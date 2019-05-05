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Teröristlere ait sığınaklar kullanılamaz hale getirildi

Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesinde tespit edilen PKK'lı teröristlere ait barınak ve sığınak imha edildi.
 05 Mayıs 2019 22:09
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Teröristlere ait sığınaklar kullanılamaz hale getirildi

Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesinde tespit edilen PKK'lı teröristlere ait barınak ve sığınak imha edildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 6. Komando Tugay Komutanlığı ekiplerince, terör örgütüne müzahir kişilerce, örgüt mensuplarına malzeme götürüldüğü bilgisi üzerine Gabar Dağı bölgesi Ağaçyurdu köyü Kupik Tepe bölgesinde operasyon yapıldı.

Operasyon kapsamında bölgede yapılan aramada PKK'lı teröristlerin kullandığı bir barınak ve bir sığınak tespit edildi.

Söz konusu sığınak ve barınakta havan mühimmatı, gıda ve yaşam malzemesi bulundu.

Güvenlik güçlerince sığınak ve barınak kullanılmaz hale getirildi, malzemeler imha edildi.
Anadolu Ajansı
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