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Ramazanda 'arı ürünleriyle dinç kalın' önerisi

DAGEM Müdürü Doktor Öğretim Üyesi Meral Kekeçoğlu:- "Ramazanda tüketilmesi gereken arı ürünlerinin başında arı sütü ve polen geliyor. Arı sütünün tok tutucu bir özelliği var, bu yüzden arı sütünü öneriyoruz. Arı sütü ve polende, mineral, vitamin, protein ve karbonhidrat bol miktarda var. Ramazanda özellikle polen tüketirlerse gün boyunca aç kalmanın verdiği enerji düşüklüğü ve halsizlik ortadan kalkacaktır"
 05 Mayıs 2019 21:43
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Ramazanda 'arı ürünleriyle dinç kalın' önerisi

Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi (DAGEM) Müdürü Doktor Öğretim Üyesi Meral Kekeçoğlu, tok ve dinç tutan arı ürünlerinin ramazanda tüketilmesini önerdi.

Yığılca ilçesinde bulunan DAGEM'de birçok bilimsel çalışma yürüten Kekeçoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sosyal ve bilimsel projelerle bölgesel kalkınmaya destek verdiklerini anlattı.

Arı ürünlerinin sağlık alanında kullanımı konusundaki projelere hız verdiklerine değinen Kekeçoğlu, "Türkiye'de arıcılık dendiği zaman akla bal geliyor, baldan başka ürün yokmuş gibi. Halbuki arı ürünleri saymakla bitmez. Arı kolonisi küçük bir ecza dolabı gibidir. Apilarnil, arı sütü, polen, propolis, arı ekmeği, bal mumu ve arı zehri gibi tüm bunların üretilmesi gerekiyor ki Türkiye'deki arıcılık biraz daha önem kazanabilsin." diye konuştu.

Kekeçoğlu, dünyada "Kovan sayısı bakımdan, toplam bal üretimi bakımından ikinci sıradayız." diyebilmenin gururunu yaşayabilmek için koloni ve ürün çeşitliliğinin arttırılması gerektiğini vurguladı.

- "Arı ürünleri sadece baldan ibaret değildir"

Arı ürünlerinin sadece baldan ibaret olmadığını ve her ürünün enerji deposu olduğunu vurgulayan Kekekçoğlu, "Ramazan ayında tüketilmesi gereken arı ürünlerinin başında arı sütü ve polen geliyor." dedi.

Kekeçoğlu, şöyle devam etti:

"Arı sütünün tok tutucu bir özelliği var, bu yüzden arı sütünü öneriyoruz. Arı sütü ve polende, mineral, vitamin, protein ve karbonhidrat bol miktarda var. Ramazanda özellikle polen tüketirlerse gün boyunca aç kalmanın verdiği enerji düşüklüğü ve halsizlik ortadan kalkacaktır çünkü polen ciddi anlamda bir enerji kaynağıdır. Ramazan ayında özellikle arı sütü ve polen tüketimine vatandaşlarımızın ağırlık vermelerini öneriyorum."

Kekeçoğlu, hastalıklara karşı daha dirençli olmak için propolis tüketimini önererek, "Propolisi, günlük olarak tükettiğiniz sürece hiçbir şekilde hastalanmanız mümkün değil, direnç kazanıyorsunuz. Bağışıklık sistemini de desteklediği için ayrıca bir koruyucu özelliğe sahip. Bu yüzden bu ürünleri ramazan ayında oruç tutacak olan kişilere öneriyorum." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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