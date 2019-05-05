Şehit iki askerin acı haberleri ailelerine ulaştı
Teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 2 askerin Hatay'ın Hassa ve Kırıkhan ilçelerindeki babaevlerine Türk bayrakları asıldı
|05 Mayıs 2019 22:04
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Şırnak bölgesinde devam eden operasyonlarda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 2 askerin Hatay'daki babaevlerine Türk bayrakları asıldı.
Kırıkhan Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu ve askeri yetkililer, şehit Piyade Sözleşmeli Er Ali Çeker'in Kırıkhan ilçesi Özyörük Mahallesi'nde yaşayan ailesine şehadet haberini verdi.
Acı haber üzerine Çeker'in babaevine Türk bayrağı asıldı.
Aynı çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ercan Can'ın da Hassa ilçesindeki ailesine şehadet haberi verildi.
Şehidin Küreci Mahallesi'ndeki baba ocağına giden Kaymakam Yusuf Turan, Belediye Başkanı Mehmet Karataş ve beraberindekiler aileye taziye dileklerini iletti.
Şehit Can'ın babaevi ile mahallesine Türk bayrağı asıldı.
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