta, kaçak avlanan 11 kınalı keklik ele geçirdi.
|05 Mayıs 2019 21:33
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VAN'da jandarma yol kontrolü sırasında durdurduğu araçta, kaçak avlanan 11 kınalı keklik ele geçirdi. Araçta bulunan 4 kişiye 'kafes avcılığı' yaptıkları gerekçesiyle toplam 16 bin 756 TL para cezası kesildi.
Van'ın Kırkgeçit Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, karakol önünde yaptıkları yol kontrollerinde bir aracı şüphe üzerine durdurdu. Araçta yapılan aramada 10 kafes içinde 11 kınalı keklik ile keklik yakalamada kullanılan 6 keklik ağı ele geçirildi.
Jandarma tarafından bilgi verilmesi üzerine uygulama noktasına gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekipleri, araçta bulunan 4 kişiye 'kafes avcılığı' yaptıkları gerekçesiyle toplam 16 bin 756 TL para cezası kesti. Kınalı keklikler ve malzemelere el konuldu.
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